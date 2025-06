Las escuelinas pararán mañana por la "precariedad" del proyecto y la concertada el jueves para pedir igualdad con la pública

El preacuerdo alcanzado ayer, jornada de huelga en los centros públicos, entre el Principado y los sindicatos no zanja en absoluto el conflicto educativo en Asturias. El documento, que ya ha levantado recelos en una parte del profesorado, deberá ser ahora refrendado por los afiliados de cada una de las centrales para elevarse a definitivo. Pero, además, para esta misma semana están anunciados otros dos paros: mañana en las escuelinas y el jueves, en los colegios de la concertada, que además tiene prevista una gran manifestación el 19 de junio.

La red de 0 a 3 años hará en su huelga de este miércoles un parón acompañado de dos concentraciones frente a la Consejería de Educación (a las 12.00 y a las 18.00 horas) para denunciar la "precariedad" de un proyecto desarrollado con "prisas" por parte del Principado. Las tres organizaciones convocantes –CC OO, UGT y CSIF– alertan de falta de "claridad" en cuanto a la organización y las condiciones laborales. "Faltan apenas tres meses para que la red autonómica de escuelinas eche a andar y aún no se han reunido con nosotras", denunciaron el pasado jueves las representantes sindicales.

Un malestar que plasmaron ayer a través de una carta abierta en la que llaman a secundar la huelga y acudir a las movilizaciones. "En este proyecto pusimos, durante años, alma, formación y entrega", asegura el escrito. "Pero hoy, la realidad se impone con su crudeza. Nos han marginado, explotado y nos están dejando atrás", añade. El sector, integrado casi íntegramente por mujeres, debe sentirse "despreciado" por un Gobierno "que se dice feminista y que nos condena a labores indignas".

Explican, además, que estudiaron una oposición y que el Principado no las encuadra "en el grupo administrativo que les corresponde". Al tratarse de trabajadoras contratadas, hasta ahora, por los ayuntamientos, pasan a la Administración autonómica como trabajadoras del "grupo C". "Por nuestra titulación y desempeño profesional, deberíamos estar en el grupo B", advierten. Insisten además en que aún hay un centenar de educadoras de seis ayuntamientos sin estabilizar dentro de la red regional. Y hacen hincapié en que el primer ciclo de Infantil "no es un ‘aparcaniños’, es educativo, tal y como se recoge en la ley". Por todo ello, las casi 800 trabajadoras de las escuelinas se movilizarán mañana bajo el lema "Las primeras en educar, las últimas en derechos".

Al día siguiente, el jueves, le tocará a la educación concertada. Su petición es clara: igualdad con la pública. Los profesores de este modelo llevan con movilizaciones desde 2022 y a lo largo de este mes de junio protestarán en tres ocasiones. La primera fue el pasado jueves frente al teatro Campoamor de Oviedo. La siguiente, este jueves con una jornada de huelga, acompañada de una concentración frente a la sede de la Consejería Educación a las 12.00 horas. Y la tercera, con una gran manifestación el día 19.

"No pedimos ni más ni menos: pedimos lo mismo que la pública", decía la semana pasada el secretario general de Otecas, sindicato mayoritario en la concertada, José Manuel Cueto, que ha impulsado las movilizaciones junto a USO y FSIE. "La brecha entre pública y concertada es cada vez mayor", lamentaba. Bajo el lema: "¡Hasta aquí!", los docentes de la concertada tratan de luchar por la "libertad de las familias para elegir centro escolar", recordando que su opción está recogida en la Constitución.

En su jornada de paro, la concertada pedirá los mismos recursos que la pública porque "nos enfrentamos a los mismos problemas". Se refieren a la falta de recursos, como maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, o al exceso de carga administrativa. Piden también una equiparación salarial que los ponga al nivel de los docentes de la enseñanza pública, reducción de ratios y rebaja de horas lectivas para profesores mayores de 55 años. En resumidas cuentas, igualdad.