Las escuelinas toman el relevo en las movilizaciones y van hoy a la huelga: "Aún no se sabe cómo nos absorberá el Principado"

Las escuelinas se ponen en pie. Tras dos semanas convulsas en el resto de etapas educativas, el primer tramo de Infantil, la red de 0 a 3, celebrará hoy una jornada de paros acompañada de dos concentraciones frente a la Consejería de Educación (a las 12.00 y a las 18.00 horas). No será su único día de huelga, al de hoy la acompañarán otros dos, el 19 y 20 de junio, con la idea de conseguir una reunión con la Administración, que integrará a todas las trabajadoras (unas 800) en una red bajo su control a partir de septiembre.

Casi 80 escuelas infantiles en toda Asturias trabajarán hoy con servicios mínimos, tratando de organizar a los más pequeños de la mejor manera. Las educadoras denuncian las condiciones de dichos servicios fijados por la Consejería de Educación, pendiente de titular tras la dimisión hace días de Lydia Espina. "Una escuela infantil no es para ‘cuidar’ a los niños, tiene un carácter educativo", argumenta Alba Fernández, una madre que mañana dejará a su bebé con su marido para unirse a la lucha de este colectivo.

Es lo mismo que hará Tania Alonso que tiene un hijo de dos años y que mañana tampoco irá a su centro. "Pude organizarme con mi marido y el hecho de que no vaya a ir a la escuela es una medida de apoyo a las demandas de las trabajadoras", cuenta. A ellas se juntan los mensajes de defensa de diversas Asociaciones de Madres y Padres. Desde la Escuela Les Xanes de Mieres agradecen el "esfuerzo y dedicación diaria en la atención de sus hijos" y puntualizan que "la estabilidad del colectivo es clave para mejorar la calidad de los servicios que benefician a las familias a las trabajadoras".

Unas trabajadoras que buscan "garantías" a través de esta medida de presión. "Formamos parte de la Educación y queremos que se nos reconozca esa labor", enfatiza la trabajadora Laura Pérez, representante de UGT que, junto con CC OO y CSIF, organizan los parones de hoy de la próxima semana. Además de visibilizar los problemas de la educación en edad temprana, la red de las escuelinas denuncia la desinformación en cuanto a sus condiciones laborales: "Aún no nos han explicado cómo va a ser el paso de depender de los ayuntamientos a la nueva red autonómica".

La concentración de hoy recordará a las vistas estos últimos días por parte de Infantil, Primaria y Secundaria: camiseta negra, cruz de la Victoria y palabra "Educación". Es el primer mensaje claro, el visual: "Nosotras también formamos parte del sistema educativo". Pero lamentan que "las mejoras educativas aún tengan que esperar porque "la base de sus trabajadoras aún no tiene acuerdos fijados". Acuerdos como el salarial: dentro de las labores docentes que desempeñan, piden estar reconocidas dentro del Grupo B. La Administración las coloca en el C.

Las educadoras recalcan, además, la idea de que a tres meses de que eche a andar la red autonómica de 0 a 3 años aún no existe un marco normativo que guíe el proceso de absorción, abocando a la incertidumbre de las interinas que desconocen cuál será su futuro más próximo. Y ese centenar de trabajadoras que no que aún no ha sido estabilizado por sus Ayuntamientos.

Bajo la premisa "Educamos, no cuidamos", las trabajadoras de las escuelinas tratarán a partir de hoy y hasta julio de "dignificar" una profesión "ignorada" por la Administración. De conseguir esa primera reunión que marque las directrices de los pasos a seguir antes de empezar el curso, las educadoras reclamarán "lo mismo que en la etapa de 3 a 6", que, según el acuerdo firmado el pasado lunes, incluiría una reducción de ratios o la incorporación de apoyos.

En este caso, las trabajadoras solicitan una pareja educativa a jornada completa y la figura de apoyo de nivel, a fin de garantizar la correcta atención de los niños. Así como un calendario escolar equiparado al segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años), argumentando que una escuela infantil "no está para conciliar" sino para "enseñar". "Si una familia puede conciliar con un niño de Infantil, también puede hacerlo con uno que este en edad de ir a una escuelina", comenta la trabajadora Alba Fernández.