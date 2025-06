José López Sela, representante en Asturias del sindicato FSIE de enseñanza concertada: "Nos sentimos despreciados, no se sientan con nosotros"

La enseñanza concertada asturiana sigue movilizándose en busca de "igualdad" y "trato justo". El representante del sindicado FSIE, José López Sela, una de las organizaciones convocantes de la huelga del pasado jueves y las movilizaciones que llevan sucediéndose desde hace dos semanas, explica los motivos que han llevado al colectivo a alzar la voz.

El conflicto en la concertada no es de ahora…

No, el último acuerdo que se firmó con la consejería donde se obtuvieron algunas mejoras fue en el año 2005. En aquel momento se abría un periodo transitorio de cinco años para equipararnos, por ejemplo, con la enseñanza pública en cuanto a sueldo. Es un compromiso que la consejería contrajo con los profesores de la concertada en el año 2005 y que se tenía que haber culminado en el 2010. Pero eso no ocurrió. No hubo ni un solo avance. Hemos mandado cartas a la consejería y nunca era el momento de hablar de lo nuestro, ni de salarios, ni de plantillas.

No solo reivindican el salario.

No, también estamos reivindicando cosas tan importantes para nuestros alumnos, como son las plantillas, los profesores de apoyo. Y estas son cosas que van directamente a los niños, y los niños no son ni privados ni concertados, son niños. Creemos que es absolutamente injusto, por una parte, que se esté maltratando a unos niños simplemente por el hecho de ir a la concertada y por otra que se esté maltratando a unos trabajadores simplemente por el hecho de ser profesores de la concertada, cuando tenemos las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que los profesores de la pública.

El acuerdo con la pública agranda aún más la brecha

Sí, pero nosotros queremos que se mejoren las condiciones de la pública. Solo queremos igualdad. Creemos que hay que tratar bien a todos los profesores. Queremos que se les suba todo lo que se pueda a la enseñanza pública, pero aunque no se le subiera nada, la brecha poco a poco se va agrandando, porque en la pública cobran sexenios que nosotros no cobramos; entonces, a medida que se van cumpliendo años, esa brecha se hace más grande hasta el punto que en secundaria, por ejemplo, un profesor puede llegar a cobrar hasta 14.000 euros menos al año. Pero ya, si encima en la pública hay una subida, como se ha firmado ahora, la brecha se dispara. Y hay que recordar que en este momento, en Asturias, somos la comunidad autónoma que está menos homologada con la pública.

¿Se sienten despreciados?

Sí, en el momento en el que no se sientan hablar y el Presidente del Principado asegura que no somos empleado de la Administración cuando es mentira. Además, los profesores tenemos que educar en el respeto a los demás, en la integración, en acertar a todo el mundo. Escuchar comentarios contra la concertada resulta feo. Desde FSIE queremos que a la pública se le trate fenomenal, que les den todo lo que están solicitando, porque además es justo lo que están pidiendo. Pero a nosotros, que nos den lo mismo.

Van a seguir movilizándose, ¿qué esperan de la nueva consejera?

El jueves tenemos programada una manifestación en Oviedo. Y seguiremos así hasta que se sienten a negociar. Apelamos a la capacidad de diálogo de Eva Ledo, y esperamos que entiendan que es lo justo.