José Ramón "Pachón" García Alba, "Pachón", secretario general de Unión de Campesinos (UCA): "Tengo cinco hijos y ninguno va a seguir con la ganadería, no es rentable"

En la sede de Unión de Campesinos Asturianos (UCA) en Oviedo cuelga aún un cartel electoral con la foto de la directiva que había en 2002, año en el que se eligieron en el Principado por última vez los representantes a la entonces Cámara Agraria, ya extinta y hoy reconvertida en Consejo Agrario. En el grupo de la imagen, liderado de aquella por José Calvo, figura José Ramón "Pachón" García Alba (El Cerezal de Rellanos, Tineo 1964), hoy convertido en secretario general de UCA, cargo al que accedió en 2015. Y es que muchas cosas han cambiado en el campo asturiano, no solo en la organización agraria, desde que fue llamado a las urnas a elegir a sus representantes hace 25 años. El próximo 17 julio volverán a votar los profesionales del medio rural, unos 5.200. Entre las candidaturas figurará la de UCA, ganadora en votos en 2002 y con un millar aproximado de socios. Con la de Pachón García Alba, LA NUEVA ESPAÑA empieza una serie de entrevistas a los líderes de las organizaciones que han solicitado participar en el proceso electoral en poco más de un mes.

23 años después el campo asturiano vota de nuevo. ¿Cómo ha cambiado el sector en todo este tiempo?

Pues se han reducido en dos terceras partes las explotaciones. Yo lo he venido advirtiendo: las ganaderías cierran por falta de rentabilidad.

Usted ha dicho claramente que no ve necesario embarcarse ahora en unas elecciones. Pero convendrá que después de 23 años es necesario renovar la representación en el consejo, ¿no?

Nosotros nos presentamos, por supuesto. Si se convocan, no nos queda otra. Pero creo que es innecesario. Si no se hace algo, en cinco años el campo será insignificante.

Pero el Consejo Agrario habrá que renovarlo y adaptarlo a ahora.

En el que hay estamos ya todos prácticamente representados. Y además tampoco es que nos hagan mucho caso, así que no es tan importante. Pero bueno, es lo que hay. UCA ahí estará y espero que la gente siga confiando en nosotros porque somos la única organización con logros.

Precisamente iba a preguntarle: ¿qué motivos hay para votar a UCA?

Hombre, pues muchos. Cuando se modificó la ley de Montes, fue UCA quien lo logró. Cuando lo de las quemas, que multaban a la gente por entrar en suelo afectado por el fuego, lo llevamos a pleito y ganamos, por eso se levantaron los acotamientos. Ahora mismo estamos con las cuadras, eso del caso de Suarías, en lo que conseguimos una moratoria de un año para que la gente pueda legalizar todas esas explotaciones en núcleos que no tienen legalizadas.

¿Y de cara al futuro?

Nos estamos centrando en el matadero móvil, algo muy útil y necesario para los que tienen ganado menor. En el día a día tenemos técnicos que asesoran y ayudan a los ganaderos cuando hay problemas.

El campo viene de unos años bastante agitados, de movilizaciones, tanto a nivel europeo y nacional, como a nivel regional. Parece que ahora se ha tranquilizado un poco la situación.

No es que estemos más tranquilos, es que subió un poco el precio de la carne y de la leche. Entonces ya empieza a ser algo rentable, por lo menos empiezan a cubrir gastos las explotaciones, que era un problema que teníamos y del que hablábamos en todas las manifestaciones. Eso provocó que mucha gente se fuera. Pero también tendrá consecuencias, ya que muchas empresas dicen que no tendrán xatos a partir de octubre o noviembre. Todo lo que se mató estos años atrás, cuando la materia prima, la paja, el forraje, estaba tan cara, llevó a matar vacas que todavía tenían vida y no se repusieron. Entonces ahora habrá falta y habrá un problema.

El lobo y los daños al ganado, ¿hoy por hoy el mayor problema? Al menos, del que más se habla.

Es uno de los grandes problemas, pero ya tenemos al jabalí haciendo lo mismo, y afecta sobre todo a las ganaderías de leche. El lobo perjudica más a la ganadería en extensivo, de carne, hace estragos en caballos y sobre todo en ovejas y cabras. Pero el jabalí también destroza los maizales, sobre todo en la costa, y eso afecta a las ganaderías lecheras.

¿Se frenarán los ataques de lobo con el plan de control de Asturias?

Yo creo que sí. Muchos se acordarán cuando fuimos a Cangas del Narcea, hace años, con un chaval de un pueblo, al que el lobo le había comido unos cuantos xatos. Se mataron los que lo hacían y sirvió. Lo que quiero dejar claro es que a mí no me vale matar lobos por matar. Yo lo quiero porque es necesario. No puede haber situaciones como Navelgas, donde antes de las 11 de la mañana el lobo mate seis ovejas en medio del pueblo. Lo de ahora es insoportable. Y aviso: el jabalí no es menor problema.

La burocracia es también otra fuente de queja.

Por supuesto. Ahora todo va por internet. En el medio rural, en muchos pueblos, no hay conexión o no es buena. Es una locura, es agravarnos más la situación que ya teníamos. Antes tenías un papel, ibas un día a la semana a la consejería o a la oficina comarcal y solucionabas el problema; pues ahora, por internet, dependes de una gestoría para que te lo haga, porque tú no tienes forma de poder hacerlo en casa. Cada día nos lo ponen peor.

Le veo muy pesimista. ¿Ningún motivo para apostar por el campo?

Yo tengo cinco hijos y ninguno se va a dedicar a la ganadería. Y posiblemente tenga una de las explotaciones más rentables en Asturias, con base territorial, sin ninguna carga y problema más que el que pueda tener con el lobo.

¿No le da pena?

Cómo no me va a dar. Como a todo el mundo. Fue lo que hice desde que nací, pero sin embargo veo que ahora mismo es una locura quedarse en una ganadería por la baja rentabilidad, no por otra cosa. Nadie quiere ver a los hijos allí sin que sea rentable esa forma de vida.

¿Qué hacer?

Hay que subir los ingresos por encima de los costes de producción. Que una familia pueda vivir de ello. Ahora empezamos a cubrir gastos tras muchos años mal. En una explotación hay que pagar a la seguridad social; si hay hijos, debes poder mantenerles, pagarles estudios... Y esto hasta ahora no pasaba y la gente se fue. Hay muchas mujeres que el marido se tuvo que ir a trabajar a empresas forestales o a otro sitio para poder sacar adelante la familia.

Qué tal con el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, es paisano suyo además. Se ha quejado usted de que les hacen poco caso.

No es que nos haga poco, es que no hace nada. De momento no resolvió nada. Igual lo deja para final de legislatura todo, para que se note en elecciones...

Los controles del lobo sí que están en marcha.

Veremos al final qué pasa, por el balance.

Ve a UCA en situación de volver a ganar las elecciones.

Pues sí. Si es por logros y deberes hechos, nadie nos supera.