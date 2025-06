El himno de la huelga: "Somos docentes, un cuerpo de valientes"

Con fuerza, con ritmo y con un mensaje claro. Así es la versión que la profesora asturiana Icíar Blanco ha hecho del "Vals del Obrero" del grupo "Ska-P". "Este es mi sitio, esta es mi gente, somos docentes, un cuerpo de valientes", comienza la melodía que ya se ha convertido en un himno en las concentraciones.

"A lo largo de estos días han salido muchas canciones, lo cual me alegra porque demuestra la importancia que sigue teniendo la música, aunque esté infravalorada", cuenta esta profesora, que imparte música en un colegio de Langreo. "Sin embargo, me daba pena que la mayoría estuviesen hechas con inteligencia artificial", así que se puso manos a la obra: "En mi cabeza no paraba se resonar el ‘Vals del Obrero’". Aprovechando un viaje, dedicó las horas de autobús a versionar la letra: "Nos imponen objetivos más informes sin sentido y así exigen cada día más". Sigue la canción: "Feliz la consejera, que no pisa la escuela, a ella ya se le debió de olvidar. Nos tienen dando clases rellenando papeleos que muchos no sirven para na".

"Yo solo canto para mis alumnos… Grabar la canción me dio bastante corte, pero una amiga me animó", cuenta Blanco, que pasó la melodía por el grupo de Telegram en el que se aglutinan más de 3.000 profesores. "La repercusión fue brutal, en cuestión de minutos ya se había publicado un vídeo y me hablaban compañeros", dice esta docente, en huelga desde el pasado martes. "Queremos que esto pase pronto. Yo estoy contratada a media jornada y no voy a poder aguantar mucho más en huelga", lamenta Blanco. "El lunes tuve que ir como personal de servicios mínimos y la imagen en los colegios es desoladora: los niños preguntan cuando vuelven los profes y no sabes que contestar", cuenta a la vez que espera que esta tarde se llegue a un acuerdo para "poder trabajar, pero en condiciones". ○n