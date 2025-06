Esperanza para los ganaderos asturianos: la carne de vacuno se encarece un 35% y estos son los motivos

Momento dulce, algo que no suele ser habitual, por el que atraviesan los ganaderos de carne asturianos al dispararse de un tiempo a esta parte el precio del vacuno. En el último año "subió muchísimo, son precios no vistos en 50 años", describe la secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado, criadora en Grandas de Salime. "Estábamos cobrando el kilo de ternero con el sello IGP apenas a 5 euros, no llegaba. Y ahora hacemos contratos de 8 euros. Ojalá se mantenga mucho tiempo ahí", expresa.

Eduardo Pérez Arena, presidente de Asincar (Asociación de Industrias Cárnicas de Asturias), cifra en un 35% el encarecimiento de la canal de vacuno en el último año. "Si analizamos los últimos cuatro años, la subida total estaría en torno al 70 %", añade.

Son múltiples los factores que explican este subidón, que ha sido un alivio para las maltrechas cuentas de los productores de carne, que sufrieron como pocos el azote del encarecimiento de las materias primas y los costes de producción. Ahí se encuentra precisamente una explicación: de aquella, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania, si bien ya se acumulaban los problemas desde hacía tiempo, hubo cierres. Así comienza a haber poca producción de carne. "Ahora hay muchas menos ganaderías y, por tanto, menos vacas, que son las que tienen los terneros", describe Cruzado.

Venta directa de pasteros

También muchos ganaderos han empezado a vender directamente terneros pasteros, recién destetados, dejando pocos para cebo. Estos animales han comenzado a pagarse muy bien en países como Emiratos Árabes, señala la ganadera: hay machos culones, con 5 0 6 meses, por los que se ingresan hasta 1.600 euros. El Presidente de Asincar apunta también a un aumento de la demanda del resto de España de esos terneros jóvenes para cebar, "lo que hace que haya menos en Asturias y por tanto los precios suban".

El mercado de la carne La producción de las industrias cárnicas asturianas fue en 2023 –últimos datos disponibles– de 35.034,6 toneladas.

Esta cifra supone una caída del 12,8% respecto al 2022 y el menor volumen de los últimos años, según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

Según los datos de las empresas productoras publicados por Sadei, la producción de canales y carne despiezada, la de mayor volumen, bajó un 11,3%, hasta 19.714,1 toneladas.

En los hogares españoles ha crecido el consumo de carne de pollo y cerdo en el último año, según el Ministerio de Agricultura: cada español gasta algo más de 300 euros en carne.

Porcino al alza

También ha habido, además, una aumento de la demanda de carne de países del norte de África. O sea, la tormenta perfecta para que en las carnicerías muchos se planteen cambiar la ternera por otra carne más asequible, si bien el cerdo también es otra que se ha encarecido. En Asincar cifran el aumento en un 10% en el último año y un 60% desde 2021. En el porcino se acusa la caída de madres reproductoras por una enfermedad hace unos años cuyos efectos aún se notan.

Aunque Mercedes Cruzado desea que los precios altos se mantengan, también alerta de que a la larga habrá problemas. "Cuando, por lo que sea baje el precio de los pasteros y haya que volver a cebar, los que han dejado de hacerlo no van a poder afrontarlo económicamente", advierte la dirigente de COAG.

El motivo es que la compra del pienso para cebo se financia generalmente con la venta de los terneros criados. Pero si no hay ninguno en la explotación para vender es difícil de obtener fondos. "Yo ahora vendo alguno cada mes o cada mes y medio, y con ese dinero voy pagando el pienso de los que me quedan en la cuadra. Pero si los vendo todos y un día decido volver a ponerme a cebar, no tendré para vender. Y eso me temo que quizás acabe siendo un problema".