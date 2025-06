Adriana Lastra: "Cerdán me hizo una operación de acoso y derribo, pero pensé que era por machismo, no podía imaginar que fuera un corrupto"

Adriana Lastra ha hablado esta tarde en Oviedo con una claridad de la que nunca antes había hecho gala en público sobre Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, que ha dimitido tras las escuchas de la UCO. La Delegada del Gobierno en Asturias ha confirmado que Santos Cerdán la sometió a "una campaña de acoso y derribo" durante su etapa en Madrid pero ha asegurado que "a mí también me engañó y tambiñen me traicionó, yo también hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán. Lo último que me podía imaginar, y lo digo con el corazón en la mano, es que Santos-Cerdán estuviera involucrado en un caso de corrupción". Lastra acaba de realizar estas declaraciones antes de entrar a la gala "Miradas Violetas 2025" que tiene lugar en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Adriana Lastra, acompañada de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha reconocido su "sorpresa" sobre cómo se refieren a ella en los autos de la UCO, pero ha sostenido que siempre atribuyó la mala química con Santos Cerdán a un problema de machismo, pero que ahora se explica el verdadero motivo de aquella situación, tras la que acabó "enferma y embarazada", volviendo a Asturias. "Yo sabía de la animadversión que me tenía, sabía todo lo que me ha hecho durante todo este tiempo, sobre todo en mi etapa en Madrid, pero no sabía por qué. Y bueno, creo que ahora ya lo sabe toda España. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada, era por lo que yo pudiera llegar a saber", ha argumentado Lastra, que ha negado conocer los manejos corruptos del que era secretario de Organización y "hombre fuerte" de Pedro Sánchez en el PSOE y para negociar con Junts y Carles Puigdemont. "Santos Cerdán", ha asegurado Adriana Lastra, "me hizo de todo; yo siempre pensé que lo que le pasaba a Santos era una cuestión de poder, de machismo, de no tolerar que una mujer estuviera por encima de él, en este caso en el Federal, y siempre pensé que lo que tenía era ese problema. La Delegada del Gobierno dejó de manifiesto una mala relación con Santos Cerdán que no había reconocido con esa claridad y crudeza, de manera pública, anteriormente. "Me hizo de todo; fue una operación de acoso y derribo hasta que yo dimití enferma y embarazada de cinco meses y medio", declaró esta tarde. Pero insisitió en que ni ella, ni nadie en el PSIE sabía de los manejos de Cerdán para adjudicar obras a cambio del cobro de comisiones. "Yo puedo asegurar que ni yo, ni Pedro Sánchez, ni nadie en el partido sabía de este caso de corrupción. Y entiendo perfectamente que Pedro y el resto de compañeros pusieran la mano en el fuego por Santos, porque yo con la nefasta relación que tenía con él, como sabe toda España, también hubiera puesto la mano en el fuego por él porque lo último que me podía imaginar era que fuera un corrupto".