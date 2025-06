La respuesta de Barbón a las críticas por su "viaje de dos días" que coincidió con la crisis de gobierno: "No he estado aislado"

"¿Dónde está Barbón?". La pregunta se repetía ayer entre políticos, sindicalistas e incluso los docentes en mitad de la protesta. El Presidente ha estado desde este domingo fuera de Asturias por un viaje personal. Él mismo ha asegurado en sus redes sociales, en respuesta a comentarios de usuarios, que era un viaje cerrado "hace meses".

La ausencia de Barbón no fue ningún secreto: quedó reflejada el viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), donde constaba la delegación de funciones del Presidente en la Vicepresidenta, Gimena Llamedo. La legislación autonómica refiere la fórmula en el Capítulo VI de la ley que regula las funciones del Presidente y del Consejo de Gobierno. En el apartado referido al "cese y sustitución del Presidente", en el artículo 14, se señala que "en los casos de ausencia temporal o enfermedad que no origine incapacidad, el Presidente del Principado será sustituido en la forma prevista", que es justamente la de delegar las funciones a la Vicepresidencia o, en caso de no existir esta, a una consejería.

El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, se limitó a decir que el Presidente tenía "un viaje programado desde hace ya mucho tiempo de dos días". Justificó su ausencia al afirmar que "si se consulta la agenda pública del Presidente se puede comprobar que este mes (en referencia a mayo) ha trabajado absolutamente todos los días". Peláez recalcó que se trataba de un viaje "programado y privado". Afirmó también que la delegación se produjo "porque corresponde si el Presidente abandona Asturias", aunque la normativa no hace específica esa distinción.

En todo caso, afirmó, "el Presidente ha estado siempre colgado del teléfono y ha estado al día de toda la situación". Lo cierto es que Barbón llegó a responder personalmente a cuatro comentarios en su página de Facebook. En uno de ellos aseguró que el viaje estaba cerrado hacía meses y recalcó: "En todo momento he estado en contacto con mi equipo y el Gobierno de Asturias. No he estado aislado ni incomunicado".

En otros mensajes, Barbón negó que el Gobierno conociese antes de ayer que Lydia Espina iba a presentar su dimisión. También negó que la marcha de Espina tuviese alguna relación con la posibilidad de que la ya exconsejera fuese a convertirse en la candidata a la Alcaldía en Villaviciosa. "¿La Alcaldía? Pero si las elecciones municipales son... ¡dentro de dos años!", señala.

La presión y la pandemia

Cuando un internatua le afeó que está "poco acostumbrado a la presión", el Presidente responde: "¿Poco acostumbrado? ¿En serio? ¿Te recuerdo que me pasé casi un año tomando decisiones sobre la pandemia, la mayor crisis sanitaria en más de un siglo?".

El Presidente tiene previsto ya incorporarse a la agenda del Gobierno. Concretamente, en la agenda pública del Gobierno ya consta a las 17.00 horas su asistencia en el Reconquista a la reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que él mismo preside.