Los trabajadores del ERA vuelven a concentrarse: "No descartamos nada si no hay un propuesta seria"

Nuevo frente abierto para el Principado. Los trabajadores de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) se concentran este viernes frente al salón de actos del edificio de usos múltiples de la administración, donde están reunidos el comité de empresa y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. Exigen que se les dé una respuesta a todas las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa en las últimas semanas dentro de la comisión negociadora y para las que no han tenido respuesta.

“La comisión tendrían que haber finalizado el 24 de mayo, pero solo hemos tenido dos reuniones y no nos han contestado a nada. El comité de empresa ha hecho propuestas por escrito y simplemente se han dedicado a tomar nota”, ha explicado Beatriz Fernández, presidenta del comité antes de acceder a la reunión.

Concentración de los trabajadores del ERA para reclamar la equiparación con los servicios del Sespa / Fernando Rodríguez

Los trabajadores reclaman la equiparación con los servicios del Sespa, hacer atractivo los puestos de enfermería y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en zonas de difícil cobertura y, especialmente, que se les conceda el plus de peligrosidad. Su objetivo es salir de esta reunión con una propuesta seria sobre la mesa, “con un compromiso claro”. De no ser así la próxima semana se reunirán con el comité de Derechos Sociales para intentar hacer un frente común y no descartan ninguna actuación. “Llegados a este punto creemos que es una tomadura de pelo y lo que hizo la consejera en enero fue intentar silenciarnos, y no vamos a descartar nada si no hay una propuesta seria”, ha advertido Fernández.

“El ERA es un cajón desastre donde se mete gente a partir de los 50, años desde psiquiátricos, personas con discapacidad física, con demencia…”, ha criticado Amparo Quirós, TCAE de la residencia Santa Teresa de Oviedo. Explica que tanto ella como sus compañeras “llevamos el peso máximo de la atención sin medios, con el edificio muy deteriorado, con muy poca empatía y escucha por parte de nuestros superiores. Somos pocas para atender a muchos y se nos exige una eficiencia muy grande”.

Quirós ha precisado, además, que “cada vez recibimos más agresiones”, de ahí la reclamación del plus de peligrosidad. Una situación que ha confirmado su compañera María Belén Ordiz, de la Mixta de Gijón. “Tenemos de continuo agresiones y los trámites que tenemos que hacer son muy complicados. Es una burocracia excesiva para tratarse de una agresión. No te ves respaldada”, ha asegurado.