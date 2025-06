"Hay gente que no sabe aún de las vacaciones", claman en el ERA

Los comités de Derechos Sociales y del ERA (Establecimientos Residenciales) se sientan este martes con la consejera, Marta del Arco, dispuestos a arrancarle un compromiso firme en todas las mejoras que reclaman de su situación laboral.

"Nos centramos en lo urgente, que se sustituyan todas las ausencias del personal para no quedar a mínimos o bajo mínimos; pedimos que s e apruebe el plan de vacaciones en tiempo y forma, porque a día de hoy hay gente que no sabe si tiene o no las vacaciones; y pedimos que los contratos precarios de fijos discontinuos y media jornadas de animadores, psicólogos, terapeutas se pasen a jornada completa", explica Belén Ordiz, presidenta del comité del ERA.

De momento, este lunes tuvieron una reunión previa con representantes de la consejería, "que se limitaron a tomar nota". Ayer, a última hora, no tenían ninguna propuesta firma.

Los ánimos están caldeados en el ERA y Derechos Sociales, que en junio han protagonizado ya varias movilizaciones en la calle y llegaron a encerrarse en la Consejería de Hacienda. Aseguran que son el personal "peor tratado" de la administración regional.