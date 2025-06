Barbón admite que se "explicó mal" respecto a la concertada: "Yo también cometo errores"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, admitió que pudieron causar malestar entre los profesores de la concertada sus declaraciones instando a los profesores de la concertada a negociar sus reclamaciones con las fundaciones, colectivos o empresas que les contratan. Los colectivos de docentes respondieron recalcando que es el Principado quien les abona las nóminas, por lo que debe atender sus reclamaciones salariales. "Yo no dije en ningún momento ‘pagador’, dije ‘empleador’, pero me expliqué mal y lo admito. En política, cuando uno se explica mal, debe reconocerlo", afirmó.

Barbón quiso precisar el sentido de sus palabras. "Cuando dije ‘empleador’ me refería a con quién tienen los contratos firmados. Evidentemente, el pago se hace mediante pago delegado, que corre a cargo del Principado, pero quien contrata jurídicamente a esos trabajadores son las fundaciones o congregaciones religiosas que gestionan los centros concertados", señaló. "Los trabajadores de la pública son contratados directamente por la Administración autonómica. Los de la concertada no. Es una diferencia jurídica, no un juicio de valor", añadió.

Lejos de buscar la confrontación, el jefe del Ejecutivo quiso tender puentes con el profesorado de la concertada. "Lamento la posible confusión, y si he ofendido, lo siento, porque no pretendía hacerlo ni mucho menos", recalcó. Barbón también insistió en que "no siempre nos expresamos bien, y yo también cometo errores", en un gesto de humildad política poco habitual en este tipo de controversias.