¿Cómo está la negociación entre el Principado y la plantilla de las residencias de mayores? El plus de peligrosidad es la clave

Con los rescoldos aún candentes del conflicto de la educación pública en Asturias –sigue la movilización del personal de la concertada y las escuelas infantiles–, en la Consejería de Derechos Sociales que dirige Marta del Arco han optado por tender la mano a la plantilla de las residencias de mayores (ERA), que suman también semanas de protestas que, si bien discretas, iban camino de crecer y desmadrarse por el malestar acumulado.

Así las cosas, el resultado de la reunión del comité de empresa con Del Arco –acompañada de la gerente de los geriátricos, Nerea Monroy, y del director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez– ha dejado satisfechos a los representantes sindicales. "No hubo acuerdo en nada, pero se ve un cambio de talante", describe Belén Ordiz, presidenta del comité y delegada de CSIF. Este cambio de talante se ve, por ejemplo, en que ahora han aceptado en el Principado hablar del complemento de peligrosidad reclamado sin éxito en los últimos tiempos.

Marta del Arco ya había advertido días atrás que se sentaría "sin líneas rojas" a negociar, pero que en el ánimo de la Consejería está un acuerdo global. Este martes, en el departamento, se limitaron a valorar que "se ha avanzado en los puntos de la negociación".

Primera vez del plus de peligrosidad

A destacar como principal avance está que sobre la mesa se ponga el complemento de peligrosidad. "Es la primera vez que reconocen que el perfil de los residentes sí que requiere incluirlo", explica Ordiz. El plus sí que lo cobran ya empleados de Derechos Sociales en infancia y discapacidad.

La plantilla del ERA actualmente ronda los 2.300 trabajadores. "Esta ya es escasa ahora para el modelo actual. En algunos casos estamos a mínimos y bajo mínimos", describe la presidenta del comité. "Por esto queremos que nos concreten cuál es el nuevo modelo de cuidados, qué se espera de nosotros, para poder calcular los trabajadores que son necesarios".

El nuevo modelo de atención geriátrica lo conocerán en una reunión en los próximos días con la gerente, Nerea Monroy.

Así las cosas, de momento, el comité ha optado por suspender las movilizaciones previstas. Este viernes iban a cortar los accesos a Oviedo, pero no han logrado permiso de Delegación de Gobierno. "No obstante, si el día 26 no logramos un acuerdo, pondremos en marcha el calendario de protestas", reseña Belén Ordiz.

La reunión ha dejado satisfechos a los sindicatos, si bien al inicio nadie pensaba que fuera a ser así. Los delegados llegaron con cierto malestar porque Derechos Sociales les envió la noche anterior, tarde, su propuesta de negociación. "Al principio fue algo tenso todo, pero luego vimos un cambio de talante", apuntó la presidenta del comité.

Entre el listado de peticiones de la plantilla del ERA figura, además del complemento de peligrosidad, la firma del convenio entre la red geriátrica pública y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los puestos de difícil cobertura. Reclaman que se sustituyan todas las ausencias del personal para no quedar a mínimos o bajo mínimos, además de que se apruebe el plan de vacaciones "en tiempo y forma". Otra reclamación es que los "contratos precarios" de fijos discontinuos y media jornadas de animadores, psicólogos, terapeutas se pasen a jornada completa". En Empleo se han comprometido por ahora a revisar las plantillas y su estado.