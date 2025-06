¿En qué afectará la dimisión en bloque de los directores de colegios asturianos? Evaluaciones, memorias y la planificación del próximo curso quedan en el aire

El proceso, en una situación normal, suele ser "relativamente simple". Un director presenta su dimisión, el inspector asignado a su colegio decide si es pertinente o no y, acto seguido, se busca un sustituto en el claustro. Conlleva tiempo, sí. Y no es algo habitual, también. Por lo que lo vivido a primera hora de esta tarde en los colegios asturianos con la dimisión de cerca de un centenar de equipos directivos, en medio de una huelga indefinida de profesores, es una "situación excepcional" y que supone el "desmantelamiento de los centros", ya que la figura del director es la representación administrativa dentro de un colegio.

Al aluvión de renuncias, se le junta la fecha: últimas semanas del curso. Y, ¿qué conlleva eso?

Evaluaciones. Según el calendario de la consejería de Educación, las evaluaciones de final de curso son entre el 16 y el 19 de junio. Sin embargo, existe la evaluación diagnóstico (para alumnos de 4º de Primaria) que se desarrolla este año entre el 30 de mayo al 12 de junio. Los directores, siempre, deben estar presentes en este tipo de reuniones con su claustro. Si no hay director, no hay evaluación, de ahí la importancia de realizar una sustitución rápida, algo difícil con los porcentajes de seguimiento de la huelga. Memorias académicas. Cada final de curso, tanto los profesores como los equipos directivos deben plasmar el trabajo realizado durante el curso a través de una memoria. En ella plasman todo el trabajo realizado a lo largo del curso dentro del centro. Informes sobre el alumnado. Los alumnos que cambian de centro o de etapa educativa, por ejemplo, de sexto de Primaria al Instituto, deben hacerlo con un informe que acredite su trayectoria educativa dentro del colegio. Algo que debe estar redactado, evaluado y supervisado por el equipo directivo.

Estos tres puntos serían los más conflictivos a corto plazo, aunque se desconoce si las direcciones de los centros han dejado todo ese trabajo hecho. Pero a la larga, la cosa se complicaría: afectaría a la planificación del próximo curso.

Una vez cerrado este año escolar (el 26 de junio), toca planificar, desde cero, el siguiente. Esto ocurre a lo largo del mes de julio. Dentro de esta planificación hay tres puntos conflictivos: la admisión de nuevos alumnos, que debe ir aparejada de informes; la gestión de becas y comedores, competencia de las direcciones; y todo el sistema organizativo para que el centro pueda echar a andar en septiembre: claustros, tutorías, reparto de recursos...

¿Cómo elegir directores?

Hasta el momento, el Principado no ha querido pronunciarse al respecto. La función de director puede "imponerse", pero en caso de que ese profesor no quiera serlo, la buena gestión de los centros tampoco está garantizada. Además, no cualquiera puede optar al puesto de director. La consejería de Educación exige al menos 5 años de docencia, un curso especializado y un proyecto que debe evaluarse para obtener finalmente el puesto.