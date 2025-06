En ninguna región crecen tanto las reclamaciones por impuestos como en Asturias y estas son las razones

Asturias es la comunidad autónoma donde más han aumentado las reclamaciones por los impuestos en los últimos años. En el periodo que va de 2019 a 2023, las reclamaciones presentadas ante los Tribunales Económico-Administrativos de Asturias aumentaron el 175% al pasar de 1.834 a 5.056, la cifra más alta en dos décadas . En ninguna otra región se produjo un salto tan espectacular. La media de incremento en España en ese periodo fue del 32%.

Desde el Consejo General de Economistas de España se destacó que la «excesiva complejidad en la interpretación de las normativas fiscales no solo genera incertidumbre entre los contribuyentes sino que también aumenta la litigiosidad». Ese factor explicaría el incremento general de las reclamaciones, pero no el excepcional crecimiento en Asturias. A esa complejidad interpretativa, expertos en fiscalidad añaden el aumento de las sanciones –que generan como respuesta reclamaciones – y en Asturias se ha intensificado el control tributario. Además, no cesan las voces que denuncian la alta carga fiscal en el Principado, sobre todo desde las organizaciones empresariales.

Los Tribunales Económico-Administrativos, a pesar de su denominación, no son órganos jurisdiccionales. Tienen independencia funcional pero están integrados en el Ministerio de Hacienda. Son los encargados de resolver las reclamaciones económico-administrativas, un recurso especial para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración.

En 2023 –ultimo dato disponible– se presentaron en el Principado 5.056 reclamaciones ante los Tribunales Económico- Administrativos (4.265 ante el de Oviedo y 791 ante el de Gijón). Las alegaciones fiscales crecieron más del 38% con respecto al año anterior y el 175% con respecto a un lustro antes. La cifra engordó por cuarto año consecutivo –los ejercicios de 2020 y 2021 estuvieron marcados por los efectos de la pandemia de coronavirus– y es la más alta registrada desde 2001.

Aunque el pasado año se recibieron 5.056 reclamaciones en Asturias, el número de las que se resolvieron fue mayor por la acumulación de casos de ejercicios anteriores y por el esfuerzo de los tribunales para «alejar la resolución de reclamaciones de los plazos de prescripción», objetivo que se logró «tanto por la implicación de todo el personal de los TEA como por la progresiva implantación de soluciones tecnológicas que han permitido una mejor gestión del conocimiento y mejoras en la tramitación y gestión de las ponencias», según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Así, en 2023 se resolvieron en los Tribunales Económico-Administrativos de Asturias un total de 5.367 reclamaciones (4.527 en el de Oviedo y 840 en el de Gijón). De las 5.367 reclamaciones resueltas en el Principado en 2023, un total de 658 fueron estimadas parcial o totalmente, 4.553 fueron desestimadas y 156 se incluyeron en el apartado de «otros» que engloba desistimientos, archivo de actuaciones, incompetencias y otras terminaciones del procedimiento.

La tasa de reclamaciones que fueron estimadas en Asturias fue del 12%, muy por debajo de la media nacional, que fue del 40%.

Entre los impuestos, el IRPF concentró en 2023 el mayor número de resoluciones en Asturias, con un total de 432, de las que 171 fueron estimadas, lo que supone el 39%. Y en número de resoluciones le siguió el polémico Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con un total de 256 de las que el 34% fueron estimadas. La tasas y tributos parafiscales –que son aquellos que permiten financiar un fin específico como por ejemplo el canon de saneamiento en Asturias– fueron el apartado con más reclamaciones resueltas en Asturias en 2023, con un total de 2.018 de las que solo 24 fueron estimadas. También fue muy alto el número de reclamaciones resueltas sobre actos del procedimiento recaudatorio: un total de 1.685 de las que 129 fueron estimadas.