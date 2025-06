¿Cuánto dinero debe ofrecer el Principado esta tarde para aplacar al personal educativo? Primera aproximación: una cifra de "tres dígitos"

¿Cuánto dinero pondrá sobre la mesa esta tarde el Gobierno regional para satisfacer las demandas de los trabajadores de la educación? La respuesta está en el aire, pero a partir de las 16.00 horas ha de ser concretada en la negociación con los sindicatos.

La posición de partida es el presupuesto de la Consejería de Educación para este año, que asciende a 897 millones de euros, 43,5 millones más que en 2024. El incremento presupuestario de 2024 a 2025 ha sido de casi el 5,1 por ciento. ¿De cuánto será el de 2026 para implementar las medidas que el Ejecutivo pacte con los representantes del personal educativo? Por el momento, los responsables sindicales han hecho un pacto de silencio sobre cuantías. No quieren generar grandes expectativas ni posteriores decepciones.

"El sueldo no es lo más importante"

En su estrategia de unidad de acción, ANPE, CC OO, CSIF, UGT y SUATEA argumentan que, para el colectivo al que representan, la subida de sueldo “no es lo más importante”, pero aceptan que todo lo que se acuerde tendrá un coste económico. Pero el asunto de los costes es algo que ha de valorar primeramente el Gobierno que preside Adrián Barbón.

Peláez promete "compromisos presupuestarios importantes"

Por el momento, lo que sabemos es lo que este martes declararon los negociadores del Principado que sustituyen en las conversaciones a la dimitida consejera de Educación, Lydia Espina. «Vamos a llegar a un acuerdo, estoy convencido, y supondrá la mejora de la educación pública», declaró Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, quien anunció que pondrán sobre la mesa «compromisos presupuestarios importantes». Entre tanto, la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, anunció: "Os llevaremos una propuesta con un objetivo claro, que es mejorar la escuela pública asturiana".

El catálogo de demandas de los sindicatos es amplio. Viene a consistir en un compendio de las peticiones que han abanderado desde los recortes derivados de la gran crisis financiera mundial de 2008: equiparación salarial de los profesores con sus colegas de otras regiones, reducción de horas lectivas a los mayores de 55 años, pago de tutorías, menos burocracia o más plazas de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), entre otras reivindicaciones.

La pregunta de Llamedo

Los sindicatos se sorprendieron cuando en la reunión de anteayer, lunes, Gimena Llamedo “nos preguntó cuánto profesorado tenían que contratar”. Y puntualizan los representantes de los trabajadores: “Son ellos los que conocen las necesidades de las plantillas porque los directores se las comunican cada año, y no les hacen ni caso”.

Otros negociadores ponen de relieve que el Ejecutivo “tiene que recuperar la inversión que no se ha hecho en 20 años, en los que no sólo no se ha invertido, si no que se ha desinvertido”.

"Tres dígitos"

Sentadas estas premisas, algunos representantes se atreven a aventurar que el Gobierno regional deberá poner sobre el tapete de “una cantidad de tres dígitos”; esto es, un aumento de más de 100 millones de euros, que llevaría el presupuesto de 2026 hasta los 1.000 millones, lo que implicaría un aumento del 11,5 por ciento en adelantes (es decir, más del doble de aumento que de 2024 a 2025).