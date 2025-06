El ERA y Bienestar piden que Llamedo medie en su conflicto: "Ahora está libre"

"Nos iremos cuando nos echen". Así se pronunciaron ayer los comités de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y de Bienestar antes de comenzar el encierro en la Consejería de Hacienda. Dicho y hecho. Tras una primera noche sobre el suelo del hall, los trabajadores continúan con un convencimiento férreo y el ánimo intacto. No piensan parar. Reclaman que, una vez el Principado ha logrado apaciguar el conflicto educativo, al lograr un preacuerdo con los sindicatos, ahora está "libre" para ocuparse del estado del bienestar y piden que sea la vicepresidenta, Gimena Llamedo, la que intervenga.

En los comités ya no confían en la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, porque "no tiene ninguna prisa en solucionarlo", como "demuestra" que no les ha dado cita para una reunión hasta el 17 para el ERA y el 23 de junio para Bienestar. Es decir, dentro de casi quince días. "La Consejera lo único que ha hecho es intentar taparnos la boca con reuniones vacías y entretenernos", afirma Eli Vázquez, presidenta del comité. Por eso, anima a sus compañeros a "hacer públicos todos los déficits del día a día en los centros, las faltas de personal, las agresiones continuas, la falta de material...". Además, hoy habrá una concentración, a las 10.00 horas, delante de Hacienda.

Paralelamente, denunciarán al Gobierno de Barbón ante el Ministerio de Igualdad por discriminación indirecta a la mujer. "Nuestros compañeros han conseguido mejoras que eran de justicia. El PSOE sólo escucha y negocia con los hombres", critican. Advierten, además, que el nuevo modelo asistencial "desdibujan los límites de la profesionalización del trabajo asistencial" y desvaloriza "nuestro trabajo", poniendo a las trabajadoras como "una masa que no es objeto de regulación laboral digna".

Por su parte, los socios de Gobierno del PSOE, Convocatoria-IU, reclamaron ayer "agilidad" en la negociación "Debe de enmarcar en un proceso de refuerzo de la calidad del sistema público, que está ya abierto, y al igual que en educación contribuiremos a generar las mejores condiciones posibles", afirmó Xabel Vegas.