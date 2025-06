"En Asturias hacen falta 300 guardias civiles"

Roberto Estrada Fernández es secretario provincial y portavoz de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL Asturias). La organización cree que faltan 300 agentes en Asturias y piden reforzar la presencia en la calle. Además, "cada vez hay más casos de atentado, hay que endurecer las penas", cree.

-Faltan agentes en Asturias.

-Unos 300. La plantilla está cubierta en un 90 por ciento, y hay un 15 por ciento de bajas. La gente viene para acá después de haber andado por otros sitios de España y hay una plantilla bastante envejecida. Por eso que hay más enfermedades.

-Y menos presencia en la calle.

-A partir de 2014 bajaron las horas que trabajamos. Se empezaron a dar una serie de permisos, días festivos, días acumulados, singularizados, tres días en Navidad, tres días en Semana Santa, la conciliación... Además hay diferentes tipos de delincuencia, como los delitos cibernéticos, la Violencia de Género, que obligan a unidades que no están en la calle. Todo ellos hace que la presencia policial sea muy inferior a la de hace quince años, de forma que, aunque haya 2.000 guardias en plantilla, solo un millar patrullan.

-Y solo hay 11 de los 61 cuarteles abiertos las 24 horas.

-Antes llamabas a la puerta de cualquier cuartel a cualquier hora y siempre había fuerza presente. Ahora no y se dan situaciones como la que salió en el periódico: robaron en una casa al lado del cuartel de Llanes y no había nadie en las dependencias. Somos una región a la que viene últimamente mucho turismo, en la que se multiplica la población en verano en muchas zonas, y en esa época hay menos agentes disponibles, porque también se van de vacaciones, y salen comisiones para otras zonas saturadas de España como el Levante.

-¿Una situación alarmante?

-Yo no diría tanto, porque al fin a y al cabo la Guardia Civil es un cuerpo con casi 190 años de historia, pero sí que es una luz que se va apagando.

-¿Tiene que ver con la unificación?

-Al final yo creo que la pérdida de efectivos va a ser evidente. Pero no solo es a nivel asturiano, se está produciendo a nivel nacional. Si empiezas a echar cuentas, el personal de baja, el que está de vacaciones, el que está en grupos como los @, el que está en vacantes de reserva, el de puestos burocráticos..., se termina resintiendo la presencia policial en la calle. Por eso instamos a un aumento de los medios humanos y materiales.

-E igualdad con otros cuerpos, imagino.

-Es algo que esta organización siempre estamos reclamando, una equiparación real, una jubilación digna, el turno 6x6, que a día de hoy no tenemos ningún turno regulado. Hemos arrancado una sentencia que permite que guardias y policías se jubilen por la Seguridad Social y se abandone el sistema de clases pasivas, que reducía el sueldo en mil euros al pasar a la reserva.

-Y no pueden jubilarse a los 59.

-Porque no somos una profesión de riesgo. Eso nos permitiría unos coeficientes reductores, como los mineros, dependiendo de si se ha estado trabajando en la calle o en un puesto burocrático.

-Ahora atacan a sus compañeros de la UCO.

-Nosotros somos apolíticos. La Guardia Civil lleva muchos años funcionando, trabajando y ya está. Nuestro fin es ese. Nosotros queremos que las fuerzas políticas, y en este caso el gobierno, nos apoyen. Y que nos apoyen con medios humanos y medios materiales, para ejercer nuestra labor. Aquí en Asturias estamos en una situación controlada. Pero los compañeros que están ahora en el sur, en el Levante...

-Frente a las narcolanchas...

-Son situaciones que si tú no das a la Policía o a la Guardia Civil, en este caso, medios para que ellos trabajen, y no tienes personal, no tienes medios humanos para ejercer tu función, pues es imposible.

-También están mal los edificios.

-Por ejemplo el cuartel de Avilés. La entrada está acordonada porque caen cascotes. El de Posada de Llanera, hay muchos. Necesitan un mantenimiento, un plan en condiciones. Y en los nuevos hay problemas para las taquillas, para meter vehículos y tener unas dependencias aceptables para atender a ciudadanos.

-¿Sienten que se ha perdido el principio de autoridad?

-Está claro, tenemos que pedir a los políticos que nos refuercen con las leyes para que nosotros podamos defender a los ciudadanos. Está el problema de las sustancias. Hace unos años defendimos a un compañero que fue agredido por un hombre a la puerta de un cajero en Arriondas. Le pusieron en libertad, pero conseguimos que lo volviesen a encarcelar. Están aumentando los casos de atentado y los políticos tienen que dictar leyes que nos amparen y endurecer las penas.