Feijóo promete en Oviedo que bajará los impuestos: "Nunca pagamos tanto"

Alberto Núñez Feijóo se ha impuesto un reto para las próximas elecciones: superar los diez millones de votos y alcanzar los 190 escaños para derrocar a un Gobierno "colapsado" y "en decadencia". Y para ello se ha lanzado a por los votos de los indecisos y de los electores de izquierdas descontentos con la trayectoria del PSOE de Pedro Sánchez. "Aquella gente que votó a los socialistas de buena fe y la que se quedó en casa porque no supimos convencerle tiene derecho a rectificar, y contamos con ellos para formar la inmensa mayoría de cambio que necesita nuestro país", afirmó ayer el líder del Partido Popular durante un multitudinario acto en Oviedo con motivo de la gira española que está realizando para revalidar su liderazgo en el congreso nacional de su formación de julio.

A.D.

Para Feijóo, "la mayoría de los españoles están indignados y hartos ante lo que ven todos los días". "Hay escándalos, utilización de las instituciones, corrupción, mentiras, cloacas, bajos fondos, peleas televisadas...", dijo. "Hay millones de españoles honrados que se matan a trabajar, que pagan sus impuestos y ven todo esto de forma perpleja", añadió. Por todo, se comprometió a que, si el PP gobierna, "se bajarán todos los impuestos porque nunca hemos pagado más que ahora". En concreto, señaló, "pagamos 140.000 millones más".

"Querido alcalde –dijo dirigiéndose al regidor de Oviedo, Alfredo Canteli–, con 140.000 millones al año lo lógico es hacer la ronda que necesita la ciudad". Exigió, por ello, respeto para quienes se esfuerzan por vivir mejor y "que no lo hagan los vividores a su costa". "No puede ser que te contraten no para trabajar, al menos no para trabajar en el Ministerio", dejó caer Feijóo en clara referencia al exministro José Luis Ábalos.

Asistentes al acto. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Por su parte, el líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, aseguró que "si a mí Miss Asturias me envía un correo alertándome de la corrupción en empresas públicas lo pongo en conocimiento de la policía de forma inmediata. ¿Qué hizo Barbón con esa información? ¿La ocultó deliberadamente para no perjudicar al PSOE?", se preguntó.

Núñez Feijóo reconoció durante su intervención que no concibe una política "en la que todo el entorno político y personal del Presidente esté rodeado de corrupción y no pase nada, y que en esta situación no dé ni una sola explicación". Para el popular, es "una vergüenza" que Pedro Sánchez no "diese la cara" tras la Conferencia de Presidentes de Barcelona de ayer.

Además, no pasó por alto el escenario en el que se encontraba, ante un PP de Asturias que "está vivo" y que en los tres últimos años ha ganado más de dos mil afiliados. "Empezamos en el Principado con malos datos, bastante malos, y en las últimas elecciones autonómicas hemos sacado el mejor resultado de los últimos 15 años. Estos tres años valieron la pena", aseguró.

El presidente del PP saluda a Paulo García, alcalde de Ribadesella, ante la mirada del regidor de Proaza, Fernando Figaredo, y la senadora Teresa Mallada.

Por su parte, Queipo desgranó en su intervención la gestión del PSOE en el Principado. "Llevamos cinco remodelaciones de Gobierno y cuatro consejeras perdidas. ¿Cómo no va a haber dimisiones si vamos de escándalo en escándalo?", se preguntó. A su juicio, "Asturias no puede permitirse dos años más de un Gobierno fallido. Si la situación es demasiado para Barbón, si le supera y quiere irse, que se vaya, pero que convoque antes elecciones".

El alcalde de Oviedo aseguró que Feijóo tiene "tirón en Asturias y en España". "Espero que pronto seas presidente porque yo ya tengo una larga lista con mis peticiones", dijo Alfredo Canteli. ¿La más importante? La Ronda Norte. El popular también pidió a los presentar concentrar el voto porque "si lo seguimos repartiendo nos arriesgamos a que un personaje como el actual sea presidente". La nueva líder de Nuevas Generaciones, Laura Martínez, por su parte, se comprometió a llevar a Queipo a la victoria e insistió en que Feijóo es el único "capaz de acabar con el sanchismo".

Entre los asistentes estuvo la eurodiputada popular asturiana Susana Solís, todos los diputados nacionales, senadores, parlamentarios regionales y alcaldes asturianos, así como distintos representantes orgánicos de la formación. También acudió un gran número de afiliados, llenando la sala. "La próxima en el Campoamor o en el pabellón de Oviedo", zanjó Feijóo.