Segunda jornada de PAU: "Está siendo más fácil de lo que pensábamos"

Segunda jornada de la PAU en Asturias. Tras los nervios del primer día, los estudiantes se enfrentaron este miércoles a una nueva tanda de exámenes con la tranquilidad de quien ya sabe qué va a encontrarse. Este año, el nuevo modelo es menos memorístico y se reduce la opcionalidad, lo que obliga a los jóvenes a estudiarse todo el temario. Cambios que, en un primer momento, hacían temer por pruebas mucho más exigentes, pero que en la práctica han resultado mucho más asequibles de lo previsto. “Están siendo mucho más fáciles de lo que pensábamos”, reconocen los jóvenes que hicieron sus pruebas en el campus del Cristo, en Oviedo.

“Había menos opcionalidad que otros años y tuvimos que estudiar todo el temario, pero nos metieron más miedo de lo que realmente fue. Si lo comparamos con los exámenes que hicimos de preparación, está siendo mucho más fácil”, señalan Lucía Díaz y Paula Naya, del colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo. Ambas hicieron este miércoles el examen de historia de España, donde por primera vez se introdujeron imágenes y se amplió el temario. “Cuando salimos nuestra profesora hasta nos abrazó, estaba casi ella más nerviosa que nosotras”, comentan.

Sus compañeras, Clara Díaz, Evelyn Astudillo y Amelia Álvarez también coinciden en que los exámenes están siendo más fáciles de lo que habían pensado. “Es más la presión que nos metemos nosotras que los exámenes en sí”, reconocen.

Alexia Ordóñez, del instituto Leopoldo Alas Clarín, fue otra de las alumnas que este miércoles se examinaron de Historia de España. “Lo malo es que era mucho temario, pero me alegro que lo cambiasen al segundo día porque ayer estaba muy nerviosa. Lo peor fue que lo pusieran tan pronto, porque no dio tiempo a repasar. Yo dormí solo dos horas”, afirma. A su lado, Alex Rubio, discrepa: “A mí sí me hubiera gustado que fuera ayer para así quitarlo de en medio”.

En lo que respecta a la prueba de filosofía, por primera vez se incorporaron temas de actualidad como las fake news. “Me parece buena idea y no fue complicado relacionarlo con el temario”, opina Hugo Álvarez, Ricardo Argüelles y Carlos Álvarez, también del Leopoldo Alas Clarín. Para los jóvenes, el haberse preparado para “un examen más difícil” del que finalmente tuvieron, les ha resultado todo un acierto. “Salimos con sensaciones buenas”, añaden.

Para Miguel Sanjuan, “había menos opcionalidad, pero se puede hacer bien”. Aun así, en lo que coinciden varios de los estudiantes es que probablemente este año las notas bajen respecto al examen del año pasado: “La gente estudió relativamente poco en comparación a otros años”.