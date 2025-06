El PP, dispuesto a apoyar un crédito extraordinario para atender las demandas de los docentes

Los sindicatos lo han dejado claro en multitud de ocasiones, la propuesta para suspender la huelga educativa debe ir acompañada de una importante dotación presupuestaria. Alcanzar una educación pública de calidad requiere de inversión, y para conseguir esa financiación el Partido Popular ha puesto a disposición del Gobierno de Barbón sus diecisiete diputados. Los populares están dispuestos a apoyar un crédito extraordinario que acompañe las medidas acordadas con los docentes (si llegase el caso). Eso sí, “no es un cheque en blanco. No vamos a apoyar nada que no esté acordado previamente con los docentes”, explicó Luis Venta tras la Junta de Portavoces.

El diputado criticó este miércoles que el Gobierno no tenga un plan concreto y que esté sobreviviendo a base de “maniobras para salir del paso”. “Hay un apagón gubernamental, un apagón Barbón”, criticó en referencia a la ausencia del presidente del Principado estos últimos días. “Barbón no gobierna, reacciona. Este Gobierno se desintegra, cada crisis hay una consejería menos”, opinó. Por su parte, la también diputada del PP, Gloria García, indicó que su objetivo es plantear a los docentes “una posibilidad de solución atendiendo a las reivindicaciones”.

Previamente, la diputada del PSOE, Dolores Carcedo, aseguró que el Gobierno iba a la reunión de esta tarde con "voluntariedad de llegar a un acuerdo" que permita "superar el conflicto y abrir un espacio nuevo" que mejore la educación pública en Asturias.

Carolina López, de Vox, también criticó la ausencia del jefe del Ejecutivo en esta crisis. “Es lamentable que haya desaparecido y solo se haya atrevido a grabar un vídeo”, afirmó, pues para ella “un presidente ausente que utiliza consejeros como escudo solo se representa a sí mismo”.

Incluso los socios de Gobierno, Convocatoria-IU, reconocieron que “la gestión es muy mejorable si hemos llegado a esta situación”, aunque confían en que “las negociaciones tengan un buen resultado”. Xabel Vegas reconoció que no se les informó de las medidas que provocaron el conflicto ni de las posibles soluciones y señaló que, a pesar de que Educación no es un área de su competencia en el Gobierno, si les gustaría "estar más informados" y ser parte "no solo de las decisiones, sino de las soluciones".

Covadonga Tomé, del grupo mixto, puso el foco en las necesidades financieras que acarrean las reivindicaciones de la educación pública y que estas deberán estar presentes cuando dentro de unos meses se empiece a negociar el presupuesto para el próximo año. “Para nosotras va a ser irrenunciable”, adelantó.

Adrián Pumares, del Foro Asturias, valoró la decisión de que Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, asuma temporalmente las competencias de la Consejería de Educación. En su opinión, esta decisión refleja la falta de rumbo del Gobierno de Adrián Barbón. “No sabemos cuánto tiempo va a seguir sin Consejera de Educación, una de las más importantes del Principado. Barbón no gobierna, no gestiona, simplemente improvisa y espera a ver cómo van resultando las cosas”.