La reacción de los alcaldes asturianos del PSOE ante la corrupción que salpica al partido: urgen medidas pero discrepan sobre un adelanto electoral

El PSOE asturiano afronta con división de opiniones el análisis de cuál debe ser el camino que debe emprender Pedro Sánchez para tratar de superar la grave crisis que han supuesto las revelaciones sobre la presunta implicación del hasta ahora secretario de Organización, Santos Cerdán, en la trama de mordidas y comisiones a cambio de adjudicaciones de obras. Mayoritariamente, el partido guarda silencio, mientras entre algunos dirigentes asturianos se abre el debate de si se debe evitar la confluencia de las elecciones generales de 2027 con los comicios autonómicos y municipales, para que no se conviertan en un plebiscito sobre Pedro Sánchez.

La opinión entre los alcaldes con mayorías más sólidas tiene matices. Otros regidores y regidoras, así como agrupaciones locales significativas, prefieren por el momento guardar silencio. Relevante es también la posición expresada por el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, para quien anticipar elecciones "solo beneficiaría a la derecha".

Iván Fernández (Corvera): "El Gobierno es otra cosa, debe seguir como hasta ahora"

Iván Fernández, alcalde de Corvera y miembro de la Ejecutiva federal, presidente además del Consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces de la FSA, remarca la diferencia entre el ámbito orgánico del partido y el institucional del Gobierno. "Cerdán era secretario de Organización del partido, y Sánchez ya ha anunciado un comité federal para acometer profundos cambios", señala. Pero cree que el Gobierno es "otra cuestión", con una "agenda social y progresista" que no debe contaminarse con los problemas internos. "El gobierno debe seguir como hasta ahora, con políticas que hacen que España sea el país de Europa que más crece y más empleo genera, continuando la senda de progreso en cuestiones que mejoren la vida de la gente".

Ángel García (Siero) duda de que Sánchez acabe la legislatura y plantea distanciar las elecciones de las locales.

Ángel García, alcalde de Siero, duda de que Pedro Sánchez acabe la legislatura y plantea que, de haber adelanto electoral, este se distancie de las municipales. Considera "inaceptable" lo que ha trascendido sobre Santos Cerdán, pero se muerde la lengua: "Prefiero no opinar porque cuando lo hago soy sincero y transparente". No quiere entrar en detalles ni propuestas: "Paso de la política nacional, a mi esto me queda muy grande y bastante tengo con lo mío; no tengo mucha vida orgánica salvo en Siero".

Gerardo Sanz (Llanera): "Urge cortar la hemorragia, se necesita una respuesta contundente"

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, urge "cortar la hemorragia" y asegura que, "si esto sigue así, los efectos para las próximas municipales y autonómicas en Asturias van a ser devastadores". Reclama "una respuesta contundente" ante la "crisis de credibilidad" que sufre el PSOE. Sanz critica además que el partido ha estado "anestesiado" en los últimos años "al grito de llamar desleales a los que tienen pensamientos que divegen con la dirección federal". "Sé que esto movilizará a las cavernas del partido a llamarme facha, pero mi compromiso con el PSOE y con tantos socialistas de corazón me obliga a decir lo que pienso", señala.

Alejandro Vega (Villaviciosa): "Es necesaria una respuesta y no basta con la expulsión"

Otro alcalde socialista con mayoría absoluta, Alejandro Vega, de Villaviciosa, reclama un congreso extraordinario y medidas urgentes en el Ejecutivo: "Si la gobernabilidad no es posible, solo cabe que se pronuncien las urnas", señala. "Lo conocido me da asco, como a todos los militantes; es necesaria una respuesta y no basta con la expulsión", añade. Admite que hace tiempo que "discrepa" con posiciones del partido, pese a que las respeta. También señala: "Da vergüenza ver al PP y Vox exigir y dar lecciones de decencia con todo lo que tienen en su casa".

Óscar Pérez (Valdés): "Se necesita una profunda reestructuración, pero no estamos en el escenario de convocar elecciones"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, no es partidario de un adelanto electoral mientras el Gobierno mantenga respaldo mayoritario en el Congreso: "No estamos en ese escenario", afirma. En su opinión, la prioridad debe ser "buscar un marco que permita aprobar los Presupuestos en 2026", al tiempo que llevar a cabo una profunda reestructuración del partido "para buscar nuevos perfiles que recontruyan todo lo que han destruido los dos últimos secretarios de Organización", en referencia a Ábalos y Cerdán. "Si hacemos ambas cosas de manera efectva, la legislatura podría continuar con garantías".

José Ramón Ardines (SMRA): "Adelantar elecciones sería paralizar la administración"

José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, comparte la posición de Sánchez. "No creo conveniente adelantar las elecciones; sería paralizar la administración y pondría en riesgo proyectos en marcha". Con todo, expresa su rotunda condena: "Es una vergüenza que algunos políticos se conviertan en sinvergüenzas y nos salpiquen a los demás con sus tropelías".

Juan Carlos Iglesias (Aller): "Hay que seguir adoptando medidas sociales y trabajando por el país"

Tampoco es partidario del adelanto electoral el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias: "El que la haya hecho, que la pague; pero no deben adelantarse elecciones. Es un tema interno del partido que se está depurando y lo que hay que hacer es seguir adoptando medidas sociales y trabajando por el país.

Carlos Valle (Cudillero): "No se debe pausar la actividad del Gobierno"

Carlos Valle, regidor socialista de Cudillero, cree que "toca condenar de manera rotunda la corrupción", pero eso "no debe pausar la actividad de un gobierno inmerso en una profunda transformación del país".

Mino Fernández (Somiedo): "Se necesita un congreso extraordinario que refuerce a los competentes"

El alcalde de Somiedo, Mino Fernández Fervienza, el regidor más veterano de Asturias, expresa "vergüenza, rabia y dolor" por lo conocido. Cree necesario "pedir perdón" y reclama "contundencia", pero también "tranquilidad" para abordar una regeneración del partido. Propone un congreso extraordinario, aunque cree que lo que urge es que el próximo comité federal "refuerce a la gente más competente", y abrir esa reflexión de cara a un congreso extraordinario. Sobre un adelanto electoral, destaca que "tenemos el mejor Gobierno respecto a la economía y los derechos sociales", por lo que ve más urgente abordar una renovación en el partido y sopesar la posibilidad de un congreso.

Juan Cañal (Nava): "La legislatura debe seguir hasta el final

Juan Cañal, alcalde de Nava, asegura que "la legislatura debe continuar hasta el final". "Reivindico la honestidad de los políticos, la mayoría somos gente honrada que trabaja muchas veces de manera desinteresada", señala. Y aunque admite que "es difícil gobernar" con la actual composición parlamentaria, "se están dando acuerdos positivos para la mayoría de la ciudadanía".

José Luis Alperi, líder del SOMA: "Los apoyos del Gobierno no conducen a un adelanto electoral"

José Luis Alperi, secretario general del sindicato minero SOMA, cree que un hipotético adelanto electoral supondría "un balón de oxígeno innecesario a la derecha". "Los socios del Gobierno y sus apoyos no conducen a eso", ha dicho respecto a si está en juego la gobernabilidad. Alperi cree que la justicia debe seguir su camino "y aportar certezas de lo que ha pasado; y quien la haya hecho que la pague".