Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado que negoció el fin de la huelga de profesores: "El próximo Presupuesto será el de la educación; el PP deberá retratarse"

Gimena Llamedo (Arriondas, 1981), vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo celebraba ayer, en familia, su cumpleaños. Fue el respiro tras dos semanas de dura negociación con los sindicatos educativos para tratar de desatascar un conflicto que ha supuesto una de las pruebas de fuego del Gobierno de Barbón. Tras la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, Llamedo fue encomendada por el Presidente, junto con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para negociar con un colectivo cabreado y movilizado que expresó en las calles de manera multitudinaria su protesta. Llamedo resopla un poco en mitad del festejo de su cumpleaños mientras su hija la reclama: "Uf, esta sí que es una negociación difícil", sonríe.

-¿Comparte usted la autocrítica del presidente Barbón cuando admite que el Gobierno no calibró bien el malestar del profesorado? ¿Eso no supone poner en cuestión la capacidad de Lydia Espina para haberlo detectado? Una hora extra dos meses al año hizo que el malestar latente se desbordase.

-Comparto plenamente lo que ha dicho el Presidente: no supimos detectar ese malestar. Y admita al menos que en política no se suelen reconocer los fallos, pero nuestro gobierno sí que lo hace. La situación relativa al malestar en el colectivo docente no compete solo a Lydia Espina o a su equipo, sino que es algo que afecta al Gobierno en su conjunto. A la exconsejera hay que reconocerle, con agradecimiento, su gesto de generosidad al presentar la dimisión para facilitar un entendimiento que partía de unas condiciones muy difíciles.

-Fueron necesarias tres reuniones, más una de toma de contacto, para alcanzar un principio de acuerdo, con una presión del colectivo muy fuerte en la calle. ¿Se había marcado el Gobierno algún plazo para resolver el conflicto?

-Lo que tuvimos claro desde un principio era que el objetivo era alcanzar un buen acuerdo que sirviese para reforzar la escuela pública. Eso era lo prioritario: mejorar nuestra educación pública porque, como he dicho en varias ocasiones, es el mejor ascensor social que podemos tener para miles de familias asturianas. La Educación es la mejor inversión que podemos hacer para el futuro. Esa era la prioridad que nos ocupó en las negociaciones y la que, además, nos encomendó el Presidente. Asturias necesita responsabilidad y voluntad de acuerdos; no necesita ruido. Eso lo garantizamos desde el partido socialista. Durante todo el proceso negociador no hubo otra cosa que la voluntad de trabajar y tratar de acercar posturas. El gobierno del Principado tiene una prioridad, que es Asturias y su futuro, y eso nos ocupa.

-¿Qué garantías tiene el profesorado de que se cumplirán los compromisos del acuerdo?

-Le digo que hemos empeñado nuestra palabra y la vamos a cumplir. Queremos recuperar la confianza de la comunidad educativa y estoy convencida de que la nueva consejera, Eva Ledo, lo va a demostrar desde el primer minuto, porque su compromiso con este acuerdo, punto por punto, es indudable. No le quepa duda de que el próximo presupuesto será el de la educación pública. Será el momento de ver cómo se retratan algunos, y me refiero al Partido Popular. Su posición sobre esas cuentas determinará cuánto de real tiene su proclamado compromiso con la educación pública: les tocará retratarse. Deberán decir a las claras si apoyan la educación asturiana o, como ya es bastante notorio, solo aprovechan el conflicto para hacer rapiña política.

-¿Qué le diría a los docentes que aún lo consideran insuficiente?

-Les pido un voto de confianza. Una negociación jamás se puede plantear como un todo o un nada. El acuerdo es bueno para la educación pública y también para el profesorado. Las condiciones acordadas les sitúan en la media del país y, a la mayoría de los docentes, aquellos con más de 12 años de ejercicio, los convierte en los mejor retribuidos de España. Nos esforzaremos por cumplir todos y cada uno de los acuerdos, y seguiremos trabajando para seguir siendo referentes en la educación pública. Los niños y niñas asturianos obtienen resultados académicos por encima de la media, incluso por encima de la media europea. Esa es la mejor recompensa a todo el esfuerzo que hagamos y es el objetivo que nos mueve.

Nuestra prioridad es la educación pública, pero tengo un enorme respeto por la concertada

-Da garantías, entonces...

-Creo que somos un gobierno que puede mirar a los ojos a los asturianos y que nuestra credibilidad es el patrimonio más valioso. Si nos comprometemos, cumplimos; porque somos un gobierno de palabra. Nuestro propósito en esta negociación estaba claro, y era trabajar para ser los mejores, para seguir garantizando el presente y dibujar un futuro mejor para nuestros hijos e hijas. Es decir, para que Asturias tenga presente y tenga futuro.

-La administración regional arrastra otros conflictos con personal en Servicios Sociales, una consejería con problemas de gestión y en la diana de la oposición. ¿Hay que abordarlos ya para evitar que se enquisten?

-Hay quienes consideran que el diálogo y la búsqueda de acuerdo supone una debilidad, pero en el Ejecutivo lo vemos como una fortaleza. Es la evidencia de un gobierno fuerte que sabe responder cuando la ciudadanía nos interpela, que escucha, que dialoga… Estamos obligados a afrontar todos los conflictos, del ámbito que sean, con una voluntad de alcanzar acuerdos. Me dice que la consejera Marta del Arco está en la diana de la oposición: ¿hay algún consejero o consejera que no lo esté? El Partido Popular de Álvaro Queipo apunta a todo lo que se mueve, sin propuestas ni responsabilidad. El PP está en una cacería humana y política.

-Hemos asistido a un malestar del colectivo docente que ha desbordado el marco sindical. ¿Cree que ha sido espontáneo?

-Ante todo, me gustaría reconocer el trabajo de los sindicatos y mostrar mi mayor respeto a las reivindicaciones y protestas que han estado activas. Además, se han movilizado perfiles jóvenes, con mucha implicación en mejorar la educación; de ahí, nuestro respeto a esa movilización. Pero creo que todos hemos visto cómo la derecha y la ultraderecha han querido utilizar la protesta. Ha sido tan evidente, que ni siquiera han guardado las formas. Hemos asistido a situaciones esperpéticas, con partidos que han protagonizado los mayores hachazos a la educación pública en este país, tratando de dar lecciones. La hipocresía de algunos no tiene límite. Basta revisar las estadísticas de inversión por alumno.

-Izquierda Unida ya ha apuntado que un aumento de gasto debe ir parejo a una mayor recaudación. ¿El acuerdo con los profesores implicará subidas de impuestos en el futuro?

-Le recuerdo que tenemos un acuerdo para aprobar una reforma fiscal que ya ha sido anunciada y explicada: la expusimos el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez; el consejero de Ordenación y coordinador de IU, Ovidio Zapico, y yo misma. Esa es la única modificación tributaria que hay sobre la mesa.

Lo que leemos sobre Santos Cerdán es intolerable; estoy muy enfadada. Debemos ser ejemplares, con actuaciones inmediatas

-Ya tuvo experiencia en desbloquear un conflicto con el caso de las ITV. Imagino que eso fue un aperitivo comparado con este caso. ¿Qué usted haya estado en la mesa negociadora no propicia que ahora la quieran como interlocutora única ante cualquier reclamación?

-Negociar y alcanzar acuerdos está en el ADN del PSOE. El presidente Adrián Barbón me ha encomendado, como vicepresidenta del Gobierno, la coordinación del Ejecutivo, y es lógico que trate de buscar soluciones a los conflictos. Estoy segura además, y lo he señalado públicamente, de que Lydia Espina también habría alcanzado un acuerdo si los sindicatos no hubiesen puesto en cuestión su interlocución. La dimisión de Espina fue lo que motivó que Guillermo Peláez y yo asumiésemos las negociaciones. Desde luego, no seré ni debo ser la única interlocutora del Gobierno en situaciones difíciles, pero estaré donde deba y me reclame el Presidente. Eso sí, a veces me pregunto si habría llamado tanto la atención todo esto si fuese un hombre quien se encargase de ello.

-En el partido se le reconoce su capacidad negociadora, tanto en las conversaciones sobre el Presupuesto como en otras cuestiones. ¿Cuál es el secreto? ¿Tiene usted permiso para ceder más que otros interlocutores?

-No hay más secreto que el trabajo, el diálogo y contar con un buen equipo. Esas son las únicas recetas que conozco. Tampoco le negaré que ayude mi profesión de psicóloga. Soy muy consciente de cuánto importan la palabra, la confianza mutua y la actitud. Jamás abordaría una negociación para imponer o salirme con la mía. Eso nunca funciona. El secreto está siempre en defender el interés general, en conocer el problema y acercarnos con rigor y solvencia a lo que está en juego, en analizar los detalles, en estudiar bien las demandas, en entender los malestares y en buscar un buen acuerdo para todas las partes. Negociar supone escuchar, tener paciencia, dedicar muchas, muchas horas, y trabajar con mucha discreción en las mesas de negociación tratando de acercarte a la realidad desde una óptica externa. Y sobre todo también no dar nunca nada por perdido. Yo creo que eso es muy importante para afrontar las negociaciones.

-Quedan flecos: las direcciones que han dimitido, el conflicto con la concertada y Les Escuelines… ¿ya pasa los bártulos a Eva Ledo?

-Quiero resaltar el perfil de Eva Ledo. La nueva consejera de Educación tiene prestigio, solvencia, experiencia, viene con muchas ganas de remangarse y además ha generado mucha expectación en todos los que la conocen. Se la ha valorado porque es reconocido su prestigio, saben de su capacidad de trabajo y de la autoridad que se ha ganado a pulso durante tantos años trabajando en la educación pública asturiana. Estoy convencida de que hará un buen trabajo y de que estará a la altura. Conseguirá avances muy importantes para la educación pública.

-Desde la izquierda se minusvalora a la concertada en relación a la pública, pero muchos dirigentes llevan a colegios concertados a sus hijos, o estudiaron en centros privados o concertados.

-Tengo un enorme respeto por el profesorado, por las familias y por todas las personas que confían en la concertada. Una cosa es que nuestra prioridad sea la educación pública, como siempre reconocemos, y otra es desconocer la realidad. No nos van a encontrar si quieren ver ahí un conflicto. Hay unas demandas que deben atenderse, con la mano tendida, con escucha y diálogo, con voluntad de acuerdo como siempre hace el gobierno de Asturias. Mi hija estudia en la pública, en el mismo colegio en el que estudié yo. Pero ¿quién no conoce a alguien que trabaje o que sus hijos estudien en la concertada? Yo misma, tres de los años de mi formación no los hice en la escuela pública.

-El mensaje que ha trasladado el Gobierno es que es necesario un nuevo pacto sobre la Educación en Asturias. ¿En qué debe consistir y cómo debe ejecutarse? ¿Es solo cuestión de dinero y recursos o se necesita una reflexión más profunda sobre el modelo educativo y la carga de los docentes tras múltiples reformas legales?

-Quiero destacar que el acuerdo alcanzado garantiza más especialistas, más recursos, mejores salarios, menos alumnos por aula, menos papeles… Esas son algunas de las medidas que tratan de contribuir a la educación pública: tendremos más educadores, más orientadores, más administrativos, más simplificación. Estamos dispuestos a dar respuesta a los retos de fondo que nos planteaban los docentes y vamos a cumplir todos los acuerdos, a ejecutar todos los cambios punto por punto. Nuestro objetivo es lograr mayor calidad, mayor integración, más equidad y menos burocracia. Pero creo que debe ser la nueva consejera, que tomará posesión el lunes, quien se ocupe de ofrecer los detalles, explicar el plan de acción y llevarlo a cabo dentro del Gobierno. Solo le insisto: somos el partido de Asturias, el que sabe escuchar, el que dialoga, el que alcanza acuerdos pensando en el interés de Asturias. Nuestra prioridad es el Principado.

-Cada vez menos niños y el coste de las reclamaciones del colectivo docente es cada vez mayor. ¿No es una paradoja?

-Así es. Ha descendido el número de alumnos, pero se ha incrementado la inversión en educación pública. Eso, más que una paradoja, la mejor prueba y demostración de nuestro compromiso. La educación pública es el gran ascensor social y los resultados nos sitúan en unos puestos óptimos. Como le he dicho, eso es la mejor recompensa que podemos tener en el presente y la mejor apuesta de futuro para Asturias. Asturias.

-Es inevitable preguntarle por las revelaciones sobre Santos Cerdán. Adrián Barbón ya ha expresado su profunda decepción. ¿Qué impacto ha tenido en usted y en el gobierno asturiano?

-Puede imaginárselo: rechazo absoluto. Escríbalo con mayúsculas. Lo que estamos leyendo es intolerable. El Partido Socialista es un partido de hombres y de mujeres que modernizaron este país, que dieron lo mejor de sí mismos, que apostaron por la educación pública, por la sanidad pública, que la construyeron por ensanchar derechos y libertades. Que haya personas que se hayan aprovechado de esa trayectoria ejemplar para su beneficio es sencillamente intolerable. La verdad es que estoy muy enfadada. Vamos a ser contundentes y creo que lo estamos siendo. Debemos ser ejemplares, con actuaciones inmediatas. Sobre eso creo que no cabe la menor duda.