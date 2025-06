Miles de profesores vuelven a tomar el centro de Oviedo: "El Principado miente al afirmar que estamos bien remunerados"

Nuevo domingo histórico. La educación asturiana se moviliza en una gran concentración frente a la consejería de Educación que ha conseguido reunir a miles de personas (6.000, según la Policía). En ella, los cinco sindicatos (ANPE, CC OO, UGT, SUATEA y CSIF) leyeron un manifiesto a los presentes en el que agradecieron la "unidad sindical, en la lucha y en las movilizaciones”. Una medida de presión de cara a la crucial reunión que mañana mantendrán con el Principado en una “difícil negociación" que está siendo “un ejemplo para toda España”. “Nos enfrentamos a una administración que miente al afirmar que estamos muy bien remunerados”, aseguran.

“Os estáis cargando la educación pública asturiana”, clamaron los sindicatos, al tiempo que enumeraron las peticiones “inamovibles” que le exigirán este lunes al Ejecutivo regional. Son las siguientes: la homologación salarial, la reducción efectiva de ratios, la aplicación efectiva de la reducción lectiva para los mayores de 55 años, un nuevo acuerdo de plantillas, desburacritación urgente, reconocimientos de las tutorías... En definitiva, exigen “una apuesta clara por la educación pública”.

EN IMÁGENES: La gran movilización de profesores de este domingo en Oviedo / Mario Canteli

Las cinco organizaciones pidieron a los docentes acompañar mañana en los negociaciones, al igual que hicieron en jornadas anteriores. “No podemos rendirnos ahora, hay que ser optimistas”, dijeron. “Es por el futuro de la enseñanza pública, es por vuestros hijos”, se dirigieron a las familias que se acercaron hasta la concentración, que se moverá y concluirá en los exteriores de la Junta General del Principado.

Mario Canteli / Amor Domínguez

Horas antes, a las diez y media de la mañana, hubo otra gran movilización de docentes, también en Oviedo. En concreto, en el IES La Ería, donde iba a tener lugar un acto público convocado por los directores de colegio asturianos que esta semana dimitieron en bloque. La respuesta no solo de directores, sino también de profesos y de familias a la llamada fue masiva. Las jefaturas docentes fueron recibidas por sus compañeros entre aplausos y gritos de "¡Viva la escuela pública! y "¡Ni un paso atrás!".

Docentes alrededor del edificio de la Junta General del Principado / LNE

Los equipos dimisionarios son alrededor de un centenar, pero el Principado entiende que no se llevarán a la práctica. Según recoge la ley, mientras la Administración no apruebe sus ceses, los directores tendrán que seguir en su puesto este lunes y, por tanto, los colegios abrirán mañana con "cierta normalidad". No obstante, en el acto de esta mañana, todos los intervinientes se presentaron como "exdirectora" o "exdirector".