Así son las nuevas jubilaciones anticipadas, en las que ya trabajan los sindicatos asturianos: "No será una barra libre"

Optimismo sí, pero prudencia también; porque si bien es cierto que se ha abierto una puerta esperanzadora a la jubilación anticipada de cientos de trabajadores, no lo es menos que el camino parece espinoso y no todos los "corredores" llegarán a la meta: "No será una barra libre", avisan en medios sindicales. El cóctel que combina expectativas y recelos lo ha servido el Gobierno, que aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes 27 de mayo el nuevo marco general para que aquellos trabajadores de profesiones potencialmente perjudiciales para la salud puedan adelantar su paso a la jubilación sin sufrir penalización en sus pensiones, al modo que ya hacen, entre otros, los mineros o los pescadores.

"La idea es buena, pero conviene ser claros desde un principio para no generar expectativas infundadas que se puedan ver frustradas: será dificultoso justificar y conseguir la aprobación oficial de qué profesiones se pueden acoger a los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y no necesariamente se conseguirá en todos los casos", avisa de antemano Javier Lanero, el secretario general de la UGT de Asturias, sindicato que ya trabaja coordinadamente a nivel confederal para presentar a la mayor brevedad posible los primeros informes en defensa del adelanto de la jubilación para los colectivos que reúnan las debidas condiciones.

A cada profesión, lo suyo

Lanero incide en una de las grandes novedades del nuevo marco regulador de la jubilación anticipada: "No será por sectores, sino por profesiones. Y personalmente, me parece una buena idea porque a los efectos de penosidad y riesgos para la salud –pensemos en la construcción– no es lo mismo estar cavando pozos que sentado trabajando en la oficina".

Además de la construcción –un sector donde hay una coincidencia general de que la nueva medida puede ser muy beneficiosa– el máximo responsable ugetista en Asturias señala también como "propicio" el sector de la atención a los mayores: "En el ERA de Asturias hay trabajadoras cuidando y moviendo a personas más jóvenes que ellas... Eso es un disparate desde el punto de vista de la salud laboral".

El trámite para acogerse a una jubilación anticipada

Según se ha comunicado a los sindicatos vía ministerial, el proceso para la tramitación del derecho a acogerse a la jubilación anticipada comienza con la solicitud al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de los profesionales de cada sector que puedan acogerse a la medida. Una comisión que ha de crearse al efecto analizará cada caso y verificará el cumplimiento de los criterios en los que se basa el nuevo texto: los de "penosidad", "toxicidad", "peligrosidad" e "insalubridad".

Asimismo, la norma establece una serie de indicadores que el ministerio considera "objetivos" para justificar el derecho a adelantar la jubilación y la proporción de tiempo de ese adelanto, pues los coeficientes reductores de la vida laboral se mueven en una horquilla delimitada por 0,15 y 0,50 (años a descontar de la edad de jubilación ordinaria por cada año trabajado y con tope de 52). Esa fórmula tiene en cuenta la incidencia de las bajas médicas en cada colectivo profesional analizado, la frecuencia de sucesos graves, como fallecimientos o incapacidades permanentes, y la duración de los procesos de curación.

Trece colectivos susceptibles de poder adelantar su jubilación Trabajadores de la construcción Trabajadores del sector del transporte de viajeros Conductores de transporte de mercancías Personal sanitario Trabajadores del sector de los cuidados a mayores Trabajadores de la industria química Trabajadores del sector de la limpieza Buceadores Bomberos forestales Taxistas Trabajadores del transporte de mercancías Policías nacionales Guardias civiles.

El responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CC OO de Asturias (que engloba a las empresas del metal y del sector químico), Javier Vázquez, templa las expectativas desde la cautela que le merece el "muy complicado trámite" que supondrá justificar las condiciones que hacen merecedores a unos oficios sí y a otros no del beneficio de la jubilación anticipada.

"Aparte de la ingente montaña de papeles que habrá que presentar en relación a índices de mortalidad, duración e incidencia de las bajas laborales por accidentes o enfermedades profesionales, ahora mismo hay dudas sobre cómo se puede probar, por ejemplo, la inevitabilidad de los riesgos. Y para colmo, la norma establece un plazo que nos genera mucho recelo: seis meses de tiempo de respuesta de la Administración y con cláusula de silencio administrativo negativo. Es decir, que si la comisión específica a crear para este asunto no responde en seis meses, la petición decae. Si se produce un aluvión de solicitudes, como parece previsible, miedo me da esa vía de resolución", alerta el sindicalista.

Cascos de trabajadores de Alcoa. / Europa Press

"Es justicia laboral", dicen en la industria química

La iniciativa del Gobierno en materia de adelanto de la edad de jubilación ha hecho rebrotar en el sector químico asturiano, que da empleo a unas 3.000 personas, la esperanza –luego apagada por falta de avances– que generó en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (año 2008) la apertura de negociaciones para establecer coeficientes reductores de la vida laboral a los empleados de la industria química, una acción que lideraron los representantes sindicales de los trabajadores del refino y los hidrocarburos.

Alejandro Fernández Álvarez, de USO, y Javier Vázquez, de CC OO, recuerdan que en Asturias esa medida se ajustaba "como un guante" a la plantilla de Alcoa –ya desaparecida– e Industria Química del Nalón (IQN). "Es un tema de justicia laboral porque las químicas son empresas donde no es raro ver casos de trabajadores que se jubilan y a los pocos años mueren de cánceres sospechosamente relacionados con la exposición a sustancias químicas (lejía, pintura, hidrocarburos...) o sufren tumores agresivos en la piel", asegura el miembro de la Federación de Industria de USO.

Altas expectativas en la construcción

Si hay un sector donde la reivindicación del adelanto de la edad de jubilación es antigua es el de la construcción. Quizás porque, como dice Daniel García, secretario de Salud Laboral de la Federación de Construcción y Hábitat de CC OO, "no es de recibo que un albañil ande subido por los andamios con 60 o más años". García recalca que la construcción "es el sector con más accidentalidad y con uno de los mayores índices de enfermedades por deterioro músculo-esquelético". Es decir, que en la confederal de CC OO de Construcción van a ir "a bloque" a por el reconocimiento del derecho del anticipo de la edad de jubilación.

La construcción emplea en Asturias a casi 11.000 personas, si bien, como ya se expuso, tanto el reconocimiento del derecho al adelanto de la edad de retiro como el tiempo a descontar dependerá de lo que los sindicatos puedan probar en la oportuna comisión ministerial a constituir. De lo que no parece haber duda, según señalan en todas las centrales consultadas para la elaboración de este artículo, es de que los sindicatos van a librar esta batalla: "Es hora de abrir este melón".