Queipo, un apasionado de la apicultura desde la pandemia: "Me reporta en lo espiritual"

Álvaro Queipo habla de forma relajada. El entorno acompaña. Está en la casa familiar, la misma en la que nació su padre. Ha cambiado el traje que habitualmente le sirve de "armadura" en los enfrentamientos parlamentarios por una camisa a cuadros. Se nota cómodo y en un ambiente al que tiene cariño. El presidente del Partido Popular de Asturias ha encontrado en esa finca de Sorrodiles, en Cangas del Narcea, un espacio al que escaparse para huir de la actividad frenética que se vive en los despachos y salas de la Junta General del Principado. El diputado esconde en este rincón una afición que nada tiene que ver con la política: la apicultura.

Esta peculiar afición le viene en parte de familia. De una bisabuela que, con más remango que miedo, capturaba enjambres solo con una pota con melisa, unos golpes secos y un cántico estratégico. En su caso, tenía truébanos (colmenas hechas en troncos de árboles) en lugar de las actuales colmenas que cuida su nieto en medio del monte.

Esta tradición se perdió con el tiempo, pero, tras la pandemia, cuando Queipo todavía no ejercía como líder de los populares asturianos y la responsabilidad política no llenaba toda su agenda, decidió apuntarse a un curso para principiantes de un fin de semana en los Oscos. "Dijeron una cosa que me sorprendió, que las abejas se guían por campos magnéticos y siempre pasan por las mismas zonas. Yo recordaba las historias que me contaba mi abuela de mi bisabuela y decidí aventurarme", cuenta.

Lió a su padre y a su tío, que "se dejaron llevar aún no sé por qué", y se hicieron con sus primeras colmenas. Pero "son caras y es fácil que se te mueran", así que con recuerdo de su bisabuela presenté decidió instalar una colmena en el corredor del panera para capturar, ya sin pota ni cántico, los enjambres que pasan por la zona. Estos los traslada, a su vez, a un pequeño terreno familiar en medio de una ladera al que hay que acceder en quad.

El diputado prepara un ahumador para relajar a las abejas. / ÁNGEL GONZÁLEZ

"Vuelvo como nuevo"

El proceso es siempre el mismo. Al contrario que su bisabuela, que iba sin protección ninguna, Queipo utiliza el habitual traje de protección de todo buen apicultor (aunque en su caso, insiste, "es una afición"). Un mono blanco con aguantes y una capucha con ventilación. Un traje blindado que bien le vendría en ocasiones para protegerse de la hostilidad que en los últimos tiempos ha venido incrementándose en el parlamento asturiano. "Vengo todo lo que puedo, que es poco; y vuelvo como nuevo", asegura.

"Entre abril y junio tienen un crecimiento muy rápido y hay que venir más a menudo porque se van quedando sin espacio. Si eso pasa lo que hacen es enjambrar, es decir, la mitad se van y crean otro enjambre; eso hace que pierdas producción", explica. En otoño, la actividad también es frenética. Es cuando se saca la miel, algo que Queipo hace entre finales de septiembre y principios de octubre. El invierno es mucho más tranquilo. "Las preparas para invernar con una reserva de miel y un tratamiento para la varroa, y esperas de nuevo a primavera", explica.

En este rincón, el popular deja a un lado los debates parlamentarios. Las luchas por quién tiene un mejor proyecto impositivo para Asturias; los careos con Barbón para defender un modelo de región; las preocupaciones por un proceso electoral que cada día esta un poco más cerca. Lo guapo, reconoce, "es venir, la tranquilidad, el estar en la casa familiar...". "Me reporta en lo espiritual", explica.

Queipo, montado en su quad, con la casa familiar al fondo. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Actualmente, cuenta con cuatro colmenas, que montó gracias a varios compañeros de partido. Por un lado, una de sus vecinas en la Junta General, Cristina Vega. Y, por otro, el concejal de Cangas del Narcea José Manuel Menéndez. "Él es el profesional y el que me ha dado todos los consejos", agradece. Aunque ni siquiera en la tranquilidad del campo se libra de tener que luchar pequeñas batallas, si bien totalmente alejadas de los enjambres dialécticos a los que está tan acostumbrado y en los que ha demostrado sentirse cómodo. "Llegué a tener diez, pero hace dos años llegó la velutina a la zona con mucha fuerza. Fue terrible. De esas diez perdí siete, aunque hubo quienes las perdieron todas. Luego vino la varroa (una enfermedad causada por el ácaro externo varroa que afecta a las abejas obreras, reinas y zánganos). Ahora estamos a ver si las vamos recuperando poco a poco", cuenta.

El terreno donde tiene ubicadas las colmenas, una parcela de castaños que plantó su abuela, recibe además habitualmente la visita de osos y jabalíes. Recuerda el popular como la primera vez que puso trampas para la velutina se las encontró todas destrozadas: "había sido el oso".

El presidente regional del PP, con el traje protector, examinando una colmena. / ÁNGEL GONZÁLEZ

"No me gusta la miel"

Pero lo más sorprendente de la historia de Álvaro Queipo con la apicultura es que "no me gusta la miel". "La producción la repartimos entre mi padre, mi tío y yo, pero mi parte siempre la regalo. Tengo un bote en casa con la intención de ir tomándola poco a poco, pero pasa el tiempo y sigue ahí", reconoce. En su caso, debido a su ubicación, la miel que elabora es de castaño y de brezo, que es "más densa, oscura, y menos dulce que las frutales".

Queipo se escapa a este rincón familiar de Cangas del Narcea siempre que la ajetreada vida política se lo permite. ¿El único problema? Que ni siquiera a cien kilómetros de Oviedo, en medio de la una ladera rodeado de castaños, su móvil deja de sonar. Las consecuencias de ser el líder de la oposición en Asturias.