Encierro de trabajadores de Bienestar y el ERA en Hacienda: "No confiamos en la Consejera"

Habían anunciado acciones de presión y no se han hecho esperar. Miembros de los comités de empresa de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y Bienestar se encerraron ayer en la Consejería de Hacienda ante los "numerosos incumplimientos" de la Administración y las enraizadas necesidades de los trabajadores que están bajo el mando de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. "El enemigo es el mismo, la consejera Marta del Arco, y tenemos problemas comunes. Desde la falta de personal, los fijos discontinuos, los salarios, el estado de las infraestructuras, falta de material… Así que decidimos hacer un frente común, que empieza hoy con este encierro", explicaron.

La jornada comenzó con una reunión a primera hora de la mañana en la residencia Santa Teresa para estudiar una posible unión de los dos comités, teniendo en cuenta que ambos habían protagonizado distintas movilizaciones por separado en los últimos días. Solo dos horas después, iniciaban el encierro en la Consejería de Hacienda. Una acción que estuvo a punto de suspenderse ante la negativa del personal de seguridad de dejar entrar a los trabajadores. Finalmente, los empleados consiguieron su objetivo. Plantados en el hall, comenzaron a reclamar soluciones tanto para el ERA como para Bienestar.

El comité del ERA se reunió el viernes con Marta del Arco, en un encuentro que resultó "decepcionante" y que terminó sin medidas concretas por parte de la Consejería. En esa reunión, la titular de Derechos Sociales se comprometió a enviar todas sus respuestas sobre las tres demandas que hacen los trabajadores (plus de peligrosidad, equiparación con el Sespa y plazas de difícil cobertura) de forma detallada "a la mayor brevedad". "No nos fiamos de la Consejera. Llevamos así desde enero cuando hicimos la primera manifestación y el viernes vimos que no habían hecho su trabajo y que no había nada sobre la mesa. Nos sorprendería mucho en una semana tener una propuesta seria esta semana", reconoció Belén Ordiz, presidenta del comité.

La reunión de los comités en la residencia Santa Teresa. / Mario Canteli / LNE

Por su parte, la plantilla de Derechos Sociales mantiene desde hace más de un año reuniones cada dos meses en "las que nos promete exactamente lo mismo que en la reunión anterior", señaló Eli Vázquez. Tal es la falta de avances que han hecho un recopilatorio de más de una treintena de incumplimientos, que van desde la falta de protocolos hasta la cobertura por bajas o la reforma de infraestructuras.

Ambos comités coincidieron en que "no solo no hay diálogo, sino que se maltrata sistemáticamente a una plantilla altamente feminizada con unas condiciones laborales pésimas. Exigen respeto, soluciones reales y un trato digno para todos los trabajadores. Razón por la cual han decidido unirse por primera vez en su historia.

El encierro será la primera de una serie de acciones que se extenderán a lo largo de todo el mes. La movilización principal será el 20 de junio, coincidiendo con la huelga del Sindicato Ferroviario en la empresa Logirail, perteneciente a Renfe. Ambos comités tienen previsto convocar tres concentraciones simultáneas para cortar todos los accesos a Oviedo durante una hora; medida que, de salir adelante, podría tener un gran impacto en la movilidad de la ciudad. Cinco días después harán una acampada frente a la sede de Derechos Sociales. Si no se les escucha irán endureciendo las acciones.

Los trabajadores recibieron por la tarde la visita de la diputada del Partido Popular Beatriz Polledo. "Es un encierro justificado porque tenemos un Gobierno que se llena la boca con el estado del bienestar, pero este es a costa de los trabajadores. Las reivindicaciones son conocidas y vienen de años atrás; desde mi grupo parlamentario llevamos insistiendo en la Junta sobre estas carencias desde hace mucho", afirmó.

Polledo insistió en que la Consejería de Derechos Sociales es "un caos absoluto", empezando, dijo, por las infraestructuras de las residencias de mayores y de los centros de menores, las plantillas mermadas, trabajo a mínimos... "Debemos decir entre todos, basta ya. No es solo dialogar, es escuchar; y necesitamos hechos. Está todo enquistado", insistió la diputada.