Los directores de colegio que dimitieron en bloque exhiben fuerza: una multitud se concentra en el IES La Ería de Oviedo antes de la gran manifestación docente de hoy

Tremenda y madrugadora respuesta de profesores a la rueda de prensa convocada para esta mañana por los directores de colegio asturianos. Una multitud de jefaturas docentes, las mismas que esta semana anunciaron su dimisión en bloque, ha llegado al IES La Ería de Oviedo, arropados por los aplausos y los gritos ("¡Viva la escuela pública! y "¡Ni un paso atrás!") de compañeros de profesión y familias. Los equipos dimisionarios son alrededor de un centenar.

Su comparecencia ante los medios de comunicación servirá para explicar los motivos de sus dimisiones, que por otra parte el Principado entiende que quedan congeladas. Eso es: mientras la Administración no apruebe sus ceses, los directores tendrán que seguir en su puesto este lunes y, por tanto, los colegios abrirán mañana con "cierta normalidad".

Equipos directivos, en los exteriores del IES La Ería de Oviedo / LNE

"La ley me obliga a dotar a mi centro de unos recursos que no tengo. No queremos ser cómplices de seguir así. Por ese motivo hemos dado paso al frente. No es una cuestión económica. Es la dignidad y la calidad de la educación", ha dicho en la rueda de prensa de esta mañana Inés Estrada, directora de un colegio.

El IES La Ería está abarrotado de profesores tanto por dentro como por fuera. Todos ellos llevan la camiseta negra con la Cruz de la Victoria, que ya se ha convertido en un símbolo de su lucha. También hay familias con hijos.

Al estrado del salón de actos del centro ovetense han subido directores de toda Asturias entre ovaciones. "Estamos aquí sin ninguna intención partidista, sólo en defensa de la calidad educativa. Nos resulta inadmisible que se rompa la negociación sin tenerlo en cuenta. La educación inclusiva es una necesidad y es posible. Hay una necesidad urgente de un decreto de equidad que vaya acompañado de una memoria económica. La situación actual es insostenible", han manifestado los responsables de colegios, que se han presentado como "exdirectores". "La incertidumbre del personal interino afecta a la estabilidad de los centros", han añadido.

El colectivo también se ha referido a la subida salarial, principal escollo de las negociaciones con el Principado. "La equiparación salarial es una necesidad. A mismo trabajo, mismo salario que otras comunidades autónomas", han clamado. "El alumnado asturiano tiene el mismo derecho a recibir una educación pública de calidad, viva donde viva. Sin escuela rural no hay ni territorio ni crecimiento rural", han apostillado.

Con esta nueva movilización, el profesorado asturiano, que está en huelga indefinida, exhibe una vez más fuerza y unidad antes de la gran concentración organizada para hoy (a las 12.00 horas) en la Plaza de España de Oviedo, delante de la sede de la Consejería de Educación. En ella estarán los cinco sindicatos que encabezan las movilizaciones: ANPE, CC OO, UGT, SUATEA y CSIF. El Gobierno de Adrián Barbón ya ha citado a los representantes de cada uno de ellos para retomar las negociaciones este lunes a las 10.30 horas.