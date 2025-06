Barbón llama a un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y los fiscales especializados en la materia le avalan

El presidente regional, Adrián Barbón, llamó este jueves a un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral, algo que ya propuso en la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado octubre, sin mucho éxito. En la inauguración de las Jornadas de Fiscales especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que también participó, eso sí, por videoconferencia, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, Barbón se refirió a los dos accidentes laborales ocurridos eb Cerredo y Coaña, que, con ocho fallecidos y varios heridos de gravedad, han conmocionado a Asturias. "Yo creo que no podemos seguir así, a veces da la impresión de que, en pleno siglo XXI, asistimos a sucesos que son propios de otras épocas", dijo el presidente durante el acto, que tuvo lugar en el Edificio Histórico de la Universidad.

“Algo se está haciendo mal y estamos obligados a reaccionar”, afirmó. “Para el Gobierno de Asturias, una comunidad con una larga tradición industrial, que ha vivido auténticas tragedias laborales, nos encontramos ante un asunto capital. Quizá por eso tengamos una sensibilidad especial ante este tipo de acontecimientos y cada accidente nos revuelve las entrañas. El trabajo no puede costar la vida”, añadió.

El plan de choque contra la siniestralidad ha obtenido sus frutos, aseguró. "Las propuestas de sanción a empresas y expedientes por incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales aumentaron un 30 por ciento en Asturias. Hemos detectado más de mil actas de accidentes mal comunicadas entre octubre del 24 y marzo del 2025. pero no nos conformamos", aseguró.

Antes que Barbón, intervino Álvaro García Ortíz, desde Madrid, indicando que este tipo de encuentros de fiscales sirven para modificar la doctrina de la Fiscalía que luego se aplicará en los tribunales. García Ortíz resaltó el gran impulso que el Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Ángel Javier Gómez, le está dando a la especialidad, que se traduce en "la evolución de la coordinación con las instituciones y la capacidad de armar esfuerzos para atajar las condiciones de trabajo que son perjudiciales para los trabajadores y las trabajadoras, para que los índices de siniestralidad desciendan, y para que la acción colectiva y la acción pública tenga presencia en la defensa de los trabajadores y en su seguridad".

El decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo, dijo por su parte que "es imprescindible la colaboración de otros agentes y también del propio trabajador, cumpliendo la normativa y denunciando su incumplimiento". Para el decano, "el resto de agentes, los poderes públicos, el ámbito político, tiene que intensificar también su esfuerzo, la inspección del trabajo, la lucha contra la precariedad laboral, que está demostrado estadísticamente que influye en la tasa de accidentes".

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, volvió a refrerirse a la posibilidad de crear juzgados especializados en siniestralidad laboral, y volvió a rechazar su creación: "Se trata de una materia transversal, y no hay suficiente número de asuntos como para tener un juzgado especializado". Añadió que las investigaciones de los dos accidente con ocho muertos "requieren su tiempo, pero todos estos casos tendrán su solución más pronto que tarde".

Por su parte, el Fiscal Superior en funciones, Gabriel Bernal, tras constatar que los fiscales actúan de manera reactiva, al conocer delito, llamó la atención sobre la necesidad de la prevención y la educación, tanto de los trabajadores como de la clase empresarial, así como de incrementar los medios de la administración para el control de la legislación, en aras de reducir la sangría de la siniestralidad laboral. "Este año ha sido particularmente horroroso, porque han tenido lugar una serie de siniestros con víctimas mortales que nos han sacudido, una vez más. Sirve para renovar nuestros esfuerzos en la lucha para tratar de reducir la siniestralidad a cifras mínimamente tolerables", dijo.

"Prevención, prevención y prevención"

Por su parte, el Fiscal de Sala de Siniestralidad, Ángel Javier Muñoz, indicó que "no hay más accidentes porque tenemos buena suerte, porque las causas están ahí, las carencias están ahí, y hay años de buena suerte y otro de mala". Hizo referencia a los nueve fallecidos en Asturias este año, ocho en dos siniestros impactantes. "Este año le está tocando a Asturias, pero el año pasado le tozó a Aragón, y lo que hay que hacer es prevención, prevención y prevención", sentenció.

El Fiscal de Sala Ángel Javier Muñoz y el Fiscal Delegado Enrique Valdés-Solís, ante la estatua de Valdés Salas. / Luis Vega

Por otro lado, indicó que "la mesa de diálogo está intentando modificar la ley de prevención, y yo creo que es fundamental. Es una ley muy buena del año 95, pero yo creo que hay que adaptarla un poquito al tejido industrial que tenemos en nuestro país, que son pequeñas y medianas empresas, y ojalá, ojalá pronto tengamos buenas noticias".

Muñoz calificó de "bueno" el pacto de estado propuesto por Barbón, y añadió que lo principal es tener "una cultura preventiva". "Llevo 20 años intentando defender la cultura preventiva. ¿Por qué no enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas en los colegios? Igual que les enseñamos que cuando entran en un coche hay que ponerse el cinturón de seguridad, ¿por qué no les enseñamos que el día de mañana van a ser empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, y que la prevención es fundamental? Yo creo que esto exige un pacto de Estado", se preguntó el Fiscal de Sala.

Muñoz no se mostró muy partidario de endurecer las penas por unos delitos respecto a los cuales no hay reincidencia. "Podrían tener un efecto disuasorio, quizá mínimamente, perro no creo que elevar las penas sea la panacea", confesó.

El Fiscal de Sala admitió que "cuando hay muchas subcontratas, baja el nivel de músculo empresarial, con lo cual la prevención es más liviana y al final ocurre la precariedad, que da lugar a accidentes, con ritmos de trabajo a veces altos. Son muchísimos factores. Lo complicado es que son responsables diversas personas. Y eso es un poquito complicado llevarlo a la vía penal", explicó.

Los fiscales especializados asistentes a las Jornadas, en el Aula Magna del Edificio Histórico. / Luis Vega

Por lo que se refiere a las Jornadas propiamente dichas, que se desarrollarán a lo largo de este jueves y la mañana de este viernes, Muñoz explicó que tienen "unas conferencias importantes, sobre todo una de cancerígenos. La enfermedad profesional, y sobre la silicosis, la del amianto, son enfermedades que tardan en manifestarse muchísimos años, son jurídicamente muy complicadas de abordarlas. Nosotros hemos defendido que para la enfermedad profesional, yo creo que el artículo 316 debería modificarse para que fuese realmente aplicable. Vamos a abordar los accidentes en construcción, los procesos constructivos, luego cuestiones de índole procesal".

Juzgados especializados

Muñoz aseguró que lleva muchos años insistiendo en en la necesidad de juzgados especializados en siniestralidad laboral. "Tenemos una pendencia de 5 o 6 años, y eso no es justicia. Es decir, que una víctima, o un acusado esté esperando 6 años para tener una resolución judicial, yo creo que no es justicia. Y yo creo que una solución, o parte de la solución, es que hubiese juzgados especializados. Somos todos especialistas, menos el que tiene al final que dictar la sentencia, que no lo es", criticó. Indicó además que, "si hubiese más inspectores, habría más inspecciones y por supuesto evitaríamos accidentes".

Por su parte, el Fiscal Delegado de Siniestralidad de Asturias, Enrique Valés-Solís, respecto a los recientes accidentes de Cerredo y Coaña, quiso recalcar que en éstos "no solo hubo fallecidos, hay personas trabajadoras con una afectación severísima y algunos que han salvado la vida de milagro, con un impacto emocional tremendo y no podemos olvidarnos de estas personas". Sobre el asunto de Cerredo, explicó que "no se puede hablar. Se hablará en su momento, pero en este momento no se puede hablar".

"Y en Coaña están iniciándose las investigaciones para determinar qué es lo que produjo el derrumbe de la nave en la que se estaba trabajando, porque hay diversas hipótesis, y al final lo que está claro es que ha habido un derrumbe de una nave en construcción. La causa principal no se conoce todavía. Hay muchas causas concurrentes que habrá que ir viendo, pero digamos que las investigaciones penales requieren sosiego. Son muy profundas, son muy precisas y son muy garantistas. Y eso nos da éxito. Quizá los procedimientos penales son muy largos, pero eso no tiene que afectar al rigor de la investigación. Tiene que afectar a nuestros plazos, a nuestros señalamientos, a nuestro ritmo de trabajo, pero no al rigor de la investigación", finalizó.