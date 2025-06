Preservativos XL, ratas, zánganos, reinas y falso cristianismo: el anecdotario de las preguntas a Barbón

La sesión de control al presidente del Principado, que se celebra en la Junta General los miércoles cada quince días, suele mostrar una buena fotografía de las inquietudes del momento de los partidos, pero también sirve para que cada formación exponga las claves de su discurso político, con intención de desgastar al Gobierno o reforzar sus mensajes. También el presidente, Adrián Barbón, aprovecha para asentar mensajes dirigidos a dañar la imagen de la oposición.

La protesta de los docentes asturianos ha sido el principal motivo de debate en la sesión de esta mañana, pero también la gestión del Gobierno de los servicios públicos. La derecha ha tratado de acuñar la idea de un Gobierno “en descomposición”, y el portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha lanzado incluso la frase “señor Barbón, si no sabe, apártese”, en remedo de aquel “váyase, señor González” de Aznar. Pero más allá del debate de fondo, han destacado las anécdotas y las indirectas.

El PP reclama legitimidad para hablar de educación pública

El presidente del Partido Popular ha dedicado buena parte de su discurso a desmontar la idea, en la que ha insistido Barbón en los últimos días, de que la derecha no tiene autoridad para hablar de educación pública. “Me considero más autorizado que muchos de ustedes: he ido a un colegio público, a un instituto público y a una universidad pública. Usted mismo, y no pocos de sus consejeros, acumulan en sus currículos colegios concertados, privados y títulos en universidades privadas también”, ha reprochado el líder popular. Ha señalado, no obstante, que eso le da “exactamente igual” porque cree que “todas las opciones son válidas y todos pueden escoger libremente la educación de sus hijos”.

Los reproches de Queipo se han centrado en criticar una supuesta baja inversión en Educación y destacar el malestar entre los trabajadores públicos. También ha señalado la ausencia de Barbón el día en que dimitió la consejera Lydia Espina: “El primero que ha salido huyendo de este barco es su capitán. Dígame, ¿por qué se fue?”. Ha puesto además en duda la capacidad del Gobierno para cumplir el acuerdo alcanzado con los sindicatos educativos, debido a los incumplimientos de la regla de gasto mencionados en un reciente informe de la Airef. “Su administración se cae a pedazos, su gobierno se descompone y todo apunta a que el responsable es usted”, ha zanjado.

Barbón replica con cifras, ironía y referencias personales

En su réplica, Barbón ha cuestionado las cifras de inversión esgrimidas por Queipo, afirmando que en ese cómputo no se tiene en cuenta que el gasto en Universidad en Asturias no se incluye en el presupuesto de la Consejería de Educación. “Asturias está a la cabeza entre las comunidades que más invierten por alumno”, ha dicho. Sobre su paradero el día de la manifestación, ha comentado: “Estaba en Castropol. ¿Sabe qué me dijo la gente? Le vemos más a usted que a ese que dicen que es vecino nuestro”.

Expulsión de un grupo de docentes de la concertada

Ha sido en el momento en que Barbón ha criticado al PP por “debilitar la educación pública” favoreciendo a la privada allí donde gobierna cuando se han alzado las protestas de los profesores de la educación concertada presentes en la tribuna de invitados del hemiciclo. El presidente de la Junta, Juan Cofiño, ha realizado varias advertencias y ha terminado desalojándolos, mientras Barbón les replicaba: “Con el debido respeto, siendo docentes, creo que lo menos que pueden hacer es permitirme hablar”.

Ha proseguido el presidente tras una breve interrupción, y ha empleado un recurso habitual: cuestionar el liderazgo interno de Queipo. “Usted está pidiendo todos los días elecciones, o que me vaya a Madrid; al principio pensé que era por efecto de imitación del señor Feijóo, pero ahora pienso que es por otra cosa: le da miedo que si las elecciones son en 2027 usted no sea el candidato del PP, porque el runrún ya está instalado en los sectores económicos de Asturias”.

Zánganos y colmenas: el cierre con ironía apícola

Ha cerrado su intervención con una indirecta, aludiendo a la afición de Queipo por la apicultura y al reciente reportaje realizado por LA NUEVA ESPAÑA: “Un amigo que coincide con usted por el gusto por los enjambres me dijo: ‘Cuando hay demasiado zángano, la colmena no funciona’”. La referencia ha provocado cierta algarabía en la bancada popular. El diputado Luis Venta ha aclarado en voz alta que “el problema suele estar en la reina”. Barbón ha aprovechado su siguiente turno de réplica para señalar: “Tras la aclaración del señor Venta, siempre extemporánea, el problema es la reina. Ya sabemos cuál es el problema del Partido Popular”.

Vox acusa a Barbón de huir "como las ratas del barco"

Más variopinto ha sido el cruce con la portavoz de Vox, Carolina López. La diputada ha dibujado un gobierno de Barbón “ideológico y sectario, muy alejado de la realidad de los asturianos”. “Usted no es un buen presidente, no es buen capitán. Un buen capitán es el último en abandonar un barco que se hunde y usted fue el primero en marcharse dejando a sus consejeros como escudos. Supongo que sabrá que los primeros en abandonar un barco que se hunde son las ratas”, ha afirmado.

La portavoz de Vox ha asegurado que “las huelgas y manifestaciones son una constante” para el Gobierno y también ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo para cumplir el acuerdo alcanzado en Educación. “No le dicen la verdad ni al médico”.

Convencida de que no habrá dinero para pagar la subida salarial a los maestros, López ha apuntado partidas en las que sí podría hacer recortes el Ejecutivo: “Imposición de la llingua, ideología de género, subvenciones a los sindicatos vendeobreros, políticas de desmemoria democrática, o subvenciones a asociaciones afines a enaltecer el terrorismo, promocionar el aborto o crear enfrentamientos innecesarios entre hombres y mujeres”.

También se ha referido al presupuesto de la Dirección General de Agenda 2030, “que es su biblia”, y ha cuestionado los 3,4 millones destinados “a políticas LGTBI para preservativos XL”.

Barbón ironiza: “Que sean XL es una buena noticia”

Barbón se ha enganchado a la última afirmación: “Mire que lo había escuchado todo, pero ahora resulta que la preocupación de Vox es el tamaño XL de los preservativos. Ustedes verán un problema; yo una buena noticia, que es que los asturianos caminan bien, en este caso”.

También ha cuestionado que López calificase a la Agenda 2030 como “la biblia” de Barbón. “No, mire, mi biblia sabe todo el mundo cuál es; y no le consiento que hable de la Biblia, que usted mancilla al no recordar las palabras del Papa Francisco cuando hablaba de los migrantes”. “No podemos ser falsos cristianos”, ha asegurado.

En respuesta a los reproches por las políticas LGTBI, Barbón ha afirmado: “A mí me da vergüenza ajena cuando ustedes tienen esas posturas radicales; pretenden volver a convertir toda España y Asturias en un armario”.

"El modelo de Vox es Gilead": Barbón remata con "El cuento de la criada"

Barbón ha acusado a Vox de formar parte de “una internacional de la extrema derecha” liderada por Donald Trump. “El modelo de país al que usted aspira es Gilead”, ha dicho en referencia a la novela “El cuento de la criada”, de Margaret Atwood. Ha recomendado a la portavoz de Vox tanto la serie de televisión como la novela y su continuación, “Los testamentos”.