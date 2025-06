El Club de Calidad inspira la gestión empresarial responsable en Asturias

Una jornada para inspirar y transformar la gestión empresarial en clave de sostenibilidad. Este fue el principal objetivo de la jornada "Agenda 2030 y Empresa: Inspirando la gestión responsable" organizada por la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias y el Club de Calidad.

Durante esta sesión, centrada en la promoción de buenas prácticas empresariales en gestión sostenible, tres pequeñas empresas asturianas compartieron sus experiencias y estrategias en sostenibilidad, con el objetivo de inspirar y visibilizar acciones responsables dentro del tejido empresarial regional. Y es que, tal y como puso de manifiesto el presidente del Club de Calidad, Jesús Daniel Salas, "el desarrollo sostenible es uno de los mayores desafíos de nuestra era, pero también una oportunidad única para repensar cómo hacemos negocios, cómo generamos impacto social y cómo cuidamos el entorno en el que vivimos".

En el marco de esta cita, se presentaron los criterios de valoración que buscan reconocer a microempresas, pymes, entidades no lucrativas y entidades sociales del Principado de Asturias que destaquen por su compromiso con la Gestión Empresarial Sostenible. Entidades que "no solo son pilares fundamentales de nuestra economía, sino también actores clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin ellas, el camino hacia un futuro sostenible simplemente no sería posible", enfatizó Salas.

Los criterios han sido diseñados para evaluar cómo estas entidades integran la sostenibilidad en su modelo de gestión y de qué manera sus acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Son "una hoja de ruta para medir qué es la sostenibilidad en el ámbito de la empresa privada, y en el ámbito de las pymes y las micropymes que sois las que enraizáis y forjáis territorio", señaló Juan Antonio González Ponte, director general de Agenda 2030.

Con esta iniciativa se pretende no solo reconocer el esfuerzo de quienes ya están avanzando hacia modelos más responsables, sino también proporcionar una guía clara para aquellas organizaciones que desean incorporar buenas prácticas y contribuir activamente a un desarrollo económico más justo, inclusivo y respetuoso con el entorno.

Durante su intervención, González Ponte puso sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia "una transición que pacifique la vida", condición esencial para que las empresas puedan desarrollarse en un entorno de convivencia que les permita ejercer su labor, "esencial porque es medular en las sociedades plurales en las que vivimos y en las que queremos vivir".

Un momento del acto. / Cedida a Lne

Buenas prácticas en materia de gestión sostenible

Como ejemplo de buenas prácticas, se celebró una mesa redonda con la participación de tres empresas asturianas ejemplo de sostenibilidad en el ámbito empresarial desde tres enfoques diferentes: ambiental, social y de gobernanza.

Desde el criterio ambiental, Marta Rodríguez, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria en Asturpesca, explicó lo que supone para ellos la participación en la certificación MSC y como estar en ella desde los inicios les ha permitido diferenciarse de la competencia. Compartió además varias iniciativas de reducción de impacto ambiental, como la instalación de placas solares en 2022, el desarrollo de un plan de movilidad sostenible con formación en conducción responsable para el personal, y su participación en ‘Avilés Sostenible’, iniciativa promovida por el Club de Calidad y que les permitió elaborar un plan estratégico alineado con criterios de sostenibilidad.

Sandra Cuesta, directora de Abhal Residencia, hizo su exposición desde el criterio social. Comenzó explicando como su primer reto fue "eliminar la palabra asilo y todas las connotaciones negativas que tenía" y destacó que trabajan en torno al lema "Cuidamos en serio no en serie", poniendo siempre a la persona en el centro de sus decisiones. Además, señaló la importancia que le dan a la salud mental, tanto de los residentes como de los trabajadores.

Por su parte, la responsable del Sistema de Gestión de Contratas Mora, Mónica García, abordó la sostenibilidad desde el criterio de la gobernanza y explicó que se hayan inmersos en un proceso de digitalización. "Estamos trabajando como en el siglo XX y tenemos que aprovecharnos de los avances tecnológicos para ser más competitivos y para estar en el mercado del siglo XXI", señaló. García expuso como no es la primera vez que han intentado digitalizarse y dio algunos consejos para hacerlo con éxito: "Implicar a la dirección, comunicar constantemente y pedir siempre el feedback de todas las personas implicadas en el proceso".

Criterios para identificar las empresas sostenibles

La presentación de los criterios de reconocimiento de las empresas sostenibles en Asturias corrió a cargo de Sandra Herrero, técnica de proyectos del Club de Calidad, quien subrayó la importancia de "identificar a las entidades que ya están incorporando prácticas sostenibles".

Herrero destacó que este sistema de reconocimiento estandarizado impulsado por la Dirección General de la Agenda 2030 y el Club de Calidad, se basa "en los tres pilares de la sostenibilidad", es decir, gobernanza, medio ambiente y responsabilidad social.

A mayores, aclaró que también se han incorporado criterios financieros: "porque hay que ser sostenible y hay que ser sostenible económicamente también". Finalizó adelantando que el Club de Calidad está trabajando para diagnosticar el estado actual del tejido empresarial asturiano- en relación con las certificaciones sostenibles, con el objetivo de seguir impulsando una cultura empresarial comprometida con el futuro del territorio.