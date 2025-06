El presidente del TSJA, al recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo: "Los jueces somos profesionales de la neutralidad, no somos de ningún equipo cuando dictamos resoluciones"

El mundo de la Justicia, la empresa y la política se dieron la mano este viernes con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en la persona de su presidente, el magistrado Jesús María Chamorro. El acto contó con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, con el primer presidente regional, Pedro de Silva, y el Alcalde-Presidente de Oviedo, Alfredo Canteli.

"Hemos querido reconocer a una Justicia que funciona, eficiente, eficaz, con los mejores datos del país en lo que se refiere a la respuesta al mundo económico. Y también reconocer el papel de la Justicia dentro del Estado Constitucional, que da certidumbre a todos. Sin olvidar una llamada de atención a las instituciones asturianas para que doten a la Justicia de los necesarios medios, de esas infaestructuras en Llamaquique, que vemos como pasan los años y no se producen avances. Toca que el Gobierno y la Universidad den pasos en ese camino", indicó el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres.

Asistentes al acto. / Luisma Murias

Chamorro, por su parte, agradeció este reconocimiento que recogió en nombre de todos los jueces de la región. "Estamos acostumbrados a la crítica siempre que sea moderada", añadió. Negó cualquier endogamia en la judicatura (uno de los motivos que han justificado la reforma Bolaños de acceso a la magistratura): "Un 37 por ciento de los jueces no procede de padres con estudios universitarios, y siete de cada diez jueces vienen de familias que no tienen que ver con el Derecho. Además, es una carrera de mujeres".

El presidente del TSJA resaltó los valoires de templanza, fortaleza, honestidad, honradez, prudencia y sencillez que deben animar a los jueces, cuya labor "está llena de dificultades". Los jueces, añadió, "contribuyen a la paz social". Y defendió la neutralidad comom una forma de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones. "Somos profesionales de la neutralidad. No somos de ningún equipo cuando dictamos nuestras resoluciones", indicó. Y deseó que la Justicia sea "el último reducto en el que confíen los ciudadanos".

Antes, el presidente De Silva había glosado la figura de Chamorro, y también resumido las dificultades del poder judicial, que "debe afrontar una manifiesta sobracarga de trabajo y una insuficiencia de medios". No faltó una divertida crítica a la ley de eficiencia judicial, cuya parte introductoria, dijo, le provocó mareos: "Habría que pedir más que un milagro para que esa ley funcionase".

Pedro de Silva, Adrián Barbón, Jesús María Chamorro, Carlos Paniceres y Alfredo Canteli, al finalizar el acto. / Luisma Murias

Paniceres se felicito de los proyectos del MIR Asturias y la Universidad Alfonso X el Sabio para el Calatrava que "están generando una ilusión colectiva que va más allá de lo empresarial, ya que puede revitalizar el barrio de El Cristo, que todavía arrastra el vacío que dejó el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias. Este tipo de iniciativas con alma y ambición son las que necesitamos para que Asturias no pierda más trenes". También se felicitó del acuerdo de La Vega. En cuanto a la distinción entregada a Chamorro, dijo que "sin Justicia no hay economía, sin garantías no hay inversiones, sin seguridad jurídica no hay libertad de empresas ni personas". Y parafraseando al propio Chamorro en una reciente entrevista, indicó que "la Justicia no es un decorado democrático sino el pilar de todo el edificio". Lo que le permitió enlazar con su petición de unificar la sedes de Oviedo: "Son más propias de un folletín decimonónico que de una comunidad moderna. Dispersas, precarias, ineficientes, como si el progreso no les hubiese llegado a los planos. Desde la Cámara decimos con claridad que la antigua sede de la escuela Minas ha de ser para una facultad, no para un centro burocrático. La Justicia necesita espacio y medios y decisión, que no se demore más el proyecto de Llamaquique, que la Universidad libere edificios y que la burocracia no los colonice para otras batallas. Justicia también es eso, entender que hay prioridades que no se negocian".

Cerró el acto el presidente Barbón, que hizo una reflexión sobre el deterioro de la democracia, preguntándose qué pensaría Tocqueville del deterioro de la democracia en América. "Sin derecho no puede haber democracia. Las instituciones se protegen cuidando las formas y evitando el recurso fácil y desabrido al insulto y la demagogia", dijo, para pedir que se preserve a Asturias de la polarización y la crispación. Pidió desterrar de la política, "y eso incluye el insulto al poder judicial". Llamó a los poderes a cumplir "cada uno lo suyo. El parlamento a legislar y controlar. El poder judicial a impartir justicia. Los Gobiernos a gobernar, y los medios de comunicación a informar y opinar. La división de poderes jamás ha sido perfecta. Lo novedoso de nuestros días es la pérdida de contención, el desafuero, como si cada poder estuviera tentado a ocupar el lugar de los demás". Recordando las palabras de Chamorro, pidió ser "respetuosos con las decisiones judiciales".