"Una vaca cuidada produce un par de litros más"

Gijón acoge este fin de semana una nueva edición del Concurso Regional de Raza Frisona, organizado por la Cooperativa Asturiana de Control Lechero (Ascol), que preside José Emilio García.

Cuarenta y cinco ediciones del concurso de Gijón. ¿Qué se va a encontrar el público?

El viernes por la mañana tendremos talleres para los alumnos de los colegios de Gijón con el objetivo de que los niños sepan de dónde sale la comida que luego tienen sobre la mesa. Calculamos tener entre 600 y 700 críos. El sábado es el concurso de terneras y novillas; la 61 subasta de alto valor genético y embriones; y el concurso regional. El domingo será el primer concurso de manejadores enfocado a niños, y habrá una muestra de descendencia de hijas de toros de Ascol.

Muchas actividades enfocadas a niños. ¿Hace falta relevo?

Es muy importante que la gente joven sepa de dónde salen los productos; que se come del trabajo de los agricultores y ganaderos. Estamos sufriendo el abandono del campo y es importante ir poniendo la semillita. Al igual que el concurso, para que la gente vea cómo tratamos a los animales y el trabajo que realizamos los 365 días del año.

El sector ganadero es objeto a veces de críticas por el trato animal.

Nadie está más interesado que nosotros en que el animal esté bien, al final se nos paga el producto por la calidad que tenga. Que una vaca esté bien cuidada nos repercute en la producción. Puede haber hasta un par de litros de diferencia.

¿Mejora el nivel del concurso cada año?

Los ganaderos que vamos quedando somos más profesionales y unos enamorados de las vacas, y de esta raza. Hay un nivel muy alto de genética, incluso dentro de los sementales de la cooperativa. Por eso, ganar un concurso no es fácil, hay que trabajarlo mucho. Además, los que ganan también están enamorados de los concursos. Hay ejemplares que desde que nacen ya se ve que tienen opciones y se les enfoca en eso, tienen unos cuidados un poco más específicos.

¿Por qué es tan importante la mejora genética?

Los animales que estamos criando ahora son el futuro. El cumplir con los requisitos de bienestar animal conlleva un coste, hay mucha normativa y los precios de la leche están ajustados, por eso necesitamos animales equilibrados y que duren; que puedan estar en nuestra granja cinco o seis partos. Sino con los precios de lo que compramos y vendemos poco podemos hacer.

¿Sale más rentable la venta de la leche o la genética?

Son dos cosas distintas. El precio de la leche depende de la calidad de la misma y la genética, como digo, permite que el animal sea más longevo. Nosotros en Ascol llevamos años, y fuimos de los primeros en España, es mirar el ADN de los sementales.

¿Se puede decir que la raza frisona está en su mejor momento?

Son tiempos buenos, pero la genética mejora día a día. Hace 10-12 años, cuando se buscaba un animal bueno se hacían pruebas a una veintena; nosotros ahora para encontrar una decena miramos unos 500. Por eso tienen unos precios tan elevados.

¿Cuánto puede costar un buen semental?

El precio varía si es un embrión o ya nació. Pero un buen semental, sin ser top, puede estar entre los 60.000 y 100.000 euros.

La entrega de leche a la industria bajó la última campaña a mínimos históricos.

Cada vez hay menos ganaderos, es normal. Cuando llegue a ASCOL hace quince años, había 1.500 productores; hoy estamos en 600, y congregamos al 80% de los productores asturianos.

Qué suponen para el sector las ayudas de la PAC?

Son importantes y no las podemos perder, porque cerraríamos la mayoría. Entendemos que estas ayudas no se pueden dar a cualquiera ni a cualquier precio, pero las normas cada vez vienen más marcadas por temas medioambientales o animalistas. No nos importa que nos pongan normas, pero queremos que nos dejen trabajar. Los requisitos son cada vez más retorcidos y cada incumplimiento te recorta la ayuda. Todos los Gobiernos hablan de fijar población en el campo y estas cosas hacen que la gente se eche para atrás.

¿Echan en falta más respecto por parte de las administraciones?

No sé si algún Gobierno, nacional o europeo, se dará cuenta del problema que va a haber con la falta de productores. Alimentos habrá, pero a ver con qué calidad. El abandono del campo es general, cada vez somos más en el mundo y comemos todos los días. Estamos viendo cómo suben los precios. Cuando se quieran dar cuenta va a ser tarde. Por eso, tenemos que enseñar al mundo, como en estos certámenes, lo que hacemos y cómo lo hacemos. No maltratamos a los animales, mis vacas viven mejor que yo.

