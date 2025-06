"Asturias fue el año pasado medalla de bronce en aumento de la criminalidad"

Macarena Olona (Alicante, 1979), abogada del Estado y exsecretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, participó ayer en Oviedo en una mesa redonda organizada por la Asociación Avanza en Libertad sobre seguridad. Junto a ella, estuvieron José Luis González, secretario general de SUP Asturias; Ildefonso Rodríguez, secretario general SIPLA-CSLA Asturias; y Rocío Baragaño, delegada de Nuestro Corazón por Bandera Asturias. La moderadora fue la edil no adscrita de Villaviciosa Marta Sanz. "España tiene un grave problema de seguridad", aseveró Olona, tajante.

Hablan del "modelo Bukele" de seguridad. ¿Qué medidas implantadas en El Salvador cree viable desarrollar en España?

La principal decisión que ha tomado el presidente Nayib Bukele, dando ejemplo a nivel mundial, es poner el pueblo en el centro de todas las políticas públicas. Hablamos del país más peligroso del mundo en 2019, ahora es el más seguro del hemisferio occidental. Yo he tenido la oportunidad de visitar zonas que antes era impensable acceder porque estaban absolutamente tomadas por el crimen. Y esto se ha conseguido sin más militancia que la ley y el orden, y esto es muy importante dejarlo claro. Aquí no hay ideología, no debería haber ideología en política criminal. Por eso, es tan extraordinario la contraposición con la situación actual en España, donde tenemos un grave problema de seguridad.

¿Asturias también?

Asturias es un gran ejemplo de ello. Tiene el deshonroso honor de tener la medalla de bronce en el ranking de incremento de criminalidad en toda España, según los datos del Ministerio del Interior del año pasado; y las cifras en el primer trimestre de 2025 no son esperanzadoras. Nos deslizamos por una pendiente de criminalidad que es reflejo de cómo el criminal ha tomado las calles.

¿A qué se debe este incremento de criminalidad?

A una política criminal que refuerza la impunidad del delincuente. El delincuente siempre busca la rentabilidad del crimen. ¿En qué se cifra esa rentabilidad? En la impunidad. En El Salvador los pandilleros tienen muy claro que hay un Gobierno con un presidente firme que tiene tolerancia cero con el crimen. ¿Qué tenemos hace tan solo unos días en España? Una gran operación policial, en coordinación entre la Policía Nacional española, la Policía Nacional Civil de El Salvador y el FBI, que ha dado lugar a la detención de 24 pandilleros de la Mara Salvatrucha que pretendían implantarse en España.

¿Se está tardando en actuar?

Absolutamente. Esta pérdida del principio de autoridad que estamos sufriendo en España no es algo exclusivo del actual Gobierno. No nos equivoquemos, esta pérdida del principio de autoridad es paulatina, y se ha venido produciendo durante los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque imponer la autoridad del Estado a través de la fuerza legítima siempre tiene un coste, un coste político. Y lo que nos faltan son políticos valientes que estén dispuestos a asumir el coste político que supone defender al pueblo.

El último escándalo en torno al Gobierno de España es su enfrentamiento con la UCO.

Lo que estamos evidenciando estos días es como el Gobierno está atacando al Estado a través de los distintos servidores públicos que llevan a cabo investigaciones sobre corrupción por mandato judicial y que afectan a determinadas personas que están próximas o dentro del mismo Gobierno. Utilizando las cloacas para intentar desprestigiar, acabar con la reputación, crear pruebas falsas... Y frente a ello, ¿qué se nos está diciendo? Que hay una supuesta policía patriótica, así es como se está denominando a la UCO a través del equipo de opinión sincronizada, que lo que quiere hacer es derrocar al Gobierno de España. Eso es falso y la UCO no se doblega ante nadie.

¿Es insuficiente el apoyo institucional que reciben las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado?

Están completamente abandonados, porque frente a ese bulo que ha partido del Gobierno de España, donde se califica a la UCO de policía patriótica y se acusa a un agente falsamente, manipulando conversaciones privadas, de haber deseado colocar una bomba lapa al Presidente, no ha habido ni un solo mando en Interior que haya salido dando un paso al frente para defender a sus hombres.

¿Cómo ve a Vox?

Yo estoy en la calle con los mismos principios, defendiendo y abrazando las causas en las que creo. Eso sí, disfrutando de la maravillosa libertad que me da el no estar con un corsé parlamentario. Hablo con muchísima más libertad, con más firmeza y, sobre todo, con la dignidad que me proporciona el poder decir claramente que no busco un rédito político.

