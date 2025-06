Estudio previo y constante durante todo el año: la receta de los que sacaron un 10 en la PAU en Asturias y ahora pueden descansar

El pasado mes de marzo Jimena López Fuego visitó con su instituto, en Santa Bárbara de La Felguera, la nueva sede judicial de Langreo dentro del programa "Educar en justicia", puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial. La joven fue una de las dos chicas que simularon un matrimonio, pero lo que a ella le marcó fue otra cosa. En un juicio simulado le tocó el papel de fiscal. El fiscal decano de Langreo, Fernando Laserna, le prestó su toga y les explicó su trabajo. Ahí tomó una decisión. "Desde que tengo once años he querido ser abogada pero ese día me di cuenta que no podría defender a un culpable, me tocó hacer de fiscal y ahí decidí que quería hacer eso". El primer gran paso hacia su objetivo ya lo ha dado.

Esta langreana de La Felguera es una de los ocho estudiantes asturianos ha logrado un 10 en la fase de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Con siete de ellos habló este viernes LA NUEVA ESPAÑA y todos coinciden en señalar que lograr nota tan alta ha sido una sorpresa para ellos. No obstante, todos llegaron a junio con calificaciones buenas y constantes durante todo el curso.

Jimena López, posando para LA NUEVA ESPAÑA en La Felguera, y con el fiscal decano de Langreo, Fernando Laserna, durante su visita en marzo a los Juzgados. | M. Á. G. / LNE

La visita a los juzgados de langreo que marcó el futuro

En el caso de Jimena López, ésta ha obtenido, además, la nota máxima en la PAU, un 14 sobre 14, un diez en cada una de las asignaturas a las que se presentó (Lengua, Inglés, Filosofía, Matemáticas y Economía). A esa nota se suma otro rotundo 10 en la nota final de bachillerato. López Fuego estudiará el doble grado de Derecho y Ade (administración y dirección de empresas) en la Universidad de Oviedo y su objetivo es hacer las oposiciones a fiscal. Fernando Laserna ya les explicó en su día lo duro de camino pero también lo satisfactorio de su trabajo. La estudiante asegura que no se esperaba "para nada" sacar la nota más alta posible. Confiesa que "después del examen de Matemáticas estuve llorando tres horas". A juzgar por la nota no había razón para ello, pero "había preguntas que si estabas tranquila las sacabas bien, pero en estadística preguntaron cosas no habíamos dado en clase", explica. En el resto de asignaturas no tuvo tantas dudas.

Por la izquierda, Miguel Pérez, Sara Díaz y Nacho Rodríguez, ayer, en la plaza del Fresno, en Oviedo. | CHRISTIAN GARCÍA

La preparación fue intensa pero le dejó "más tiempo libre de lo que esperaba". Cuando en su instituto empezaron las clases de preparación para la PAU, ella "ya había repasado todo el temario", así que durante esas dos semanas "iba a las clases y por la tarde repasaba algo en casa". Eso sí, luego se puso algo nerviosa. Ahora llega el verano y no tiene planes concretos más allá de "salir mucho con mis amigos, leer y dibujar, que es algo que me encanta". Luego llegará la universidad y después las duras oposiciones a fiscal, esa parte de la carrera judicial que decidió que sea su futuro en una vista a los juzgados.

Hermino Carballo, con su 10 de la PAU, posando en su casa de Gijón. | IRMA COLLÍN

Celebración conjunta de amigas en Avilés

El éxito en la selectividad se celebró por partida doble en Avilés. Silvia Sahagún Bango y Marta Suárez Arango, ambas alumnas del instituto N.º 5 de Avilés, celebraron juntas su 10 en la PAU. El resultado, además, tuvo aún más impacto al tratarse de dos jóvenes estudiantes que llevan juntas desde pequeñas, puesto que, además de residir cerca la una de la otra, han ido siempre juntas al colegio. "El universo se ha alineado", bromean.

Sobre el resultado, Sahagún se muestra "muy contenta y orgullosa" a pesar de que no se lo esperaba "para nada". "Han sido unos días de mucho estudio, pero ahora al fin puedo estar tranquila", comentó la joven, que confesó que Latín era la asignatura a la que más temía: "No se me da demasiado bien, pero ha salido genial y estoy muy contenta". Este viernes, además, Sahagún siguió poniéndose a prueba, y es que participó en las pruebas de los Premios Extraordinarios del Bachillerato organizados por el Principado, los cuales salieron "peor de lo que esperaba", aunque eso no le chafó el ánimo a la joven, que ya mira al verano y a los dos viajes que tiene organizados a México e Italia. Respecto a la carrera a cursar el próximo año, lo tiene claro: "Filología Inglesa en Oviedo".

Por su parte, Suárez, que sólo necesitaba un 5, afirma haber llegado a las pruebas "muy tranquila", algo que "jugó a favor para que saliera tan bien". "No podía imaginar que tuviese un 10", confesó la joven que, a diferencia de su compañera de instituto, señaló Lengua como la asignatura a temer: "Fue lo peor, me sorprendió mucho el diez. Lo primero que pensé es que lo pusieron mal". Ahora, se centrará en sus vacaciones, que la llevarán a Italia donde espera "poner en práctica todo lo aprendido este año en Latín e Historia del Arte".

Del inesperado diez en Lengua al futuro médico muy agradecido a sus colegios

Un futuro médico en Gijón

Carlos Herminio Carballo Valdés, al finalizar la PAU, era conocedor del buen papel que había hecho durante esas jornadas tan trascendentes para su futuro. Sin embargo, creía que los nervios le podían haber jugado una mala pasada en algunos exámenes. Nada más lejos de la realidad. Este gijonés de 17 años, estudiante del IES Doña Jimena, ha sido uno de los ocho asturianos que ha logrado obtener un 10 en la fase de acceso de la PAU en Asturias en la convocatoria de junio y un 13,6 en el total.. "Ha sido una buena sorpresa. Me he quedado un poco sorprendido, pero sobre todo muy contento", afirmó Carballo unas horas después de ser conocedor de sus excelentes resultados.

En el Doña Jimena, su nota media de Bachillerato ya era de 10. Una nota idéntica a la de la fase de acceso. Y en las específicas, ha conseguido un 10 en Química y un 8 en Biología. "Es el premio a mucho esfuerzo. Estudié bastante y estoy muy agradecido al apoyo que he tenido tanto de los profesores del colegio de El Llano, que fue donde estudié Primaria, y del Doña Jimena. Y también al de mi familia, claro", recalca este joven.

Ahora, tiene claro que su próxima etapa educativa será estudiar Medicina, que era el reto que se marcó hace años. "Siempre me llamó mucho la atención. Además, los profesores de Biología también me convencieron", afirma Carballo, que no duda a la hora de añadir que quiere quedarse en la Universidad de Oviedo. "Como se está aquí, no se está en ningún sitio", enfatiza Carballo, un residente de Llantones que ya piensa en disfrutar al máximo del verano. "Iré a algún festival, también iré a Irlanda y pasaré mucho tiempo con la familia", zanja.

Silvia Sahagún Bango y Marta Suárez Arango, en Avilés. | NICO MARTÍNEZ / ds

Tres notas perfectas en la capital

La PAU dejó en Oviedo tres estudiantes "de diez" que tienen en común su preferencia por las ciencias frente a otras asignaturas que consideran más tediosas como Lengua, Historia o el inglés. Uno de ellos es Nacho Rodríguez, que vive su particular semana fantástica en la que, además de conocer su nota perfecta, se desgañitó celebrando el gol de Cazorla frente al Almería en el Tartiere para seguir soñando con el ascenso. "Llevo en el conservatorio desde los seis años, toco el violonchelo y me gusta mucho el fútbol, pero ello no me impide estudiar y la PAU no me resultó muy difícil", indica este vecino de Las Campas y alumno hasta este curso del IES La Ería que tiene previsto estudiar Física en la Complutense, en Madrid. "Siempre me gustó mucho la astrofísica y lo relacionado con los planetas", explica, para seguidamente, desvelar su fórmula para lograr la nota perfecta. "El truco es no estudiar para olvidar, llevar las cosas al día para que al final del curso solo sea un repaso", dice.

También sacó la nota perfecta Sara Díaz, estudiante del IES Alfonso II que este año iniciará los estudios de Biotecnología en El Cristo. "No me esperaba una nota tan buena en Historia", reconoce la joven que en apenas unos días emprenderá el viaje de su vida en el Interrail. "Iré con unas amigas y haremos visitas culturales a Bruselas, Bratislava, Praga o Budapest", adelanta sobre un merecido premio que servirá de recompensa a todo un año de intenso trabajo. "El truco es estudiar a lo largo de todo el curso y es muy importante ir tranquilo a los exámenes", sostiene la estudiante que, como buena socia del Real Oviedo, también espera celebrar en unos días el ascenso a Primera: "Sería algo impresionante".

El tercer diez de Oviedo fue para Miguel Pérez, vecino de La Ería y alumno del colegio Loyola, cuya pasión por la Ingeniería Electrónica le llevará el próximo curso a estudiar en Gijón. "Un primo me regaló un kit de electrónica y me entusiasmó las posibilidades que brinda esta disciplina", rememora el estudiante, exjugador de baloncesto, que en unos días irá con unos amigos a pasar una semana a Benidorm como recompensa a su PAU perfecta. "Siempre estudie bien y el hecho de que te dejen elegir temas facilita el examen", cuenta sobre su excelente nota, de la que no se quedó muy lejos su hermana melliza Laura. "Saqué 12,9 sobre 14 y quiero estudiar Odontología", apuntó la hermana, demostrando que lo de ser buen estudiante lo llevan en los genes.