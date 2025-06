Asturias cierra el plazo para la PAC con 8.223 solicitudes, un 2,68% menos que el año pasado

Como en todas y cada de las comparecencias de Marcelino Marcos en las comisiones de la Junta en los últimos meses, la gestión del lobo en Asturias no pudo faltar entre los temas a abordar. El diputado del PP Luis Venta preguntó, con escaso éxito, por cómo avanza el programa de control y cuántos lobos se han abatido desde que el Consejero de Medio Rural anunció, a principios de mayo, que se había empezado.

"El programa avanza según lo normal", contestó brevemente Marcos, quien posteriormente abundó en lo que recoge el plan publicado en el BOPA y hasta se permitió ironizar: "Me critica que tardé 20 días en publicar el programa de control una vez que se autorizó eliminar lobos. Estoy esperando por Castilla y León y Galicia (ambas gobernadas por el PP)...".

A Luis Venta no le convenció. Y claramente le espetó: "No me creo que se estén eliminando lobos. Yo creo que el plan del lobo no va". El diputado popular recordó las quejas de ganaderos en determinados territorios en los que el aumento de lobos es palpable, incluso cerca de los pueblos. "La realidad es que a los lobos les hacen fotos los niños ya al salir de la guardería en los pueblos", remarcó.

Hasta ahora el Principado ha rechazado concretar cuántos lobos se han eliminado en Asturias y en qué zonas. El objetivo en Asturias es matar 53 ejemplares hasta marzo de 2026.