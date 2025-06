La durísima y dolida decepción de Barbón ante el “caso Cerdán”: “Es terrible, terrible; los corruptos me repugnan, queda tocada la credibilidad”

“La corrupción me repugna, me da asco; y los corruptos me repugnan”, ha dicho el presidente del Principado, Adrián Barbón, líder del PSOE asturiano. En su primera intervención pública tras conocerse el informe de la UCO que apunta a posibles “mordidas” gestionadas por el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Barbón ha reconocido que “en el conjunto de la militancia, lo que hemos conocido han sido un jarro de agua fría no, lo siguiente; ha sido terriblemente decepcionante”.

Barbón ha aludido al “dolor inmenso” de la militancia y los dirigentes socialistas asturianos; y más quienes “como yo, heredamos de nuestra familia el compromiso con estas ideas y estos valores”.

En concreto, Barbón ha aludido a su abuelo. “Con él me crie en una barriada minera de Laviana, en un tercero sin ascensor y tenía una foto de los dirigentes del partido en su mesilla de noche. Murió ahí, en casa, y yo pensaba en la vergüenza que sentiría mi abuelo al ver estos comportamientos”, ha declarado.

Ha afirmado que “la corrupción no es algo que vayamos a tapar nunca” y aseguró que su partido será “contundente” contra cualquier tipo de corrupción, “del nivel que sea”. “La tolerancia cero es nuestra respuesta”, ha insistido.

El dirigente socialista ha dicho hablar en nombre de la militancia de la FSA y de los dirigentes del partido en Asturias al afirmar “que deben tomarse medidas contundentes” y “hablar claro a la ciudadanía”. En este sentido, reconoció la reacción de Pedro Sánchez.

Respuesta liderada por Sánchez

Para Barbón, Sánchez debe asumir y liderar la respuesta. “Lo primero que ha hecho, aparte de pedir perdón y reconocer la equivocación en cuanto a unas personas concretas, asume que él debe liderar el proceso para que el PSOE recupere credibilidad”, ha dicho.

También ha expresado sus dudas de que el PSOE se haya financiado ilegalmente. “Estamos pasando todos los filtros del control económico y el Tribunal de Cuentas detectaría cualquier cosa”, ha señalado. Aún así, se mostró partidario de la auditoría externa anunciada por Sánchez.

Diferencias con el PP de Rajoy

Barbón también ha diferenciado la situación actual que atraviesa el PSOE con la que sufrió el PP y que motivó una moción de censura liderada por Sánchez que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia. “Rajoy se fue después de una sentencia en la que se condenaba al Partido Popular a título lucrativo”, ha señalado.

Barbón ha expresado su convencimiento de que se “chequearán” las dos inversiones en Asturias ejecutadas por el Ministerio de Transportes y que aparecen como presuntamente amañadas en el informe de la UCO. También ha recalcado que el Principado no ha mantenido contratos con las empresas señaladas, “que yo sepa”. Por eso, ha dicho, recabará información en el Gobierno.

Aunque ha reconocido que el informe de la UCO lo leyó “en diagonal”, ha dicho que “no daba crédito”. No obstante, ha resaltado que él “no es juez” y que la culpabilidad la determinará la justicia. “Solo hay un camino, más transparencia y más transparencia”, ha insistido.

“Esto afecta a lo más profundo de lo que significa ser socialista, que es serlo con valores y principios. Son comportamientos indignos de un socialista”, ha insistido. Con todo destacó que “en el PSOE se condena, se actúa, se toman decisiones y se expulsa de los cargos” ante las sospechas.

Primarias del PSOE

Sí admitió que a los mensajes que hablan de la posible introducción fraudulenta de dos papeletas en las primarias del PSOE de 2014 le dio “menos importancia”, confiado en que “los procedimientos garantistas del PSOE son claros”. Destacó que lo que le parece “grave” es lo referido a recursos públicos. “Eso es terrible, terrible”.

“Queda tocada la credibilidad”, ha admitido, lo que considera que es “un activo fundamental para el PSOE”. Y la forma de recuperarla, sostiene, es “tomando decisiones”.

Respecto a si es necesario adelantar elecciones, Barbón se ha remitido a las decisiones que adopte la ejecutiva federal del PSOE. “Yo creo que en este caso el presidente ayer ha sido claro, ha tomado decisiones, y es lo que tiene que seguir anunciando, avanzando, de cara a las futuras reuniones que va a tener mi partido como el comité federal”.

Tampoco cree que deba dimitir Pedro Sánchez: “Ha asumido un reto, que no es menor, que es el de tomar decisiones durísimas para recuperar la credibilidad”.