El PP acusa a Barbón de “ausente, soberbio e incapaz” ante la crisis educativa y tilda la negociación con los sindicatos de “fraude”

La escalada del conflicto educativo en Asturias ha desatado una nueva ofensiva política del Partido Popular, que este martes ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de ser el principal responsable de la crisis por su “ausencia”, “soberbia” y “falta de liderazgo”. En una comparecencia compartida, la portavoz adjunta del PP en la Junta General, Beatriz Polledo, y la diputada responsable de Educación, Gloria García, han cargado duramente contra el Gobierno autonómico, al que califican de “paralizado”, “en descomposición” y “superado por los acontecimientos”.

Polledo ha descrito la jornada del lunes como “absolutamente kafkiana”, al considerar que la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, fue un desenlace anunciado, “sentenciada ya por el propio Barbón desde el pasado miércoles”. La dirigente popular ha arremetido contra la suspensión del Consejo de Gobierno (que debía celebrarse el lunes por la mañana) y contra el resultado de la reunión mantenida esa misma tarde entre el Ejecutivo y los sindicatos docentes. “Fue una negociación decepcionante, una pérdida de tiempo, un fraude”, ha afirmado.

La portavoz del PP ha reprochado al Gobierno haber acudido a la mesa de negociación “sin propuestas, sin datos y sin conocer siquiera las reivindicaciones”, lo que a su juicio constituye una “tomadura de pelo” al sector educativo. “Tienen que estudiar unas demandas que llevan años encima de la mesa. Deben de ser los únicos en Asturias que aún no las conocen”, ha ironizado.

En su intervención, Polledo ha planteado una batería de críticas que apuntan directamente al presidente Barbón. Le acusa de haber “echado gasolina al conflicto” y después “desaparecer” con un viaje privado en pleno estallido de la protesta. “Tenemos un presidente ausente, pero lo que es peor: tenemos un presidente superado por los acontecimientos, sin liderazgo, sin rumbo”, ha sentenciado. “Asturias necesita respuestas urgentes, y lo único que ofrece este Gobierno es parálisis y excusas”.

Polledo también ha alertado de un posible “efecto contagio” de las protestas educativas hacia otros ámbitos de los servicios públicos. En ese sentido, se refirió a las movilizaciones en la Consejería de Derechos Sociales, donde los trabajadores, según afirmó, “se sienten ninguneados, ignorados y despreciados” por un Gobierno “ajeno a los problemas reales de los asturianos”.

La diputada no ha ahorrado comparaciones con el ámbito estatal, al sugerir que lo que sucede en Asturias “parece un calco” del Gobierno de Pedro Sánchez: “Una parte del Gobierno manifestándose contra sí mismo, fracturas internas, falta de respeto institucional…" "Asturias necesita un cambio y esto denota un fin de ciclo”, ha rematado, reclamando que Barbón “tome las riendas de una vez” o considere dar paso a unas nuevas elecciones.

Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Gloria García, ha reforzado esa visión de un Ejecutivo “desorientado” e “incapaz” de dar respuesta a las protestas del profesorado. García ha descrito la reunión con los sindicatos como “una maniobra de provocación”, con el único objetivo de forzar el levantamiento de los representantes docentes para luego “victimizarse”.

“El Gobierno acudió a la negociación sin datos, sin cifras, sin propuestas y, lo que es más grave, sin voluntad. Solo saben hacer marketing”, ha dicho. Según la diputada, el Ejecutivo asturiano está intentando aplicar una “estrategia de desgaste” contra los docentes, confiando en que el impacto económico de la huelga haga desistir al profesorado. “Si piensan que los van a agotar, se equivocan. Los profesores no van a ceder”, ha advertido.

García ha defendido que la movilización trasciende las siglas políticas y los intereses corporativos. “Yo estuve en la manifestación. Había gente de derechas, de izquierdas, sindicatos de izquierdas, partidos de izquierdas. Porque esto no tiene colores. Es un basta ya de la educación asturiana”, ha afirmado. Y ha anticipado que el conflicto se extenderá a otros colectivos, como la red concertada o las educadoras de 0 a 3 años.

La diputada popular ha exigido que el presidente del Principado “abandone el paripé” de gobernar por redes sociales y se siente a negociar “con seriedad”. “Si Guillermo Peláez y Gimena Llamedo no son capaces de proponer, que se aparten. Y si Barbón tampoco se ve capaz, que lo diga”, ha reclamado.

En tono particularmente crítico, ha comparado la actitud del presidente con la figura de Nerón. “Está desaparecido mientras la educación se quema, tocando la lira desde un viaje privado". "Y como un buen Nerón, que le echó la culpa a los cristianos, pues él echa la culpa porque dice que se va a beneficiar la derecha”, ha ironizado.

García también ha lamentado que el Gobierno rechazara durante la reunión de ayer los recesos propuestos por los sindicatos para estudiar propuestas y negociar. “Se negaron a todo. Pero el profesorado ya no se deja marear”, ha advertido.

Ambas representantes del PP han coincidido en señalar que la movilización docente no tiene marcha atrás y que el Gobierno asturiano “está estorbando”. “Están quemados, y no lo quieren ver”, ha concluido García. “Si no hay liderazgo, lo mejor que pueden hacer es apartarse”. La próxima reunión entre el Gobierno y los sindicatos está prevista para este miércoles, con el conflicto aún sin horizonte de resolución.