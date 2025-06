Los médicos se alzan contra las largas jornadas y se concentran en el HUCA: "Sin descanso, no hay sanidad"

La huelga de médicos para protestar contra la reforma del estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad se desarrolló ayer en toda España sin incidencias y con un seguimiento que, según los convocantes, alcanzó el 90 por ciento. Según los datos de las comunidades autónomas, el respaldo fue desigual en los diversos territorios. En Asturias, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) cifró el volumen de huelguistas en un 11,7 por ciento de la plantilla de facultativos. Si se tiene en cuenta que los médicos de la sanidad pública regional son unos 3.900, se deduce que hicieron huelga entre 450 y 500.

En el Principado, la movilización tuvo como escenario el exterior del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde cerca de 200 médicos se concentraron a las doce del mediodía. Protestaron, como sus colegas de toda España, contra el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que impulsa el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García Gómez (Sumar). En concreto, se oponen al mismo en asuntos como la clasificación profesional –que homologa al personal de enfermería con los médicos–, la jornada laboral máxima o el régimen de dedicación exclusiva.

La mayor parte de los concentrados a las puertas del HUCA eran facultativos jóvenes, que contaron con el apoyo de algunos veteranos, entre ellos al menos dos jefes de servicio. "¿Dónde están los sindicatos?", "Hora trabajada, hora cotizada", "Sin descanso, no hay sanidad" o "No hay vocación, es explotación" fueron algunos de los lemas coreados por los manifestantes. En los carteles figuraban mensajes como "Nuestra fatiga, tu peor enemiga", "Estamos agotados", "Queréis medicina de primera con condiciones de tercera" o "Huelga por dignidad no por capricho".

Protestan en el HUCA por las largas jornadas / Fernando Rodríguez

Asturias vivió una jornada de huelga con una división poco habitual: mientras el Colegio de Médicos de Asturias la apoyaba, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) no lo hacía. Según su secretario general, José Antonio Vidal, el SIMPA "apoya la decisión de cada facultativo que quiera hacer huelga" pero no se siente mandatado por sus afiliados para respaldar esta huelga en sí misma.

En nombre de los congregados en el complejo sanitario ovetense, Pablo Agüeria Cabal, residente de tercer año de Endocrinología, puso de relieve varias quejas relativas a las largas jornadas que afrontan los médicos. "Mientras el Gobierno está pidiendo al resto de trabajadores y al resto de empresas que haya una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas, en este estatuto se establece para los médicos 45 horas de jornada ordinaria. Añadido a eso, hay una jornada extraordinaria que es obligatoria, no voluntaria. Es obligatoria y, además, no se cotiza para la jubilación", indicó. Y añadió el joven médico: "Con lo cual, un médico que esté trabajando jornada ordinaria y jornada extraordinaria se puede plantar en la jubilación con un equivalente para cualquier otro empleado de 82 años".

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocaron este paro –el primero en este colectivo desde hace cinco años– porque exigen un estatuto específico para los facultativos que reconozca la singularidad de su trabajo y acabe con la precariedad. En concreto, que contemple la reducción de horas trabajadas semanales, la conciliación laboral y guardias que computen para la jubilación.

Un grupo de médicos se manifiesta por las calles de Madrid. | EUROPA PRESS

La jornada de huelga, a la que se sumaron concentraciones en numerosas ciudades, fue un éxito, según la CESM. Esta organización destacó que en algunos territorios se logró "la paralización total de la actividad quirúrgica, salvo procesos urgentes", y un seguimiento también masivo en atención primaria. El sindicato destaca además "la total implicación del colectivo MIR, con más de un 90% de participación en el paro".

Según los datos de las consejerías de Sanidad, el paro fue secundado de forma desigual, y osciló entre el 10 por ciento del País Vasco y algo más del 53 por ciento en Cantabria, mientras que en Cataluña no hay constancia de seguimiento, ya que el principal sindicato, Metges de Catalunya, no lo secundaba, al igual que en Madrid, donde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha protagonizado una concentración ante el Congreso de los Diputados, pero sin llamar a la huelga.