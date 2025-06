La dimisión en bloque de un centenar de directores colapsa la educación asturiana

La enseñanza, al borde del colapso en Asturias. Un centenar de equipos directivos de colegios anunciaron ayer su dimisión en bloque para cumplir con la advertencia que le habían hecho hace días a través de una carta al presidente del Principado, Adrián Barbón. En la misiva anunciaban que presentarían su renuncia si se seguía "demorando un acuerdo" entre la Administración y los representantes de los trabajadores, que el jueves finalmente no fue posible. "No daremos el paso movidos por ningún sindicato, sino como profesionales de la enseñanza", señalaban. Y decían sentir "impotencia" al no poder secundar la huelga debido a los servicios mínimos. Con esta drástica medida que ha noqueado por completo a la descabezada Consejería de Educación, quedan en el aire numerosos trámites del final de curso y la planificación del próximo.

La dimisión masiva llegó apenas unas horas después de que los sindicatos anunciaran que "radicalizarían" sus protestas. Entre las actuaciones anunciadas, convocaron una gran concentración mañana a las 12.00 horas frente a la Consejería de Educación, en la plaza de España de Oviedo. El lunes, continuará la huelga, y lo hará acompañada de "barricadas y cortes de carretera", según anunció Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, tras una reunión mantenida por las cinco organizaciones sindicales, en la que se acordó tomar medidas "drásticas". Por el momento no tienen fecha para retomar las negociaciones con el Principado.

La decisión de los directores (de Infantil, Primaria y Educación Especial) deja en el aire el final del curso y acarrea numerosos problemas administrativos. En una situación normal, el proceso de dimisión suele ser "relativamente simple". Un director presenta su renuncia, el inspector asignado a su colegio decide si es pertinente o no y, acto seguido, se busca un sustituto en el claustro. Conlleva tiempo, eso sí. Y no es algo habitual, también. Pero que lo acontecido, en medio de una huelga indefinida de docentes, es una "situación excepcional" y que supone el "desmantelamiento de los centros", ya que la figura del director es la representación de la Administración dentro de un colegio. Además, se produce en últimas semanas del curso. Por eso, los problemas son múltiples.

Han quedado en un limbo, por ejemplo, las evaluaciones finales. Según el calendario de la Consejería de Educación, deben realizarse entre el 16 y el 19 de junio. Al margen, existe la evaluación diagnóstico (para alumnos de 4.º de Primaria) que se desarrolla este año entre el 30 de mayo al 12 de junio. Los directores, siempre, deben estar presentes en este tipo de reuniones con su claustro. Si no hay director, no hay evaluación, de ahí la importancia de que el Principado ejecute ahora una sustitución rápida, de oficio, algo difícil en plena protesta.

También es una incógnita qué pasará con las memorias de final de curso. Tanto los profesores como los equipos directivos deben plasmar el trabajo realizado durante el ejercicio en un documento. En ella plasman todo el trabajo realizado a lo largo del curso.

Tampoco está claro quién tramitará los informes sobre el alumnado. Se trata de un documento para los estudiantes que cambian de centro o de etapa educativa, por ejemplo, de sexto de Primaria a la ESO. Todos ellos deben hacerlo con un texto que acredite su trayectoria educativa. Un informe que debe estar redactado, evaluado y supervisado por el equipo directivo.

No se sabe aún si todos estos procedimientos se realizarán o no en los centros afectados por las dimisiones. Pero más dudas ofrece aún la planificación del próximo curso, que los equipos directivos suelen realizar a lo largo del mes de julio. Dentro de esta planificación hay tres puntos clave: la admisión de nuevos alumnos, que debe ir aparejada de informes; la gestión de becas y comedores, competencia de las direcciones; y todo el sistema organizativo para que el colegio pueda echar a andar en septiembre: claustros, tutorías, reparto de recursos...

Entre el centenar de colegios afectados por una renuncia masiva nunca vista en la educación asturiana está el Colegio de Educación Especial de Latores (Oviedo), que lleva años batallando por mejoras en sus infraestructuras. Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) dirigieron ayer una carta al equipo directivo tras conocer la noticia: "Les enviamos todo nuestro apoyo y agradecimientos por haberlo dado siempre todo por nuestros niños". Al tiempo que lanzaron un mensaje al Principado: "Actúen con urgencia para revertir esta situación, esto está afectando a nuestros hijos a la salud emocional de sus familias", confesaban en un momento de "dolor, frustración e indignación".

Amor Domínguez

Mientras el sistema educativa se encamina al caos, el Principado defendió ayer su propuesta a los sindicatos. En la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, Adrián Barbón no ocultó que la subida salarial está siendo el principal problema. "Es una demanda de los trabajadores que respeto, pero como Gobierno debemos tener una visión general de toda la situación financiera asturiana y de la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar", dijo. E insistió en el "máximo respeto a las demandas" y destacó el paquete de medidas (al margen de las salariales) que ha planteado el Gobierno, con el objetivo de forjar "un pacto para la mejora de la educación pública". Así enumeró las nuevas contrataciones, la creación de aulas de inmersión lingüística o la reducción de las ratios. "Estos son temas importantísimos que habían priorizado las propias organizaciones sindicales y que a mí me han trasladado los trabajadores de forma reiterada", dijo. También destacó el compromiso de "reducir la burocracia al mínimo posible".

Aún así, no aclaró si el Principado está dispuesto a mejorar la oferta salarial que ahora hay sobre la mesa: "Me remito al equipo negociador que forman la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez".

En la misma línea, la propia Llamedo aseguró que, desde la Administración, quieren "seguir dialogando y conseguir un acuerdo cuanto antes". "Hemos analizado la realidad salarial de los docentes y, por eso, hemos concretado un incremento de 105 euros de forma general que aumenta a 170 para aquellos docentes que tengan una antigüedad inferior a seis años", explicó en Vegadeo. "Esto les situaría por encima de la media de otras Comunidades Autónomas", aseguró. La Vicepresidenta quiso recalcar que "este incremento, junto con la apuesta pedagógica, es la seña de que somos un Gobierno que dialoga y trabaja por la educación pública".

En los mismos términos se manifestó el consejero de Hacienda. "Ahora es momento de reflexionar. Los maestros deben analizar todo y ser conscientes de que el gobierno hace un enorme esfuerzo presupuestario para mejorar la educación asturiana", dijo Guillermo Peláez, durante un acto en Avilés. El también portavoz del Gobierno autonómico no concretó fecha alguna para retomar las conversaciones con las centrales sindicales ni tampoco se quiso pronunciar sobre si la Administración autonómica planea ofrecer una mejora retributiva mayor a los docentes. "Es una subida salarial (la planteada por el Principado hasta ahora) que sitúa a los docentes con menos de seis años de antigüedad en la media nacional y a algunos de los de mayor antigüedad en los tramos altos retributivos nacionales y, en algunos casos, en el top 3 de comunidades autónomas", aseveró.

El líder del PP regional, Álvaro Queipo, exigió explicaciones a Barbón sobre su ausencia de dos días durante las masivas manifestaciones de los docentes del pasado fin de semana. "No es de recibo que, ante un problema tan significativo, no estuviese en Asturias. Es una vergüenza que se haya ido de vacaciones", afirmó durante un acto en Oviedo que protagonizó el presidente nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo. El popular quiso mostrar su "reconocimiento y apoyo" a los docentes asturianos, tanto de la pública como de la concertada, puesto que son "los garantes de una educación de calidad y del futuro de la región".

Los socialistas asturianos, por su parte, quisieron "agradecer" al Principado el "esfuerzo en su propuesta". La Federación Socialista Asturiana (FSA) emitió un comunicado en el que calificó como "muy positiva" la oferta del Ejecutivo a los docentes: "Se trata de un gran pacto por la mejora de la educación pública asturiana que se divide en tres grandes ejes: atención a la diversidad, desburocratización y mejora salarial". Y pidió a los docentes que "reflexionen sobre este paquete de medidas".