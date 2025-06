Tomé, contra el cambio judicial en violencia machista

La diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, afirmó ayer que centralizar los casos de violencia de género del oriente asturiano y de Siero en Gijón "atenta contra el acceso a la justicia y el trato digno a las mujeres supervivientes". "Estamos ante una decisión injusta y que revela una mirada centrista que perjudica gravemente a las mujeres supervivientes de violencia de género", afirmó.

De hecho, puntualizó que esta medida afecta principalmente a mujeres del mundo rural. Recordó que "las estadísticas apuntan a una mayor tasa de violencia de género en zonas poco pobladas; vinculada al aislamiento geográfico y la presión social, entre otras causas". "¿En qué medida estamos ayudando a estas mujeres con esta centralización?", se preguntó. Por tanto, para la diputada "obligar a una mujer del oriente asturiano a recorrer hasta cien kilómetros para solicitar protección judicial vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y añade una carga más en una situación en la que ya sobrellevan mucho miedo, dolor y falta de protección".

Tomé hizo también referencia a las "dificultades", tanto burocráticas como psicológicas y sociales, que aún hoy afrontan las mujeres que deciden denunciar: "El deber de las administraciones y del poder judicial es ayudar en este proceso, no obstaculizar", añadió. También criticó que la decisión no fuese consultada con los profesionales jurídicos ni con entidades de ayuda a las mujeres supervivientes; y adelantó que pedirá al Gobierno de Asturias "que se oponga con firmeza a esta comarcalización judicial. No podemos dar ni un paso atrás en la lucha contra la lacra social de la violencia de género".