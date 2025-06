Alto seguimiento del paro de docentes de la concertada en Asturias: "Tenemos el respaldo de las familias"

Los sindicatos convocantes de la huelga de ayer en la red de colegios concertados cifraron el seguimiento global del paro en un 90 por ciento.

Oviedo

En la capital del Principado, la movilización fue secundada por el 95 por ciento de las plantillas, aseguró José Manuel Cueto, secretario general de OTECAS (Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias). "Fue un éxito rotundo", indicó. En el colegio Amor de Dios se llegó al 94 por ciento de seguimiento por parte de los docentes. En la jornada sólo acudió al centro "el 20% del alumnado", afirmó la directora general del centro, María José Ardura.

Una pancarta en el colegio Dominicas de Oviedo. | FERNANDO RODRÍGUEZ

En el colegio Santa Teresa de Jesús, su directora, Beatriz Flórez, destacó el "respaldo de las familias", muchas de las cuales no enviaron a sus hijos a clase. En etapas como Infantil y Primaria solo acudieron al centro los profesores que tenían que asistir por formar parte de los Servicios Mínimos. Durante la jornada "se reunió a los alumnos por ciclos", indicó.

Gijón

Los profesores de los colegios concertados gijoneses se sumaron de nuevo a una jornada de protestas en la que volvieron a exigir una mejora de sus condiciones laborales. Al igual que hicieron el pasado jueves, desde diferentes centros de la ciudad se reunieron para acudir a la manifestación de Oviedo como muestra de fuerza ante la Consejería de Educación.

A primera hora de la mañana, frente al colegio Inmaculada ya se podían ver las primeras camisetas naranjas que portaban los profesores del centro. Poco a poco, el bullicio fue en aumento, llegando incluso a personarse varios agentes preguntando si había una concentración allí no notificada.

Profesoras del colegio Inmaculada de Gijón, durante la protesta de ayer. / MARCOS LEÓN

Solucionado el malentendido, la casi totalidad de los docentes del centro, salvo los que tuvieron que cubrir los servicios mínimos, se subieron al autobús rumbo a Oviedo. "Estamos con más esperanza que realidad. Sobre todo, después de las palabras de ayer de Barbón. Lo que ha dicho sabe que es mentira y eso nos ha motivado a venir hoy con más rabia. Una cosa es que tengas una opinión contraria o no estés de acuerdo con estas reivindicaciones y otra es mentir abiertamente", expresaba con vehemencia Ricardo Ruiz, quien además de ser profesor del colegio también es padre de dos niñas. "Me las llevo conmigo, me preguntan qué está pasando y les intentas explicar a su nivel a qué se deben todas estas protestas. Al final, lo que hacemos es por ellos, queremos que los alumnos tengan la mejor calidad de esta educación".

Entre las demandas figuran un aumento de salario, "que lleva congelado más de veinte años", según expuso Ruiz o "incrementar las plantillas de auxiliares, bajar la ratio de alumnos o disminuir la burocracia", como complementó Elena Rodríguez, profesora de infantil. "Estamos con ganas e ilusión de que nos atiendan en la Consejería. Que se sienten y que los niños y niñas de la concertada, que también forman parte del sistema, tengan los mismos recursos o parecidos", añadió.

Así fue la multitudinaria marcha naranja de la concertada en Asturias / Jer Ospina / LNE

"Tenemos que seguir presionando a ver si conseguimos lo que pedimos. Me parece que el Principado tiene a la escuela concertada de lado. Por nuestra parte, queremos una equiparación justa para el alumnado y para los profesores", explicó Marcos Fuentes.

Desde el centro asumen que el momento de las protestas es crucial, con el verano a la vuelta de la esquina, pero también aseguran que no desistirán de las protestas si el enfrentamiento no se desbloquea en los próximos días. "En septiembre reanudaremos las huelgas. Cuando llegue el verano, igual en la Consejería se piensan que nos vamos a olvidar, pero no. En septiembre volveremos con lo mismo y lo que haga falta. Para lo que nos convoque el sindicato, ahí estaremos". En el caso de la Inmaculada, este jueves apenas acudieron un centenar de alumnos de los casi 1.200 que tienen. En otros centros, como el colegio San Vicente de Paúl, la respuesta fue similar, con cerca de 70 alumnos que acudieron a clase.

Patio vacío del colegio Santo Tomás de Avilés. | CHRISTIAN GARCÍA

Avilés

La huelga de docentes de la concertada tuvo un seguimiento masivo. Según indicaron fuentes conocedoras, cerca del 90 por ciento de los profesores secundaron las movilizaciones. En las escuelas predominó un ambiente desangelado con servicios mínimos. Es el caso del colegio Santo Tomás, en el que sólo estuvieron presentes durante la jornada educativa los profesores que, por sorteo, tuvieron que cubrir dicho servicio. Además, menos de 30 alumnos, de los aproximadamente 150 con los que cuenta el centro, asistieron a la escuela.

"Tenemos muchas ganas de luchar por nuestros derechos", declaró Desiré Sánchez, docente de la escuela avilesina que cubría dichos servicios mínimos. Sobre las movilizaciones de sus compañeros en Oviedo, Sánchez declaró que esperan "aprovechar el tirón de las protestas para lograr avances". Y es que, tal y como recriminó, la escuela concertada mantiene el mismo convenio desde 2009. "Está desfasado y no ha habido ninguna mejora", comentó la profesora, quien puso en el foco la falta de refuerzo para atender al alumnado con necesidades especiales. "Necesitamos más recursos en clase. Hay compañeros que apenas tienen apoyo y cuentan con hasta media decena de estudiantes que requieren refuerzo", apuntó. Además, como el resto de sus compañeras, recriminó las palabras de Barbón: "Estamos indignados. Es muy triste que quien nos paga, recordemos que dependemos del Principado, no nos considere parte del colectivo. Nos sentimos desplazados", concluyó.

Docentes del colegio Santo Domingo de Guzmán de Mieres. | ANDRÉS VELASCO

Mieres

Apoyo total del colegio mierense Santo Domingo de Guzmán a la huelga convocada en la educación concertada. Fueron pocos los alumnos que acudieron al centro, menos del diez por ciento. Y entre el profesorado, salvo los servicios mínimos obligatorios, el cien por cien de docentes respaldaron el paro.

La directora del centro, Ángela Pérez, explicó que "pedimos mejores condiciones para garantizar la educación más adecuada de los niños y niñas". Después del preacuerdo al que llegaron en la educación pública, la concertada espera que "podamos conseguir cosas para mejorar la educación concertada".

El nombramiento de la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, parece abrir un nuevo escenario: "Deseamos que venga con un talante negociador y con la idea de llegar a acuerdos".

Y aunque subrayan que lo más importante es todo lo referente a la atención de los pequeños, Ángela Pérez y sus compañeros no obvian hablar de las condiciones laborales: "La gente piensa que esto es como una empresa, que negocias o tienes tu sueldo, y no es así, es el Principado el que nos marca los salarios". "Hay otros colegios de la misma Fundación (FESD) en otras regiones con distintas condiciones laborales, generalmente mejores", explican los docentes, que esperan ser escuchados como fueron sus compañeros de la escuela pública.