Reflexiones acerca de la movilización colectiva de los docentes asturianos

En estas últimas semanas, la docencia asturiana no universitaria se ha visto sometida a un movimiento tectónico como desde hacía muchos años, finales de los ochenta del siglo pasado, no se había visto en la sociedad asturiana. Entonces, las movilizaciones fueron a nivel nacional porque, en aquellos tiempos, aún no estaban transferidas las competencias educativas.

Aquellas reivindicaciones procedían de la educación en una dictadura, donde a los maestros/profesores no se les valoraba como realmente una sociedad democrática debería hacerlo. Entre otras peticiones estaban, cómo no, el aumento de las retribuciones, que hasta ese momento, eran pírricas ("ganas menos que un maestro de escuela" se decía). Síntoma del menosprecio por la educación del común de la población y de quienes a ella se dedicaban. Otra reivindicación fue la gestión democrática de los centros docentes, que, por aquel entonces, estaba en manos del "dedo" del director de turno. Otra más fue la petición de disminución de la edad de jubilación a los 65 años, voluntaria a los 60.

Aquellas movilizaciones, convocadas al unísono por CC OO, UGT, CSIF, ANPE Y FESPE, como estas de ahora, fueron extensas en el tiempo e intensas en la acción. Se consiguieron muchas cosas, el aumento retributivo, por supuesto. Desde entonces, ha llovido mucho y ha hecho mucho sol, también. En los años noventa, cuando empecé a dar clases, se habían reconocido la mayor, por no decir la totalidad, de las reivindicaciones de nuestros combativos predecesores.

Gozamos, visto el pasado, de un sueldo digno, de libertad de cátedra y de la jubilación a los 65, jubilación que todavía se mantiene con la opción de adelantarla voluntariamente a los 60. Esa herencia fue la que nos dejaron aquellas movilizaciones del 88, que, desde enero hasta marzo, no pararon de reivindicar derechos en todo el territorio nacional, a costa incluso de perder mucha masa salarial, pero con las perspectivas de un futuro mejor para las generaciones venideras, lo cual es de agradecer.

A partir de ese momento, empezó un aluvión de leyes educativas. Todo el mundo quería meterle mano a la educación. La LOGSE de 1990 estableció la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años. Cosa loable, pero que debió haberse acompañada de una financiación y una organización que fueron muy deficientes entonces ya. Pronto se demostró e intentó enmendarse con otra ley que el mismo partido propuso (LOPEGCE, 1995). Trataba, además, de neutralizar la tan denostada FP. Pero dio dudoso resultado, porque algunos de los chavales obligados a estar dos años más en la educación obligatoria (ESO) permanecían como muebles en las aulas, en el mejor de los casos. En principio, no se supo dar solución a este problema y las consecuencias las padecimos los docentes junto con los propios alumnos. En cierto modo, una medida para paliar esto fue el llamado Programa de Diversificación Curricular (PDC), que pretendía, muy bien intencionadamente, integrar a los alumnos con algún tipo de retraso académico por las razones que fueran. Muchos fueron los que sacaron aquellos cursos adelante y se integraron posteriormente en el Bachillerato. Eso estaba bien. Pero esto no alcanzaba a quienes simplemente no tenían ganas de acudir a las aulas, o no querían, aunque obligados por ley tenían que hacerlo, al menos hasta cumplir los 16 años.

Después de la victoria del PP en 1996, se articuló otra nueva ley educativa en el año 2002, la LOCE. En ella se mantiene la obligatoriedad hasta los 16 años. Se recuperó la cultura del esfuerzo y se introdujeron algunas medidas para conseguir la calidad educativa. Esta ley no llegó a aplicarse en su totalidad debido a la pérdida del PP de las elecciones del año 2004.

La LOE de 2006 nos sitúa de nuevo en un contexto inclusivo y supuestamente comprensivo: la evaluación continua y la educación en valores. Se incluye la Educación para la Ciudadanía, más basada en prejuicios doctrinales que en una necesidad social. Esta Ley intentó recuperar el espíritu de la LOGSE adaptándola a los nuevos tiempos, pero con escasos resultados.

En 2013, la ley Wert (LOMCE) retoma la cultura del esfuerzo, proponiendo unas reválidas para los títulos de 4 de la ESO y 2º de Bachillerato (EBAU, Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), lo que concita la oposición de la mayoría de la comunidad escolar. Unos, los docentes, porque lo ven como una intromisión inaceptable en su actividad. Y otros, los alumnos y padres, porque no quieren más exámenes. Pero, y aquí viene la gran novedad de esta ley, elimina los programas de Diversificación Curricular vigentes desde la LOGSE de 1990 y crea los programas de Formación Profesional Básica (FPB).

Fue, sin duda, la alternativa del PP a esos problemas que se habían detectado en las aulas y a los que ya hemos aludido. La FPB era una suerte de mini formación profesional que pretendía recoger a todo ese alumnado que casi, y sin el casi, quedaba fuera del sistema educativo al cumplir los 16 años, e incluso antes, sin alcanzar el título de ESO. Dicho programa se impartiría íntegramente en los IES con profesorado mixto de ESO y ciclos formativos, que era como se llamaba entonces a la FP.

Por último y de momento, llega la LOMLOE (2020), que como su propio nombre indica es una resurrección de la LOE de Zapatero. Vuelve la diversificación, la educación en valores y la segregación de los centros privados. Pero, ¡o sorpresa!, y lo que es una novedad, no quita la FPB, sino que la potencia y establece puentes para poder continuar estudios posteriores y obtener el título profesional básico, que podía dar paso a los ciclos formativos y a la propia titulación ESO. Estaba claro que algo había cambiado en la percepción que los legisladores tenían de la rápida extensión de la educación obligatoria en las décadas anteriores.

En esta ley se establece ya con claridad y sin cortapisas, en las anteriores no estaba nada claro y quedaba al criterio del equipo docente, la promoción y/o titulación con materias pendientes. Cosa que se ha extendido hoy a la titulación universitaria, por cierto. Por supuesto se eliminan las reválidas titulares que la anterior ley preveía, aunque nunca se llegaron a aplicar por el rechazo que suscitaban y a la que ya hemos aludido, salvo la EBAU que cambia de nombre para ser EvAU, Evaluación para el acceso a la universidad, al menos, en algunas comunidades autónomas (la ley explícitamente no dice nada al respecto).

En esta situación, las condiciones docentes se estrangulan. Los profesores están cada vez más constreñidos por leyes que les exigen explicitar cada una de sus decisiones por informes escritos. Todo hay que informarlo, las programaciones, las evaluaciones y por supuesto, y, sobre todo, los suspensos. La carga de la prueba ya no recae en la afirmación, sino en su negación. Los recursos se acumulan porque los reclamantes solo necesitan poner una "X" en unas cuantas casillas, previamente plantificadas. Sin embargo, los profesores tienen que argumentar y documentar todo el proceso material del alumno, desde los primeros hasta los últimos exámenes, incluso aunque no se hubieran presentado, cosa que hay que demostrar. Además de documentar las notas y pruebas realizadas, al menos así lo exige la Inspección, aunque esto no estuviere explícito en la legislación ni tiene porque estarlo ya que es una cuestión de confianza en la relación alumno-profesor que tan solo depende de la relación educativa entre ambos. Y eso nos lleva a la supuesta autoridad del profesor, cuestionada de hecho, aunque no de derecho por Ley, que aquí en Asturias, se ha aprobado, pero no desarrollado.

En estos cuarenta años de democracia, también las aulas han ido disminuyendo su tamaño, para acercar más a alumnos y profesores, literalmente, supongo. Se han suprimido las tarimas, que además de elevar al profesor conseguían hacer que su voz resonara más nítida en la clase y se les viera mejor, seguramente por el mismo motivo. Una supuesta igualdad mal entendida. Porque la igualdad se da entre personas, no en una relación alumno-profesor, donde uno debe enseñar, y el otro aprender, máxime si de menores de edad estamos hablando. También se eliminó de facto el Cuerpo de Catedráticos.

Es verdad que la diversidad autonómica ha incluido unos agravios comparativos, que son, seguramente, los que más afectan a esta huelga, que no a la anterior de ámbito estatal (es curioso que entonces se pidiera la homologación con otros funcionarios de la misma categoría). La diferencia entre comunidades es evidente. Las comunidades históricas, bien financiadas por todos los gobiernos, pueden permitirse el lujo de retribuir a sus docentes muy por encima del resto de comunidades: País Vasco, Galicia y Cataluña pagan bien a los docentes de sus comunidades. Mención especial requiere Madrid, con muy buenos sueldos, pero también es verdad que con una carga lectiva y ratios mayores.

Hablando de estos últimos temas, hay que decir que, en general, están bastante bien distribuidos por todo el territorio oscilando de las 23 a 25 horas para los maestros en Primaria y de 18 a 21 en Secundaria. Las ratios se sitúan en torno a 10-12 alumnos por profesor en la educación pública. Más alta en la privada-concertada. Lo cual es engañoso, porque no se trata de alumnos por aula, sino de alumnos matriculados por profesores en plantilla, que incluyen a muchos educadores que no tienen carga lectiva, o, al menos, la tienen reducida.

Respecto a la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55, las autonomías más destacadas están en tres horas. Personalmente me parecen realmente insuficientes para dejar la experiencia dentro de la educación. Seguramente esas horas parecerán muchas, pero si se hace una verdadera evaluación, algo similar al emeritaje universitario, que no sea meramente burocrática, puede dejar un activo docente realmente importante en la educación pública e incluso privada. Esto es, recuperar la conjunción entre experiencia y juventud que tan buenos resultados da en casi todas las facetas de la vida. Las tutorías aquí en Asturias no son retribuidas, pero sí compensadas con horas lectivas, debido a la carga de trabajo adicional que conllevan.

Y, por último, hay un tema muy peliagudo, pero que no se puede dejar de presentar por la repercusión que tiene en la enseñanza tanto a favor como en contra. Es el tema de la integración y la inclusión escolar. Un tema que viste mucho socialmente y acarrea un buen caudal de votos en las elecciones, pero que luego hay que gestionar en las aulas y, ahí, el docente se encuentra solo ante situaciones para las que no ha sido preparado (ya que, si lo es para lo uno, no lo es para lo otro y viceversa, salvo que se sea una especie de superman o superwoman) y que en los casos extremos ponen en tensión al resto de la clase cuando no disrumpe completamente el curso de la misma.

Seguramente esta huelga se saldará con un aumento del complemento específico y unas pocas plazas y horas de más. Lo que no queda claro es de dónde van a salir esos fondos en una autonomía que, lastrada por la crisis industrial y el envejecimiento poblacional, está cada vez más pauperizada, a no ser que el paraíso natural y refugio climático nos salve con aquello del teletrabajo y el turismo. Los impuestos parece difícil tocarlos dada la alta tasa que tienen en la región, una de las mayores del país. Por lo que la única solución pasaría por un aumento de la financiación autonómica estatal, pero tal y como está el panorama nacional, parece un poco extraterrestre pretender dicho incremento.

Lo que realmente urge es un gran pacto nacional por la educación que involucre a todas las autonomías y consolide una ley educativa sólida, consensuada y capaz de soportar el paso del tiempo de, al menos, una generación.