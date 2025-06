El vuelo amenazado del cormorán moñudo, una especie en declive en Asturias

Esta fotografía es muy especial para mí, ya que recuerdo el día que la tomé como uno de los días que más he disfrutado fotografiando aves. Y ya van más de veinte años los que llevo dedicados a lo que sin duda es mi pasión, la fotografía de aves. Recuerdo nítidamente ese día del invierno de 2019 de fuerte temporal, con grandes vientos y mar de fondo que formaban unas olas de más de diez metros. Aquella fría mañana de diciembre se alinearon los astros para que el cormorán pasase en el momento justo sobrevolando la que quizás fuera la mayor ola del día. Sirva como escala el metro de envergadura alar que tiene esta ave y que en la foto se ve con sus alas abiertas casi totalmente.

Pero además del maravilloso recuerdo de ese día fotografiando mis queridas aves marinas, esta foto me dio y me está dando muchas alegrías, pues ha recibido muchos premios internacionales. Ha sido la foto ganadora absoluta del Festival de las aves de Francia en el 2023, además de obtener otros premios como en el Bird Photograher of The Year, en el Memorial María Luisa, en el Milvus Photo Contest...

Precisamente durante esta semana la foto está expuesta en la ciudad rumana de Brasov, formando parte del Lynx Nature Photography and Documentary Film Festival.

Pero no son todo alegrías lo que me viene a la mente cuando veo mi foto del cormorán moñudo sobrevolando la gran ola en ese día de finales del 2019, pues pienso en el grave problema que está sufriendo esta maravillosa ave desde hace unos años, y es su declive y gran mortalidad.

El cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) es una de las pocas aves marinas que, desde siempre, han criado en nuestras costas cantábricas. Fue a principios de los años 80 cuando los amantes de las aves y ornitólogos empezaron a controlar las poblaciones de Asturias y observaron que, poco a poco, fue mejorando, llegando a censar 235 parejas entre el 2006 y el 2007. Pero desde entonces, el cormorán moñudo está en declive año tras año, como demuestra el censo del año pasado de observar solamente 182 parejas, habiéndose perdido más de 50 parejas en los últimos veinte años.

Esta ave se enfrenta a varios problemas en nuestras costas como, por ejemplo, los plásticos en su dieta. A principios del año 2000 se encontraban restos de plásticos en la mitad de sus egagrópilas (las bolas formadas por restos de alimentos no digeridos que regurgitan), pero hoy en día la presencia de plásticos en las egagrópilas estudiadas es prácticamente del cien por cien.

A pesar de este problema del plástico, que es el culpable de que cada año estén muriendo más de 100.000 aves y animales marinos, y de la casi certeza de que en el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos, se sabe que la principal causa de la mortalidad del cormorán moñudo es el uso de artes de pesca cerca de nuestras costas asturianas: tresmallos y palangrillos. Son artes de pesca artesanales, pero que desgraciadamente matan a muchas de nuestras aves marinas.

En la actualidad, y a nivel nacional, se está trabajando en un plan de gestión de la especie, dirigida a la protección y recuperación de la misma. Pero este plan genera rechazo, ya que este su gestión implicaría el tener que poner zonas excluidas de pesca. Se están poniendo geolocalizadores (GPS) a individuos para estudiarlos y que ello ayude a que salga adelante ese plan de gestión. Por ejemplo, un individuo anillado en el occidente de Asturias fue visto anidando en el País Vasco, lo que indica que la población del Cantábrico está unida y es la misma (metapoblación).

Por tanto, yo espero y animo a que salga de una vez este plan de gestión para que el cormorán moñudo se vaya recuperando poco a poco, y que las generaciones que nos sucedan en el futuro los puedan seguir viendo en nuestras costas sobrevolando una gran ola, como lo vi y disfruté yo en aquella fría mañana de diciembre del 2019.