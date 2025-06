La concertada calienta motores antes de la huelga de mañana: un encadenamiento en la Junta, una concentración en Oviedo y una acampada frente a Educación

La pública ha conseguido un acuerdo, pero la concertada sigue en un limbo. La dotación de recursos y el aumento salarial pactados el lunes entre el Principado y los cinco sindicatos de la enseñanza (ANPE, CC.OO, Suatea, UGT y CSIF), agranda aún más la brecha entre ambas opciones educativas.

Tras la concentración del pasado jueves en Oviedo, las tres agrupaciones sindicales representantes de la educación concertada (OTECAS, USO y FSIE), calientan motores de cara a la jornada de huelga que tienen programada para mañana. Movilizaciones que empezaron el lunes en Avilés, siguieron ayer en Gijón y concluirán hoy en el Ayuntamiento de Oviedo antes de la gran concentración, mañana en la Plaza de España de la capital.

Esta mañana, las tres organizaciones convocantes realizaron un encadenamiento en la Junta General del Principado. Un "gesto simbólico" que busca llamar la atención del Principado ante la necesidad de la concertada de "una reunión urgente": "Si no nos reciben haremos una acampada esta noche frente a la Consejería de Educación hasta que comience la concentración de mañana a las 12.00 horas", explicó el secretario general de USO, Gonzálo Menéndez. Su compañero de OTECAS, José Manuel Cueto, reconoció "no tener mucha esperanza", ya que "las últimas reuniones mantenidas han sido infructuosas". La secretaria de acción sindical de FSIE, Pilar Méndez García, hacía hincapié en la idea de que están ante "un Gobierno sectario", que discrimina a los trabajadores, a los niños y a las familias en función de lo que eligen".

Esa "igualdad" y esa "libertad de lección" será lo que reivindiquen con la huelga de mañana y la gran manifestación programada para el próximo 19 de junio. En caso de no recibir soluciones, no se descarta ningún escenario: "Si seguimos así, el curso en septiembre no comenzará con normalidad", sentenció Méndez.