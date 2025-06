La educación levanta la huelga tras lograr 45 millones para mejoras laborales y salariales: estas son las 37 medidas del pacto

Ocho horas de reunión que se sumaron a las acumuladas la semana pasada y un preacuerdo. Ese es el balance de la jornada de ayer, en la que el Principado y los cinco sindicatos educativos (ANPE, CC OO, SUATEA, UGT y CSIF) pusieron fin a dos semanas de protestas de los docentes con un documento que garantiza mejoras salariales, laborales y de recursos humanos por un valor anual de 45 millones de euros en un departamento que tiene para este año un presupuesto global de 897 millones. Las condiciones del pacto se ejecutarán paulatinamente, hasta 2028. En él, se recogen 37 medidas referidas a 10 áreas que atienden a la diversidad, las ratios, la reducción de la burocracia, la Formación Profesional, las condiciones de los mayores de 55 años, la creación de departamentos de Economía en los institutos, la agilización de las sustituciones, aumentos salariales, reconocimientos médicos y lenguas asturiana y gallego-asturiano. "Lo que presentamos viene a reforzar la educación pública", aseguró la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Gimena Llamedo, que estuvo acompañada en la mesa negociadora por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

"Es histórico, inaudito y bueno para Asturias", aseguró Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, sindicato mayoritario, tras finalizar el encuentro. Desde Comisiones Obreras, Borja Llorente, también valoró de forma positiva un "acuerdo que mejora la escuela pública" y que acarrea un "desembolso histórico". Aunque lamentó: "Nos hubiera gustado que la mejora salarial fuera mayor, pero entonces teníamos que dedicar menos recursos a mejorar la escuela pública, y no vamos a pedir que nos suban más el sueldo a cambio de retirar medidas que significan una mejora para quienes más lo necesitan". En este sentido, el representante de SUATEA, Miguel Laria, quiso matizar que "se trata de un acuerdo para desconvocar la huelga, pero eso no significa que los sindicatos dejemos de luchar por la escuela pública". Un pacto "moderadamente razonable", como lo describió Cristóbal Puente, de UGT, que entiende que "a veces hay que ceder en cosas". El sindicato CSIF, encabezado por Jorge Caro, matizó que el preacuerdo desconvoca la huelga "a falta de ratificación por parte de las organizaciones". "Se nos pidió unidad sindical y eso es lo que hemos hecho", dijo. Y añadió que el texto es "positivo, ya que tenemos algunas cosas que no teníamos antes de entrar aquí". No obstante, fue recibido con abucheos y silbidos por las más de 300 personas congregadas a la entrada del edificio de servicios múltiples del Principado, donde tuvo lugar la negociación.

Se refería, sobremanera, al compromiso del Principado de agilizar los trámites a la hora de contratar a personal de sustitución y al incremento salarial, que pasará a ser de 140 euros brutos al mes de manera general más un complemento adicional de 70 euros para aquellos docentes con menos de seis años de antigüedad. No obstante, esta subida de hará escalonada: 100 euros en enero de 2026, los 40 restantes en enero de 2027, y el complemento para los profesores con menos experiencia, en septiembre de 2027. Un aumento que irá aparejada de una cláusula por la cual, en caso de que en otras comunidades cambien las condiciones salariales situando a los asturianos por debajo de la media nacional, los sueldos se deberán revisar de nuevo.

Este preacuerdo "inédito" en la enseñanza pública asturiana, según los firmantes, se reflejará a pie de aula con una dotación de 300 maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) a lo largo de los próximos tres cursos: 120 para el curso 2025-2026, 100 para el 2026-2027 y 80 para el 2027-2028. Lo mismo ocurrirá con los auxiliares educativos, que serán 30 (diez por curso durante tres años). Además, los centros de educación especial se regularán mediante un decreto orgánico específico.

Por otro lado, se reducen las ratios. Los alumnos por aula pasarán de 25 a 23. Algo que también se hará de forma progresiva, por cursos: en el curso 2026-2027 se rebajarán las matrículas en las clases tercero y cuarto de Primaria. Y en el curso 2027-2028 lo harán quinto y sexto de Primaria y primero de ESO. Las nuevas ratios también tendrán en cuenta a los alumnos con necesidades especiales porque cada uno pasará a contar como dos. Algo muy solicitado por los docentes que los sindicatos celebraron: "Se tiene en cuenta a los que más lo necesitan".

A la mesa de negociación se llevó la reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años. En este sentido, se consiguió adelantar un año (a febrero de 2026) la aprobación del modelo que la haga efectiva. El cambio se incluirá en los presupuestos de 2027, ejercicio en el que entraría en vigor la norma, aunque no se especifica cuántas horas de trabajo se reducirán.

Así fue la última jornada de huelga educativa en Asturias / Jer Ospina / LNE

La Formación Profesional también arrancó ayer una mejora en cuanto a ratios. En este caso, se ampliarán los ciclos de FP en los que se realizan desdobles, por motivos de seguridad. Es decir, en aquellos que se usan maquinaria o herramientas peligrosas. De igual manera, se podrán hacer desdobles en los laboratorios y talleres de Secundaria, "siempre y cuando no requieran dotación de espacios ni personal adicional".

Las acciones contra el exceso de burocracia en las aulas, quedan como figuraban en la oferta lanzada por el Principado el pasado jueves: se contratará a 30 administrativos en dos años (15 por curso). Además, habrá un refuerzo para atender a las direcciones unipersonales, algo que ya había ofrecido la exconsejera Lydia Espina antes de que estallase el conflicto el 27 de mayo.

De cara al curso 2027-2028, se crearán en los institutos asturianos departamentos de Economía, una medida que los docentes de esta materia llevaban pidiendo más de 20 años. Al igual que el compromiso del Gobierno asturiano a exigirle al Ejecutivo central la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana y Gallego-Asturiano.

Todo ese paquete de medidas de mejora llevará aparejada una dotación económica de 15 millones. Los 30 restantes, hasta llegar a los 45, se destinarán a incrementos salariales. Por un lado, el profesorado de FP que pertenece al grupo A2, por no tener la titulación necesaria, recibirá un complemento compensatorio que lo equipare con los que están en el grupo A1. Y las bajas de larga duración no tendrán una penalización, por lo que aquellos profesionales que cesen su actividad por enfermedad prolongada no perderán el complemento de evaluación docente.

Se trata de un pacto que Llamedo resumió en "una mayor equidad, en un mayor apoyo a la diversidad, en menos alumnos por aula, en menos papeles, que era otra de las reivindicaciones que trasladaban los propios docentes, en más profesionales para mejorar la educación pública y también una mejora retributiva para los docentes". Y que mejora sustancialmente la propuesta inicial de Lydia Espina, que ascendía a 14,4 millones de euros durante el ejercicio 2025-2026.

Todo esto incluye el documento que, pasadas las 18.00 horas, Borja Llorente, de CC OO, leyó a los docentes que llevaban horas en las inmediaciones esperando noticias. Megáfono en mano, fue relatando una por una las medidas del preacuerdo, levantando más abucheos que aplausos. Hubo contrariedad especialmente en lo relativo a la reducción de ratios –que no se completará hasta 2028–. Lo mismo ocurrió con la carga burocrática. Los sindicatos aceptaron la oferta de 30 administrativos en dos años. Más abucheos.

Tal era la indignación en el ambiente que el propio Llorente tuvo que pedir a los presentes que "aplaudiesen o protestases" cuando acabara de leer todas las propuestas. Y consiguió que se hiciese el silencio. Hubo ligeros aplausos cuando anunció los desdobles en FP .

Aplausos fuertes se levantaron cuando los sindicatos comunicaron que el profesorado de formación profesional que pertenece al grupo A2 recibirá un complemento que lo equipare con los que están en el grupo A1. Tras ello, silencio. Llorente hizo una larga pausa: "Se ofrecen 140 euros de subida general y 70 euros adicionales para quienes tienen una antigüedad inferior a 6 años. Y los presentes estallaron: por las fechas, por las cifras y porque, según gritaron, querían "cobrar lo mismo que Cantabria". A partir de ahí no hubo más comunicado. Los presentes silbaron, volvieron a aporrear los tambores y empezó entonces un único cántico: "¡Manos arriba, esto es un atraco!".

Los líderes sindicales abandonaron el recinto con la misma música de fondo. Así se puso fin al mayor conflicto de la historia del sector educativo en Asturias.