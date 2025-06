Latierro, un director general premiado por los ingenieros: "Es un orgullo"

"He trabajado con administraciones de distintos colores, desde el PP hasta ahora, con Izquierda Unida. Siempre he tenido un buen trato con todos, independientemente de sus ideologías". Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, dejó ayer el intenso trabajo de despacho por unas horas para recibir en Madrid la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Latierro fue propuesto por la demarcación asturiana del Colegio de Ingenieros y recibió el premio "con alegría y orgullo, ya que significa que mis compañeros del Principado, donde he desarrollado toda mi carrera, valoran el trabajo que he hecho durante todos estos años". Nacido en Santander en 1971 "por accidente", aclara, ya que su padre, militar, estaba destinado en Cantabria—, lleva media vida ligado a la gestión pública de infraestructuras en Asturias. Nunca ha trabajado en otro lugar desde que se graduó como ingeniero de Caminos en Santander en 1996.

Por la izquierda, Ovidio Zapico, Ignacio Ruiz Latierro y Vidal Gago. |

Desde 2023, tras las últimas elecciones autonómicas, Izquierda Unida (IU) lo incorporó como alto cargo en la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico (presente ayer en Madrid para arropar a Latierro), el único departamento del Gobierno regional bajo control de la coalición de izquierdas. Latierro llegó al Principado procedente del Ayuntamiento de Oviedo, donde había sido jefe del servicio municipal de Infraestructuras durante el mandato de Alfredo Canteli (PP). Él mismo reconoce que sufrió un "cambio radical" cuando recibió la llamada de Zapico para unirse a su equipo en la Administración autonómica. "A mí me sorprendió tanto como al resto, pero lo asumí con naturalidad. Creo que demuestra que he mantenido relaciones personales y profesionales sanas, y eso me enorgullece", señala.

Los retos a corto plazo de Latierro, cuando ya ha transcurrido la mitad de la legislatura, están claramente definidos y se concentran en dos frentes. El primero es "lograr un gran consenso con la Ley del Suelo". Ese texto ya está en marcha y en los próximos meses se iniciará la negociación parlamentaria. Además, Latierro tiene otra meta: "Impulsar la colaboración entre concejos y sentar las bases sólidas para un nuevo modelo de organización territorial en Asturias". El ingeniero estuvo acompañado por su familia, por el consejero Ovidio Zapico y por Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias. También asistieron María Miranda, jefa de gabinete de Zapico, y Joel García, presidente de la patronal de la construcción CAC-Asprocon. "Nacho (Ignacio Ruiz Latierro) es muy buena persona, trabajador y buen compañero, que está ejerciendo un papel destacado", aseguró Zapico. Al acto asistieron más de un centenar de personas, entre ellas el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.