El Teatro Prendes trae el mejor cine para dar la bienvenida al verano

Llega el verano y, con él, la mejor programación para el mes de junio del Teatro Prendes. Este mes contaremos con grandes títulos de cine como el estreno absoluto de "Ballerina", protagonizada por la actriz Ana de Armas. También contaremos con otras películas de Hollywood como "Misión Imposible: Sentencia Final" de Tom Cruise o "Las sandalias del pescador" como homenaje al nuevo papa León XIV.

Asimismo, el Teatro Prendes acogerá en este mes las fiestas de fin de curso de los colegios de Candás y otros conciertos y espectáculos para que a los lugareños no les falte entretenimiento en junio.

Cine

"Ballerina"

Eve Macarro (Ana de Armas) es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick (Keanu Reeves). En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado. Viernes 6: 20.00h y 23.00h Sábado 7 20.00h y 23.00h Domingo 8 20.00h.

"Moon, mi amigo panda"

La nueva película del francés Gilles de Maistre (Emma y el jaguar negro) cuenta la historia de amistad de un niño de 12 años y un panda. Tian tiene doce años cuando es enviado a casa de su abuela debido a sus malos resultados escolares. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, se hace amigo en secreto de un panda al que llama Moon. Esto marca el comienzo de una increíble aventura que está a punto de cambiar su vida y la de su familia. Sábado 7 17.30h Domingo 8 17.30h.

"Bienvenido a la montaña"

Después 40 años enseñando en Roma, Michele logra su sueño de trabajar en una pequeña escuela rural ubicada en el Parque Nacional de los Abruzos. Allí, con el apoyo de la subdirectora Agnese y sus alumnos, se adapta rápidamente a la vida en la comunidad. Pero la calma se rompe con la noticia de que la escuela cerrará al final del curso por falta de estudiantes. Michele se embarca entonces en una carrera contrarreloj para salvar el colegio. A medida que lucha contra la burocracia y el desinterés, descubre el poder de la unión y la importancia de preservar un lugar lleno de vida y aprendizaje. Viernes 13: 20.00h y 23.00h Sábado 8: 23.00h Domingo 15: 20.00h.

"Las sandalias del pescador"

Después de pasar veinte años como prisionero político en un campo de trabajos forzados en Siberia, el arzobispo ucraniano Kiril Lakota (Anthony Quinn) es inesperadamente liberado por el presidente de la Unión Soviética (Laurence Olivier), que había sido su carcelero en Siberia, y enviado al Vaticano como asesor. Una vez en Roma, el Papa Pío XII (John Gielgud), que está gravemente enfermo, le nombra cardenal. Mientras, el mundo vive en un estado permanente de crisis, con la Guerra Fría como telón de fondo. Sábado 14: 20.00h.

"Kayara"

Película de animación peruana de Cesar Zelada y Dirk Hampel sobre una joven inca que sueña con unirse al grupo de mensajeros Chasqui, compuesto exclusivamente por hombres. Hace mucho tiempo, los Mensajeros Incas (Chasquis) eran rápidos, fuertes y exclusivamente masculinos. Decidida a convertirse en la primera mujer en entrar en la exclusiva liga de mensajeros del Imperio Inca, Kayara se embarca en una audaz misión. En el camino, defiende la Ciudad Dorada aún desconocida de los grandes peligros de la explotación y salva a sus amigos y familiares de amenazas inesperadas. Sábado 14: 17.30h y 17.30h.

"Una función inesperada"

Max Brandel es un guionista de televisión que arriesga su exitosa carrera y su matrimonio para intentar convertirse en un cómico de stand-up, pero no tiene éxito. Max tiene entonces que mudarse con su padre Stan, un talentoso pero excéntrico chef reconvertido en portero. Cuando Max tiene un gran desacuerdo con su exesposa y su nueva pareja sobre cómo lidiar con el asperger de su hijo Ezra, de 9 años, Max decide tomar una solución drástica: secuestrar a Ezra y llevarlo de viaje por todo el país. Viernes 20: 20.00h y 23.00h Sábado 21: 20.00h y 23.00h Domingo 22: 20.00h

"Aventura en la isla"

Película infantil de aventuras que sigue a tres hermanas pequeñas que intentan mantenerse unidas mientras quedan atrapadas en una cueva marina bloqueada por gigantescas olas. Tres hermanas pequeñas son arrastradas por la marea hasta una isla deshabitada. Allí quedarán atrapadas en una cueva cuya única salida está bloqueada por olas gigantes. Mientras buscan la forma de salir, las niñas entrarán en contacto con focas, leones marinos y otras criaturas misteriosas que las ayudarán a encontrar una salida. Sábado 21: 17.30h Domingo 22: 17.30h.

"Misión Imposible: Sentencia Final"

El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "La Entidad". Viernes 27: 17.30h y 22.30h Sábado 28: 17.30h y 22.30h Domingo 29: 19.30h.

"Oink, oink"

Cuando Babs, una niña de 9 años, recibe a un cerdito llamado Oink como regalo por parte de su abuelo, convence a sus padres de quedárselo con la condición de que siga un adiestramiento para cachorros. El cerdito cambiará su vida y la de todos en su familia hasta que las cosas empiezan a complicarse de manera inesperada cuando descubre que sus padres no son la mayor amenaza para Oink. Sábado 28: 17.30h Domingo 29: 17.30h.

"Cómo entrenar a tu dragón"

En la escarpada Isla Mema, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás. El ingenioso y subestimado hijo del jefe Estoico el Inmenso desafía siglos de tradición haciéndose amigo de Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insospechado vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga. En compañía de la feroz y ambiciosa Astrid y Bocón, el estrafalario herrero del pueblo, Hipo planta cara a un mundo dividido por el miedo y la incomprensión. Pero cuando surge una ancestral amenaza que pone en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo con Desdentao se convertirá en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer la delicada senda hacia la paz, volando más allá de los límites de sus mundos y redefiniendo para siempre el significado de ser un héroe y un líder. Julio, Viernes 4: 20.00h y 23.00h Sábado 5: 17.30h, 20.00h y 23.00h Domingo 6: 20.00h y 23.00h.

Espectáculos

"Flores de España"

Flores de España es una obra de teatro dividida en tres piezas que aborda diferentes temáticas relacionadas con la memoria histórica. El reloj de tiempo, la tierra y las flores unen las tres piezas que reflexionan acerca de la venganza como motor de una sociedad que ni olvida, ni trata de curar las heridas abiertas por el tiempo. Los muertos en zanjas durante la postguerra, los bebés robados durante toda la dictadura hasta entrada la democracia y el asesinato y encubrimiento por parte del gobierno de Enrique Ruano. Jueves 5: 19.30h.

"Nabucco"

Nabucco cuenta la historia del pueblo de Israel y su destierro a manos del Rey Nabucodonosor en el año 587 A.C. Muestra la opresión y persecución de los babilonios hacia un pueblo que clama la libertad y defiende su identidad. Al mismo tiempo que Verdi compuso la música para esta historia, Italia padecía una situación similar al verse invadida por el Imperio Austriaco. Así, lo que vivió el pueblo de Israel sometido al yugo de Babilonia reflejaba al mismo tiempo el sufrimiento de los italianos en ese momento. Jueves 12: 19.30h.

"Sil Fernández canta a Nina Simone"

Don't Let Me Be Misunderstood. Sil Fernández, voz; Jacobo de Miguel, piano; Antón Ceballos, contrabajo y bajo eléctrico; Ethan Winogrand, batería; Puri Penín y Gema Fernández, coros. Sil Fernández, acompañada de una banda de jazz, nos dará su lectura de un puñado de canciones interpretadas por Nina Simone, en un repertorio que abarca todas las Nina Simone: la jazz, la soul, la blues, la activista de los derechos civiles y la que acude a la raíz africana, la de la canción religiosa y la de la canción más íntima. La enorme pianista, la cantante originalísima, la muy carismática artista. Jueves 26: 19.30h.

Galas

Este mes de junio el Teatro Prendes acoge la Fiesta de Fin de curso de la Escuela Municipal Infantil 0 a 3 años el martes 17. La del colegio Poeta Antón de Marirreguera será el miércoles 18 y la del colegio San Félix el jueves 19. Además, la escuela municipal de música Miguel Barrosa de Carreño hará su concierto de fin de curso el próximo jueves 19 de junio a las 19.30h.