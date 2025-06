El PP habla de "cierre en falso" e IU se felicita tras el acuerdo entre con los docentes: "Trabajamos para el pacto"

El preacuerdo alcanzado entre los sindicatos educativos y el Principado fue valorado ayer por los grupos de la oposición con enorme escepticismo. En la derecha consideran que se trata de un documento "de mínimos" que no soluciona las reivindicaciones de los docentes. Incluso la diputada no adscrita, Covadonga Tomé, pidió al Gobierno que no limite el diálogo a estos encuentros y que siga avanzando en las peticiones. Por el contrario, el PSOE e IU, partidos que conforman el Ejecutivo regional, consideran que "refuerza" el trabajo que se viene desarrollando por mejorar la educación pública.

"Es un paso más en la senda que sigue el Gobierno de Adrián Barbón para afianzar en nuestra comunidad una educación universal, gratuita, inclusiva y de calidad", aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE. En el partido mayoritario del Ejecutivo están "satisfechos" con este preacuerdo y agradecen "el esfuerzo y la capacidad de diálogo que han demostrado las personas que han participado en esa mesa de negociación, muy especialmente los dos miembros del Gobierno de Asturias" (Gimena Llamedo y Guillermo Peláez).

Para sus socios de IU, "todo lo que suponga un acercamiento es una buena noticia", afirmó el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de su formación, Ovidio Zapico, que se enteró del preacuerdo en Madrid. Desde la coalición, "hemos hecho todo lo posible por desarrollar las condiciones necesarias para que hubiese un entendimiento". "Era lo que deseábamos desde hace días", insistió, porque lo importante era poner "en el eje la escuela pública".

En cambio, el Partido Popular considera que este preacuerdo es "un cierre falso" a una huelga histórica que pasará a los anales de la educación pública asturiana. La diputada Gloria García destacó ayer que su partido ofreció al Gobierno de Barbón "el instrumento para poder atender las reivindicaciones del sector en todo aquello que requería un desembolso económico". "Dimos una solución y ofrecimos nuestros votos para aprobar la propuesta", dijo. Precisamente, a primera hora de la tarde, y viendo que durante la mañana no se había llegado a ningún consenso, los populares volvieron a reiterar que sus diecisiete diputados estaban dispuestos a aprobar un crédito extraordinario.

En cambio, lamentó, "no ha habido ningún avance significativo respecto a las anteriores ofertas". García calificó el planteamiento del Principado como una "propuestas en diferido" y puntualizó que algunas medidas ya se habían contemplado en septiembre. "Este preacuerdo desconvoca, por ahora, la huelga, pero no soluciona las reivindicaciones, advirtió.

Los populares también criticaron la ausencia de Barbón durante todo el conflicto, "sin que haya dada la cara ni ninguna explicación", lo que, a su juicio, demuestra una vez más que "para el presidente, Asturias no es su prioridad". Asimismo, para ellos es "inaudito" que durante todo este tiempo nadie del Gobierno se haya puesto en contacto con el principal partido de la oposición.

Para Vox, Asturias ha estado estos días "ante la huelga que jamás debió existir". "Una huelga que, de haberse llevado bien las cosas, escuchado y atendido las constantes reivindicaciones del sector, podría haberse evitado". Sin embargo, "la soberbia, la prepotencia y la falta de voluntad de el Gobierno de Barbón llevó a los maestros a una situación límite", señaló Javier Jové. Aun así, desean que este preacuerdo se haga extensivo a la educación concertada, pues "sería intolerable que la brecha entre ambos ámbitos, en vez de recortarse, se ampliará aún más".

Adrián Pumares, diputado del grupo mixto y portavoz de Foro, calificó la resolución como "un acuerdo de mínimos" que sirve para parar la huelga, pero advirtió que "multitud de reivindicaciones siguen pendientes". "De haber habido otro talante negociador por parte del Gobierno de Barbón, no se habría tardado tanto tiempo en alcanzar un acuerdo", aseguró. Por tanto, Foro reclamará que "se atiendan las reivindicaciones pendientes para mejorar la educación pública, tras años de abandono de los gobiernos socialistas". "A pesar de la mejora salarial, los docentes asturianos siguen mal pagados, no hay más que compararlos con Cantabria", concluyó.

Por último, Covadonga Tomé señaló la importancia de que los sindicatos estén valorando un preacuerdo que supone más de 40 millones para la educación pública, pero reclamó al Gobierno de Barbón un ejercicio de continuidad. "Pedimos al Gobierno expresamente que esta apuesta por la educación pública tenga continuidad, que se mantengan abiertos los cauces de diálogo con los docentes y con la representación sindical", solicitó.

Para la diputada del grupo mixto, las conversaciones no pueden pararse aquí y deben seguir avanzando en todas aquellas cuestiones que se han reivindicado en los últimos días, como dar mayor valor a las direcciones de los centros, reducir la burocracia, mejorar significativamente la atención a la diversidad.