¿Cuándo salen las calificaciones de la PAU en Asturias y cuáles son las notas de corte para estudiar en la Universidad de Oviedo?

Son días de nervios y tensión tras haber realizado los exámenes ordinarios de la PAU. Los estudiantes están expectantes por los resultados, ya que esto determinará el rumbo del futuro profesional de muchos. En Asturias está previsto que las notas se publiquen a finales de esta semana, pero por el momento es importante conocer cuáles son los pasos que siguen a recibir los resultados.

Una de las decisiones más importantes es la de elegir cuál es el grado que se quiere cursar, y para ello, se debe tener en cuenta no solo el criterio personal, sino también la famosa "nota de corte". Son unas cifras orientativas sobre cuál será la calificación mínima que se necesita para acceder a cada una de las titulaciones.

Esto se calcula tomando como referencia la nota mínima con la que se han cerrado las listas de plazas adjudicadas el año anterior. Esta lista es de acceso público y cada año la Universidad de Oviedo las actualiza para futuros estudiantes. Este documento se encuentra en la sección de "Preinscripción y matrícula" de la web de la Universidad de Oviedo.

La nota de corte más alta: un 13,402

Este año se presenta con la nota más alta el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, con un 13,402. A esta le sigue el doble grado en Matemáticas y Física, cuya nota de corte es 13,384. Una de las más famosas, Medicina, asciende a un 12, 890, junto a Enfermería, con un 12,240 de mínima. Algunas titulaciones recientes como el grado en Criminología o el de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se marcan con un 11,446 y un 11,130, respectivamente.

El siguiente paso es saber cuál es la nota con la que accedemos a cada estudio, ya que dependiendo de la que se escoja, pondera más una optativa u otra. Hay muchas plataformas gratuitas en línea que introduciendo las notas obtenidas en cada asignatura y la media del bachillerato, hacen automáticamente el cálculo.

Preinscripciones en la Universidad de Oviedo

El plazo ordinario para la preinscripción de un grado en la Universidad de Oviedo es del 17 al 30 de junio. La primera adjudicación será el 17 de julio. Así, la primera fase de matriculación irá desde ese mismo día hasta el 22 de julio. El proceso va alternando entre estas dos fases de adjudicación y matriculación a lo largo del verano hasta mediados de septiembre.

Las listas se pueden ir moviendo debido a que los estudiantes pueden solicitar plaza en varios estudios o universidades, y una vez que tengan una respuesta sobre en cuáles han sido aceptados, deben renunciar al resto. De esta forma, las listas de plazas adjudicadas van cambiando y algunos estudiantes pueden llegar tener un hueco según vayan fluctuando.

Si no se consigue plaza en una primera adjudicación, pero hay interés en esperar a que las listas suban y bajen, es necesario pulsar la opción de "Permanecer en lista de espera" para no perder el puesto. También es importante recordar que, si has sido admitido en un estudio y no te matriculas en el plazo correspondiente, perderás el derecho a la plaza.

Las indicaciones concretas de cómo realizar el proceso telemático paso a paso están publicadas en la web de Oviedo y aquí puedes consultarlas.