PP y Vox afirman que el Gobierno se "descompone" y piden elecciones

La oposición cargó ayer duramente contra el Gobierno y directamente contra el Presidente, Adrián Barbón, por la escalada de tensión en el conflicto educativo, que ha terminado con la dimisión de la consejera, Lydia Espina. El PP y Vox consideran agotado al Ejecutivo y pidieron explícitamente elecciones anticipadas, una decisión que conllevaría, no obstante, repetir comicios en 2027 dado el régimen electoral asturiano.

Queipo (PP): "Barbón debe Dar un paso a un lado". El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, cree que la dimisión de Espina evidencia que el Gobierno "está en descomposición" y pidió a Barbón que "se eche a un lado" y considere convocar elecciones anticipadas. "Esto no se aguanta más", aseguró para firmar que "la dimisión de una consejera no es razón suficiente" para suspender la reunión del Consejo de Gobierno. Queipo pidió que Barbón "dé la cara" y le acusó de usar a la ya dimitida Lydia Espina "como escudo humano, como ocurrió con Belarmina Díaz tras el accidente de Cerredo, para no dañar su imagen".

Jové (Vox): "A Barbón le viene grande gobernar Asturias". El diputado de Vox Javier Jové afirmó que la situación del Gobierno es de "descomposición" y solo puede resolverse con elecciones anticipadas. A su juicio, Espina debía dimitir por haber gestionado la consejería con "soberbia, despotismo y una agenda ideológica" y arremetió contra Barbón "le viene grande gobernar Asturias".

Vegas (Convocatoria): "Este conflicto solo beneficia a la derecha". Desde Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas abogó por abrir "una nueva etapa" tras la renuncia de Espina, que permita reactivar el diálogo con los sindicatos y alcanzar un acuerdo que refuerce la educación pública. Subrayó que todo el Gobierno comparte la prioridad de poner "en el centro" la mejora del sistema educativo y advirtió que el actual conflicto solo beneficia "a las derechas".

Tomé (Somos): "La dimisión era inevitable tras la política-espectáculo de Barbón". La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé (Somos) lamentó lo que definió como "política espectáculo" de Barbón, y criticó especialmente que usara el Pleno de la Junta para anunciar "de forma unilateral una medida parcial sobre la jornada lectiva". Para Tomé, eso supuso una desautorización a la consejera. La dimisión "iba a ocurrir antes o después", aseguró.

Pumares (Foro): "Barbón es el responsable de una política educativa nefasta". El forista Adrián Pumares señaló al Presidente del Principado como "el principal causante" del conflicto educativo. Afirmó que Espina no tenía "más salida que la dimisión", pero insistió en que la raíz del problema es un Barbón "agotado, sin ideas y absolutamente desconectado de la realidad asturiana, que gobierna desde las redes sociales" Auguró nuevas crisis en un Gobierno "desnortado y contemplativo".

Huerga (PSOE): "El Gobierno liderará una negociación sólida". El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, expresó su "reconocimiento al trabajo duro y el compromiso" de Lydia Espina al frente de la consejería, subrayando su papel en iniciativas pioneras como la red de escuelines. Los socialistas reiteraron su apuesta por una educación pública de calidad como seña de identidad y confiaron en que el Gobierno liderará una negociación sólida con propuestas "concretas y solventes". Al mismo tiempo, cargó duramente contra el PP y Vox, acusándolos de "actitud irresponsable y baja política". A su juicio, la derecha solo aparece para deteriorar la educación pública y jamás ha apoyado presupuestos que refuercen esta área, por lo que "no puede dar ni una sola lección".